Mergulho na Ilha Apo e Dauin com o AivyMaes Divers Resort

Se você sonha com jardins de corais vibrantes, tartarugas marinhas flutuando em águas cristalinas e mergulho em lama de nível internacional, não procure mais. Ilha de Apo e Dauin, dois dos destinos de mergulho mais valorizados das Filipinas. Situados ao longo da costa de Negros Oriental, esses locais consistentemente classificados como os 10 melhores destinos de mergulho do mundo prometem uma aventura subaquática inesquecível — e não há maneira melhor de vivenciá-la do que com Mergulhadores AivyMaes convenientemente localizado no coração de Frente à praia de Dauin, apenas, um passeio de barco de 5 km de Dauin para Ilha de Apo, e é mundialmente reconhecida por seus recifes de corais saudáveis ​​e biodiversidade marinha excepcional.

No coração de Dauin, a AivyMaes Divers está estabelecendo um novo padrão de conservação marinha e turismo verdadeiramente sustentável.

Nossa missão está enraizada na preservação dos vibrantes ecossistemas marinhos das Filipinas por meio da educação, capacitação e colaboração. Graças a Barry Coleman, CEO da ISCCinco bolsas integrais já foram doadas, permitindo que jovens talentosos locais se tornem líderes no turismo marinho. Formando jovens/jovens adultos carentes locais — não apenas para se tornarem Dive Masters/Specialist Critter spotters e instrutores profissionais, mas também cientistas cidadãos dedicados a proteger nossos oceanos para as gerações futuras.

Em estreita colaboração com a prefeitura de Dauin, identificamos jovens de ambos os sexos carentes e lhes oferecemos as habilidades e o conhecimento necessários para prosperar na indústria do mergulho. Esses indivíduos, por sua vez, tornam-se mentores e modelos, inspirando outros com origens semelhantes a abraçar e proteger seu ambiente marinho único, ao mesmo tempo em que constroem uma carreira gratificante.

“Moradores locais treinando moradores locais” — é o nosso modelo de ecoturismo sustentável e funciona.

Ilha de Apo designada: Área Marinha Protegida (AMP) desde 1982, é um modelo de conservação bem-sucedida liderada pela comunidade - graças ao pioneiro biólogo marinho Dr. Anjo Alcalá, o “Pai das APMs”. O Dr. Angel Alcala, que cresceu na região, convenceu os moradores locais, um tanto céticos, de que a criação de uma área protegida beneficiaria as pescarias ao redor.

Sua teoria era que haveria um transbordamento de peixes adultos da área protegida para a área circundante, onde a área protegida funcionaria como um abrigo para os peixes escaparem, amadurecerem e desovar. A desova dos peixes na área protegida produziria larvas que seriam transportadas pelas correntes para outras comunidades no recife. Uma verdadeira história de sucesso em conservação marinha nas Filipinas, sendo a mais antiga Área Marinha Protegida contínua nas Filipinas, transformando esta pequena ilha em um paraíso para fotos macro e grande angular!

Esta pequena ilha desempenhou um papel importante na formação dos esforços de conservação marinha de todo o país. De fato, o sucesso do santuário comunitário estabelecido aqui inspirou projetos semelhantes em todas as Filipinas e até mesmo no mundo. Como resultado direto, existem atualmente mais de 1,500 pequenas Áreas Marinhas Protegidas nas Filipinas, iniciadas por comunidades locais que buscaram imitar o sucesso da Ilha de Apo. Como consequência direta da implementação bem-sucedida das AMPs, o turismo de mergulho floresceu, com as Filipinas sendo constantemente eleitas como o destino de mergulho número 1 do mundo.

Melhores locais de mergulho Apo: Chapel Point – Um mergulho dramático em paredões com excelentes formações de corais e avistamentos frequentes de tartarugas marinhas, cardumes de xaréus e, ocasionalmente, barracudas. Corais moles e duros prosperam aqui, juntamente com nudibrânquios e peixes de recife. Ponto Cogon-Conhecido por suas fortes correntes, o mergulho em correnteza é emocionante. Espere ver grandes cardumes de peixes como xaréus, pargos e fuzileiros, além de jardins de corais saudáveis ​​e, às vezes, pelágicos passando por perto. Ideal para mergulhadores intermediários a avançados.

Rock Point Leste e Oeste – Um mergulho em declive suave com muita vida macroscópica, incluindo peixes-escorpião, peixes-sapo e vários nudibrânquios. Leques de corais moles e anêmonas-do-mar decoram o fundo do mar. Ótimo para fotógrafos, as declives suaves são ideais para avistar tartarugas e peixes coloridos de recife. Santuário-Faz parte da reserva marinha e oferece os corais mais intocados da ilha. A vida marinha é abundante: tartarugas marinhas, peixes-balista e peixes-papagaio. O acesso é limitado para proteger o recife; às vezes, apenas mergulho de snorkel é permitido.

