Um guia de viagem para proteger os mares e recifes de Sabah

Você, como muitos ao redor do mundo, começou a procurar lugares para visitar em seu laptop, aliviado porque algum senso de normalidade nas viagens internacionais foi retomado e sonhando em finalmente fazer aquela viagem que você começou a planejar anos atrás? Você digita termos como refúgios em ilhas, locais de mergulho e vida marinha no Google ou faz uma pesquisa no Instagram usando as hashtags #beach, #ocean e #nature?

Se sim, não esqueça de adicionar esta tag à sua lista: Sabah. Com 4,500 km de costa (incluindo ilhas e lagoas), Sabah tem muito a oferecer com suas praias imaculadas e vida subaquática encantadora. Mas como cidadão global afectado pelos impactos predominantes das alterações climáticas, precisa de se perguntar – e esta é a nossa última pergunta, prometo – como é que os meus planos de viagem impactam o oceano? E então, você tem uma escolha a fazer.

À medida que o Dia do Oceano se aproxima, pedimos que você se aprofunde enquanto faz planos sobre onde ir e o que fazer. Seja um viajante responsável. Aprenda sobre as comunidades cujas vidas estão tão intimamente ligadas aos recursos dos nossos mares. Entenda por que fazer julgamentos severos sobre a forma como colocam os alimentos nas mesas não contribui em nada para trazer soluções que protejam a nossa preciosa vida marinha e depois descubra o que acontece. Ajude a preservar nossa rica biodiversidade marinha e os aspectos intangíveis da cultura de Sabah, ao mesmo tempo em que marca itens de sua lista imperdível de espécies oceânicas e animais marinhos.

Aqui está uma pequena lista para você começar.

Restaure moluscos gigantes, restaure os recifes

Uma visita ao Parque Tunku Abdul Rahman oferece a oportunidade perfeita para molhar os pés se você não planeja se aventurar longe da capital de Sabah. TARP é um aglomerado de ilhas que pontilham as águas ao largo do continente de Kota Kinabalu e na sua maior – Ilha Gaya – está o MERC, o Centro de Pesquisa em Ecologia Marinha. Sendo um local de educação ambiental premiado, os visitantes do centro podem participar numa visita guiada de uma hora ou passar um dia inteiro com um biólogo marinho, aprendendo em primeira mão sobre a produção e restauração de amêijoas gigantes e compreendendo o seu significado ecológico para os nossos recifes.

Um guia de viagem para proteger os mares e recifes de Sabah 8

As amêijoas gigantes desempenham um papel importante na filtragem da água do mar, o que ajuda a combater a proliferação excessiva de algas. Ensaio crédito: MERC

Inscreva-se como EcoDiver

Embora seja uma viagem um pouco até Mantanani (uma hora e meia de carro de Kota Kinabalu seguida de mais uma hora de barco), suas águas azul-turquesa cristalinas e sua beleza natural deslumbrante fazem com que valha a pena a viagem. O turismo cresceu desenfreadamente na ilha e, embora tenha criado oportunidades adicionais para os seus habitantes obterem rendimentos, a necessidade de iniciativas que integrassem o turismo, a conservação e o desenvolvimento comunitário tornou-se extremamente evidente. Reef Check Malásia projetos em Mantanani visa melhorar os meios de subsistência da comunidade por meio da capacitação e treinamento de habilidades, melhorar seu bem-estar por meio da gestão de resíduos e criar conscientização sobre os benefícios da preservação dos recifes.

Um guia de viagem para proteger os mares e recifes de Sabah 9

EcoDivers certificados são treinados para fazer pesquisas Reef Check, que são realizadas anualmente para monitorar a saúde dos recifes, inclusive em Mantanani. Ensaio crédito: Reef Check Malásia

Apoiar os esforços das mulheres na diversificação de produtos

Em muitas partes do mundo, as mulheres desempenham um papel fundamental na gestão dos recursos naturais e o mesmo se aplica às comunidades insulares de Sabah. Basta olhar para o norte, no local marinho protegido multiuso do Parque Tun Mustapha, onde um grupo de mulheres se uniu para trabalhar LA'NU, entidade registrada que produz sabão a partir de óleo de cozinha usado. Estas mulheres não só complementam a sua fonte primária de rendimento, reduzindo assim a sua dependência do rendimento proveniente do peixe, como também canalizam uma percentagem dos seus lucros para actividades de conservação geridas pelas suas comunidades.

