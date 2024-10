Dauin & Zamboangita, Negros Oriental, a capital do peixe-rã Antennarius das Filipinas!

Sinais de espécies de Antennarius!

O Fascínio de sua Isca. Esta criatura cativante, uma favorita de todos os tempos entre os mergulhadores, vai além de sua cara de pôquer e bocejo característico.

Bem conhecido pelos entusiastas da fotografia subaquática e mergulhadores experientes, este é um peixe que parece fictício para a maioria e uma descoberta fantástica para o resto.

O Frogfish anda pelo recife usando propulsão tipo jato por meio de aberturas aninhadas sob suas nadadeiras peitorais. Se não estiver dando putt-putts como um balão desajeitado, ele também pode dar uma volta usando suas nadadeiras peitorais e pélvicas.

Capital do peixe-sapo Antennarius das Filipinas 2

Crédito da foto: Analynne Sison (instrutora de observação e CEO do Silver Reef Dive Resort).

Dauin e Zamboangita, em Negros Oriental, têm uma grande variedade de espécies de Frogfish habitando seu litoral e a adjacente Ilha Apo. Há 12 espécies de Frogfish, muito procuradas por mergulhadores, documentadas aqui mesmo em nossas águas, com pelo menos 13 espécies distribuídas nas Visayas, a área central das Filipinas.

Recentemente, o CEO e instrutor de observação do Silver Reef Dive Resort, com Daniel Geary, um biólogo marinho conhecido como “Dr. Frogfish” que estuda Frogfishes há 10 anos, documentou um Hispid/Shaggy Frogfish em Zamboanguita, a cidade vizinha de Dauin, conhecida como a capital do mergulho da Ilha Negros, Filipinas. Após muita pesquisa, acredita-se que há uma boa chance de que este seja o primeiro avistamento documentado desta espécie na província de Negros Oriental.

Vários guias de mergulho confirmam um possível avistamento em 2010, mas não há fotos para comprovar. Quase todas as fotos on-line, com locais incluídos, são da Indonésia, sem nenhuma (corretamente identificada) encontrada nas Filipinas, então esta pode ser potencialmente a primeira, se não uma das primeiras, avistamentos documentados desta espécie no país. Esta foi de fato uma descoberta épica de Randall Gunn, um mergulhador técnico que se mudou para Dauin, cujo recife doméstico é o lar do par desses peixes-sapo amarelos brilhantes, parecidos com mangas. Uma de nossas artistas locais, Alma Zosan, terá que alterar seu pôster Frogfishes of the Visayas para incluir esta 13ª espécie.

A temporada de Frogfishes em Dauin e Zamboanguita Negros Oriental geralmente começa por volta de fevereiro e dura até por volta de agosto, mas a natureza traça seu próprio curso, então esta é apenas uma média. Alguns aparecem um pouco mais cedo, enquanto outros aparecem mais tarde e ficam mais tempo, o que significa que há alguns que ficam por perto para serem encontrados por aqueles que sabem onde se escondem ou que frequentam os cursos de especialidade programados do Dr. Frogfish.

Recentemente fomos visitados por Daniel Geary, "Dr. Frogfish", que mergulhou conosco para fotografar esses peixes-sapo hispídeos/peludos e pudemos conversar sobre peixes-sapo, especificamente sobre suas descobertas favoritas e quais comportamentos são mais memoráveis ​​para ele.

“Tenho algumas descobertas extremamente memoráveis ​​quando se trata de Frogfish. Minha melhor descoberta de todos os tempos, que provavelmente não será superada, foi em 2016. Viajei para Ambon, Indonésia, com uma dica de que havia avistamentos verificados de Psychedelic Frogfish. Tive a sorte de ver dois deles no meu segundo mergulho.

Outra descoberta incrível foi em Malapascua, Filipinas, em 2022. Meu guia local favorito lá me levou para uma de suas áreas secretas com dois guias extras e encontramos um Marble-mouthed Frogfish… com ovos! Os ovos ainda em desenvolvimento estavam quase totalmente formados, réplicas perfeitas de suas versões adultas.

Um dos meus achados favoritos de todos os tempos, com toda a honestidade, foi este par de Hispid/Shaggy Frogfish. Morei em Dauin por quase 10 anos e nunca vi um. Esses dois frogfish foram encontrados por acaso enquanto eu estava visitando por duas semanas, no momento perfeito.

Já vi muitos comportamentos de Frogfish, mas alguns se destacam. Nunca vi canibalismo de frogfish, embora já tenha visto tentativas. Meu comportamento favorito que já vi foi dois Clown/Warty Frogfish acasalando. Consegui vê-los flertar, nadar para cima, acasalar e observei a jangada de ovos flutuar para longe. Um segundo Frogfish macho veio correndo sobre as pedras alguns segundos depois, infelizmente tarde demais para a festa.

Eu sempre adoro ver peixes-sapo machos tentando flertar com uma fêmea. Os machos adoram mostrar todas as suas nadadeiras e balançar o corpo para todo lado, um tipo estranho de dança de peixes-sapo. Não sei por que eles fazem isso, mas é bem engraçado de assistir.

A predação de peixes-sapo é uma visão rara, mas também um deleite. Eu já vi peixes-sapo comendo uma variedade de presas, de peixes-vespa a dragões e peixes-cardeais. Minha predação favorita que testemunhei foi durante uma filmagem para o Planeta Terra da BBC, filmado em Dauin, onde testemunhamos um peixe-sapo palhaço/verrugoso sorver um pequeno peixe-leão, com espinhos e tudo.”

Resort de mergulho Silver Reef

Recife de Prata oferece serviços de manobrista fotográfico fornecidos por Spotters especialistas que têm conhecimento sobre equipamentos de câmera e seu uso antes e durante os mergulhos. O objetivo é emergir juntos, às vezes usando scooters subaquáticos como um serviço de táxi "apenas pegue" para fotógrafos que enfrentam correntes e outros desafios.

AivyMaes Resort de mergulho

AivyMaes Resort de mergulho está localizado de forma única no coração da praia de Dauin, com acesso absoluto para mergulho a pé aos três melhores locais de mergulho em Dauin, consistentemente classificados entre os dez melhores locais de mergulho em lama do mundo. Nossos observadores profissionalmente treinados ajudarão você a encontrar a foto macro ou grande angular perfeita. Com a Ilha Apo a apenas 35 minutos de barco, oferecemos uma experiência de mergulho de classe mundial.

Exploradores do mar

Fundada em 1989, Exploradores do mar é um centro de mergulho pioneiro nas Visayas. Oferecemos mergulho de classe mundial com chocos extravagantes, polvos imitadores, peixes-escorpião Ambon e os esquivos tubarões-raposa em Malapascua. Explore Dauin e Sipalay para mais vida marinha incrível. Nossos veteranos Divemasters filipinos garantem mergulhos memoráveis. Descubra as Filipinas — Mergulhe com um Sorriso.

Resort de mergulho Azure

O Resort de mergulho Azure A visão é fornecer um serviço de classe mundial e, finalmente, atingir a excelência na indústria do mergulho. Azure é a quintessência do espírito filipino — quente como as convidativas águas azuis de sua praia particular; graciosa como as folhas de palmeira que se curvam na brisa. O resort é um testamento vivo da dedicação a Dauin como um destino que realizaria mergulhos de sonho.