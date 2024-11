Mergulhe Raja Ampat com Meridian Adventure Dive

MERGULHO RAJA AMPAT – ECONOMIZE COM NOSSAS OFERTAS EXCLUSIVAS!

Embarque em uma jornada para um dos reinos subaquáticos mais extraordinários do mundo com nossos pacotes de mergulho flexíveis, projetados para se alinharem perfeitamente à sua agenda. Quer você esteja planejando uma escapada rápida ou uma aventura prolongada, nossas ofertas permitem que você mergulhe completamente nas maravilhas de Raja Ampat sem datas fixas de chegada ou partida. Imagine navegar por um caleidoscópio de corais vibrantes e vida marinha divertida, sua única preocupação sendo qual mergulho explorar em seguida.

Pacotes de mergulho:

6 Noites / 7 Dias + 10 Mergulhos = $ 2098 por pessoa compartilhando Inclui 1 noite grátis

7 Noites / 8 Dias + 12 Mergulhos = $ 2273 por pessoa compartilhando Inclui 1 noite e 2 mergulhos grátis

8 Noites / 9 Dias + 14 Mergulhos = $ 2449 por pessoa compartilhando Inclui 1 noite e 4 mergulhos grátis

9 Noites / 10 Dias + 16 Mergulhos = $ 2693 por pessoa compartilhando Inclui 2 noites e 2 mergulhos grátis

10 Noites / 11 Dias + 18 Mergulhos = $ 3112 por pessoa compartilhando Inclui 2 noites e 4 mergulhos grátis

O que está incluído:

Ao pisar em nossas praias ensolaradas, uma bebida de boas-vindas refrescante e refrescante espera por você, dando o tom para a experiência tranquila e luxuosa que o espera. Sua estadia será em um quarto de 15 m² com ar condicionado em estilo boutique, oferecendo conforto e privacidade com duas camas de casal ou de solteiro e um banheiro privativo abastecido com artigos de higiene e toalhas. Após um longo dia explorando o oceano, retire-se para seu espaço aconchegante, completo com Wi-Fi gratuito, para que você possa compartilhar suas aventuras com seus entes queridos.

Em cada mergulho, você estará equipado com o que há de melhor Equipamento de aqualung, e nossos guias experientes irão acompanhá-lo aos lendários pontos de mergulho de Raja Ampat. Entre os mergulhos, desfrute de frutas frescas e toalhas de praia a bordo de nossos barcos de mergulho, e deixe nossa equipe capturar cada momento de tirar o fôlego com Filmagem GoPro de suas aventuras subaquáticas.

exclusões:

Transferências (Sorong e Waisai): Aprox. $ 55 por pessoa

Licença do Parque Marinho Raja Ampat: IDR 1,000,000 por pessoa (pagamento em dinheiro no resort)

(pagamento em dinheiro no resort) Refeições (almoço e jantar) – Meia pensão/pensão completa disponível para grupos de 8 ou mais pessoas

Bebidas alcoólicas e não alcoólicas

Computadores de mergulho e tochas

Seguro de voos, viagens e mergulho

FALE CONOSCO

Tel: +62 951 317 6120

Aplicativo: +62 822 4854 0774

Email: reservas@meridianadventuresdive.com

Termos e Condições:

Por favor referencie MADSPECIAL2024 ao fazer a reserva para aproveitar essas ofertas exclusivas.

Período de reserva: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Período de viagem: 01 de outubro de 2024 a 31 de janeiro de 2025

Os preços são listados em dólares americanos e incluem impostos aplicáveis.

Sobre Mergulho de aventura no meridiano:

Localizado no deslumbrante Raja AmpatIndonésia, Mergulho de aventura no meridiano é um PADI 5 estrelas Eco Resort e orgulhoso vencedor do prestigioso prêmio PADI Green Star. Nosso mergulho serviços, reconhecidos por seu profissionalismo e qualidade, tornaram-se sinônimos da PADI e Aventura meridiana nomes, garantindo uma experiência de mergulho confiante e agradável para todos.