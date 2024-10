NÃO ACREDITE NOS OLHOS

Os ilusórios olhos falsos em um peixinho

Comparadas a um par de olhos estão as grandes manchas dorsais gêmeas em um par de Signal Goby (Signigobius biocellatus), também chamado de goby com olhos de caranguejo.

As águas de Wakatobi são o lar de um pequeno mestre da desinformação visual. Os gobies sinalizadores de manchas gêmeas são frequentemente encontrados peneirando pedaços no fundo do mar mais arenoso do recife. Um olhar rápido pode não revelar sua presença, no entanto, já que o par de manchas distintas que eles ostentam em cada flanco cria a ilusão de olhos grandes, talvez pertencentes a um crustáceo forrageiro. Daí o outro nome deste peixe: o gobie de olhos de caranguejo. Esta ilusão de ótica pode confundir um predador em potencial em busca de um jantar de peixe.

