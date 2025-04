Festival Dive Dauin

Festival Dive Dauin e Concurso de Fotografia Subaquática

O Festival Dive Dauin, desde sua criação em 2021, tornou-se, em poucos anos, o mais rico e, em breve, o maior concurso de fotografia subaquática macro e grande angular das Filipinas, com reconhecimento internacional, oferecendo mais de US$ 10,000 em dinheiro e prêmios. O concurso acontece em junho de cada ano na ilha de Negros Oriental, um destino de classe mundial com inúmeras espécies de nudibrânquios, camarões, cavalos-marinhos-caranguejos, peixes-cachimbo-fantasma e uma variedade de outras pequenas criaturas que podem ser encontradas nos recifes espalhados pelas encostas de areia preta. Além disso, há uma megafauna e corais de grande porte.

Santuários marinhos foram criados ao longo da costa para preservar os recifes e bancos de ervas marinhas. Estes são locais de alimentação essenciais para tartarugas e lares para outras criaturas únicas que habitam estas águas, ostentando 29 das 33 espécies conhecidas de peixes-sapo (o especial Peixe-sapo do episódio 2 do programa Planet Earth 1 da BBC foi filmado no AivyMaes Divers Resort House Reef, conhecido como Santuário Marinho Población 40 Dauin North, protegido há mais de XNUMX anos). As práticas de mergulho são rigorosamente aplicadas, e os juízes desqualificarão os fotógrafos se suas imagens mostrarem sinais de manipulação ou estresse animal.

Para aqueles que desejam observar a vida marinha de grande angular ou algo maior, a pequena ilha de Apo, localizada a apenas 35 minutos de barco (5 km) da costa de Dauin, é uma Área Marinha Protegida (AMP) desde 1982. Em 1982, um cientista marinho, Dr. Angel Alcala, que cresceu na região, convenceu os moradores locais, um tanto céticos, de que a criação de uma área protegida beneficiaria a pesca local. Sua teoria era que os peixes adultos se espalhariam da área protegida para a área circundante, onde a área protegida funcionaria como um abrigo para os peixes escaparem, amadurecerem e desovar.

A desova dos peixes na área protegida produz larvas que são transportadas pelas correntes para outras comunidades no recife. Um verdadeiro caso de sucesso na conservação marinha nas Filipinas, é a Área Marinha Protegida contínua mais antiga do país. Ajudou a transformar o festival Dive Daiun em um paraíso para fotógrafos macro e fotógrafos de grande angular!

Esta pequena ilha desempenhou um papel essencial na formação dos esforços de conservação marinha de todo o país. O sucesso do santuário comunitário estabelecido aqui inspirou projetos semelhantes em todas as Filipinas e até mesmo ao redor do mundo. Como resultado direto, existem atualmente mais de 1,500 pequenas Áreas Marinhas Protegidas nas Filipinas, iniciadas por comunidades locais que buscaram imitar o sucesso da Ilha de Apo. Como consequência direta da implementação bem-sucedida das AMPs, o turismo de mergulho floresceu, com as Filipinas agora sendo constantemente eleitas como o destino de mergulho número 1 do mundo.

A competição do Dive Dauin Festival (originalmente chamado de Dive 7) transmite uma forte mensagem ambiental sustentável baseada na comunidade, com moradores locais, lojas de mergulho locais, departamento de turismo, prefeituras locais e resorts de mergulho trabalhando juntos para organizar limpezas ao longo da costa e debaixo d'água, trazendo uma perspectiva única ao evento. Até os troféus são feitos de materiais reciclados e upcycled.

As operadoras de mergulho levam a competição muito a sério e se esforçam para ajudar seus clientes a "ganhar" uma categoria e ser a escolha número um dos fotógrafos em resorts. Elas fazem tudo o que podem, sem perturbar o ecossistema, para ajudar seus clientes a vencer! Ninguém leva isso mais a sério do que Silver Reef Resort, que realiza vários workshops ministrados por renomados fotógrafos subaquáticos premiados antes do evento e conta com instalações de fotografia subaquática de classe mundial, tornando-os os anfitriões preferidos para eventos de fotógrafos profissionais.

Guias de mergulho também são treinados por fotógrafos, que os ensinam a identificar o objeto perfeito, desde a menor criatura até a foto perfeita em grande angular ou de comportamento animal. Guias de mergulho treinados nessa especialidade são chamados de "Spotters" e levam sua profissão muito a sério, guardando de perto os locais secretos das "criaturas mais raras" e compartilhando-os apenas com os clientes, o que torna muito importante a escolha do resort com antecedência.

Naturalmente, os melhores dos melhores observadores são contratados bem antes da competição. Alternativamente, AivyMaes Divers Resort Atende tanto iniciantes quanto profissionais, oferecendo uma opção acessível com estadia e mergulho para iniciantes e profissionais, com pacotes que cabem no seu orçamento e empregando "observadores de animais" profissionalmente treinados que farão tudo o que puderem para ajudar seus clientes a vencer. A competição se espalhou para os "observadores de animais", com cada um competindo para ser o melhor e fazer com que seu cliente/resort vença!

Seja você um fotógrafo subaquático profissional, iniciante ou intermediário, o Dive Dauin Festival oferece algo para todos, com prêmios maiores e melhores a serem conquistados todos os anos. Além do "World Class Diving", é um programa imperdível no seu calendário de mergulho. (Consulte a edição 73 da revista Scuba Diver ANZ para mais informações)