Da mesma forma, ao largo de Semporna, a pequena cidade na costa sudeste de Sabah conhecida como a porta de entrada para o paraíso de mergulho em Sabah, os membros da Women of Omadal (WAPO) esforçam-se por melhorar a sua segurança de rendimento, ao mesmo tempo que promovem a sensibilização e protecção ambiental. A associação foi registada em 2012 com o apoio da WWF-Malásia e até hoje, os membros continuam a participar ativamente produzir e promover artesanato, tendo reavivado tradições de tecelagem com folhas da palmeira pandano e explorado novos designs e produtos para ampliar sua oferta de artesanato. A WAPO também possui uma unidade dedicada que patrulha as praias da Ilha Omadal para impedir as atividades de caça furtiva de tartarugas.

Um guia de viagem para proteger os mares e recifes de Sabah 10

A empresária da LA'NU, Juliana, corta capim-limão, ingrediente usado na fabricação de sabão. Ensaio crédito: Norcy BeautyLab

Um guia de viagem para proteger os mares e recifes de Sabah 11

Tapete tecido com o desenho Pinamak (camarões), pelas Mulheres de Omadal. Ensaio crédito: Roziah Jalalid/WAPO

Alcance e apoie iniciativas lideradas pela comunidade

Localizada a apenas 20 minutos da ilha Sipadan, internacionalmente conhecida, está Mabul, um destino de mergulho que atrai mergulhadores internacionais e locais intrigados com macrocriaturas raras e únicas. Infelizmente, o elevado número de turistas atraídos para as suas costas e águas exerce pressão ecológica sobre a ilha, tornando crucial aumentar a resiliência da ilha face à procura cada vez maior dos seus recursos e às alterações climáticas. Reconhecendo isso, Semporna Verde foi criado como uma plataforma para capacitar jovens e a comunidade local a se envolverem em uma série de iniciativas de conservação ambiental. Voluntários reabilitam corais ativamente, aprimoram suas habilidades de liderança por meio de treinamentos, aprendem a arte da produção cinematográfica para compartilhar suas histórias comunitárias, buscam soluções para os problemas de escassez de água em Mabul e muito mais!

Um guia de viagem para proteger os mares e recifes de Sabah 12

A exibição da primeira versão do curta-metragem 'Histórias Climáticas' feita pelos jovens de Mabul foi realizada na mesquita local e contou com a presença de mais de 100 ilhéus. Ensaio crédito: Green Semporna

Restaurar recifes de coral ao largo de Semporna

Aproximadamente 30 quilômetros a nordeste de Semporna fica a Ilha Pom Pom, a base para o Centro de Pesquisa e Conservação Tropical, ou TRACC, uma organização dedicada à proteção de tartarugas marinhas e à restauração de recifes de coral danificados. Os programas executados pelo TRACC variam de duas semanas a mais de quatro meses e podem incluir atividades como a criação de recifes artificiais para restaurar a funcionalidade ecológica, a realização de pesquisas e levantamentos científicos para obter uma visão holística do ambiente marinho, a remoção de estrelas-do-mar coroa-de-espinhos para permitir recifes danificados para sobreviver e crescer e muito mais. Um programa excelente se você deseja restaurar ativamente os recifes e se ainda não é um mergulhador certificado, o TRACC oferece cursos PADI para você começar.

Um guia de viagem para proteger os mares e recifes de Sabah 13

Recifes artificiais projetados para restaurar formações de corais estão prosperando nas águas da Ilha Pom Pom. Ensaio crédito: Robin Philippo/TRACC Bornéu

Visite uma Área Marinha Protegida

Por último, mas não menos importante, está a Área de Conservação Marinha das Ilhas Sugud, um local na costa leste de Sabah que compreende as ilhas de Lankayan, Billean e Tegapil. SIMCA é gerenciado de forma privada por Guardião do Recife, cujo objetivo final é equilibrar as necessidades do turismo e da conservação. Equipas dedicadas monitorizam as actividades de desova das tartarugas, promovem a sensibilização para a conservação das tartarugas entre os seus visitantes e realizam pesquisas nos recifes para monitorizar a saúde dos recifes. Além disso, a aplicação de restrições à pesca permite que as populações de peixes prosperem, tanto dentro como fora dos limites da área de conservação.

Um guia de viagem para proteger os mares e recifes de Sabah 14

Os visitantes do SIMCA podem apoiar os esforços de conservação do Reef Guardian adotando um ninho.

Ensaio crédito: Achier Chung/Reef Guardian

Você também pode estar interessado em saber que perto do SIMCA fica o Turtle Islands Park, um parque marinho publicado em 1977. Os visitantes da Ilha Selingan, uma das três ilhas que formam o parque, têm a sorte de ver tartarugas nidificando diariamente e têm a oportunidade de participar do Programa de Adoção de Tartarugas.

Está em suas mãos. Nenhuma ação é pequena demais. Nenhum esforço passa despercebido. Adaptando o velho ditado, além das suas pegadas, convidamos você a deixar um impacto positivo nos nossos recifes. E não, não estamos sugerindo que você pise em nossos corais!

Vejo vocês em Sabah.

Escrito por Robin Philippo