Descubra a magia de Dauin , mundialmente famoso por mergulho na lama: Áreas Marinhas Protegidas de Dauin

A apenas uma curta distância de Dumaguete, o município de Dauin— expandiu seus esforços de conservação marinha por meio de uma série de Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) estabelecidas ao longo de sua costa nos últimos 40 anos. Essas AMPs não apenas revitalizaram a pesca local, mas também impulsionaram o ecoturismo, com as taxas das AMPs ajudando a financiar a gestão e a fazer cumprir as normas de proibição de captura. Os mergulhadores, por sua vez, apoiam o turismo sustentável simplesmente fazendo o que amam: mergulhar.

Ao contrário de muitas áreas protegidas que se concentram exclusivamente em recifes de coral, as AMPs de Dauin também abrangem bancos de ervas marinhas e encostas de areia/cascalho — habitats privilegiados para mergulho em lama que colocaram Dauin no mapa global do mergulho. Famosa por suas encostas de areia preta, Dauin oferece a oportunidade de encontrar uma incrível variedade de vida marinha rara e bizarra: polvos-mímicos, sépias-flamboyant, peixes-sapo, cavalos-marinhos, peixes-cachimbo-fantasma e inúmeras espécies de nudibrânquios, camarões e caranguejos. Esses ecossistemas diversos também são importantes áreas de alimentação para tartarugas e outras megafaunas marinhas.

Dauin orgulha-se de possuir 29 das 33 espécies conhecidas de peixe-sapo — uma distinção apresentada em Planeta Terra III da BBC, Episódio 2, que destacou a rica biodiversidade da região. Ao longo da costa, operadores de mergulho realizam "caças a bichos" especializadas, guiadas por observadores experientes com um olhar atento para encontrar até as menores e mais elusivas criaturas subaquáticas, tornando Dauin um destino imperdível para fotógrafos subaquáticos e entusiastas do mergulho macro.

Locais de mergulho mais populares em Dauin: todos são AivyMaes Divers Resort House reef, mergulhos convenientes a pé na costa

Localizado no coração de Dauin's Em frente à praia, a AivyMaes Divers oferece mergulhos com acesso direto e conveniente (sem custo adicional) aos mundialmente famosos pontos de mergulho em lama de Dauin, incluindo seu renomado recife doméstico, o AivyMaes House Reef, conhecido como Santuário Marinho Población 1 de Dauin Norte, protegido há mais de 40 anos. Este local está repleto de criaturas macro extraordinárias, tornando-se um paraíso para fotógrafos subaquáticos, um paraíso macro e um paraíso de grande angular para entusiastas da vida marinha.

Dauin Norte e Sul – Mergulho na costa / Lama Profundidade: 5–25 mt Areia preta inclinada com detritos espalhados e estruturas artificiais que atraem bichos, peixes-sapo, peixes-agulha, nudibrânquios, cavalos-marinhos, polvo (incluindo mimic e wonderpus) Excelente para macro fotografia e mergulho noturno.

Santuário de Masaplod – recife vibrante com avistamentos ocasionais de tartarugas Recife de Coral / Santuário Marinho Profundidade: 5–30 m – Recife vibrante com boa cobertura de corais e cardumes de peixes. Fuzileiros, pargos, tartarugas, moreias. Ótima visibilidade, ideal tanto para macro quanto para grande angular.

Carros e Ginama-an - Faixa de profundidade: 24–28 metros. O local dos naufrágios está repleto de macrocriaturas e peixes de recife, incluindo peixes-leão, moreias, arraias-de-manchas-azuis, peixes-sapo, peixes-fantasma, mariposas-marinhas, caranguejos-porcelana, peixes-fantasma-arlequim, peixes-crocodilo, peixes-anjo-imperador, nudibrânquios e camarões-boxer. Os próprios naufrágios são frequentemente cobertos por corais coloridos, esponjas e gorgônias, proporcionando excelentes oportunidades para fotografia subaquática.

Seja você um mergulhador experiente ou um novato ansioso para explorar o mundo subaquático, Dauin oferece oportunidades de mergulho incomparáveis. Mergulhadores AivyMaes Oferecemos serviços excepcionais, orientação especializada e um compromisso compartilhado com a conservação marinha. Ao escolher mergulhar com nossos resorts, você não apenas embarca em uma aventura inesquecível, mas também apoia os esforços para proteger e preservar nossos oceanos para as gerações futuras. Nossos experientes mestres e instrutores de mergulho são observadores de animais treinados, garantindo aos hóspedes um mergulho enriquecedor e ecologicamente correto.