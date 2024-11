Mergulhe Raja Ampat com Meridian Adventure Dive

Esta semana no podcast, guias de mergulho profissional nas Filipinas estão em maus lençóis após uma denúncia de que alguns estão aceitando pagamento para gravar nomes em corais, levando as autoridades a quadruplicar o dinheiro da recompensa por qualquer informação sobre os culpados. LL cool J disse recentemente ao Guardian que o tubarão anamatrônico em Deep Blue Sea quase o afogou. E um ex-mergulhador da Marinha decidiu se tornar o primeiro a nadar no canal da Mancha, de costas.







https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/

https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/

https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/

https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830

https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo





