Guia local para locais de mergulho em Raja Ampat

Yenkoranu Reef, localizado perto da vila de Yenkoranu na Ilha Kri em Raja Ampat, oferece um local de mergulho fantástico que atende a todos, desde mergulhadores de snorkel e iniciantes até profissionais experientes. Este mergulho em recife inclinado é conhecido por combinar grandes espécies pelágicas e vida marinha menor, tornando-o um local cativante para exploração subaquática.

Tipo: recife inclinado

Profundidade: 3m a 30m

Temperatura da água: 29/30°C

Nível do mergulhador: adequado para mergulhadores com snorkel, iniciantes e experientes

A inclinação do Yenkoranu Jetty começa em uma profundidade rasa de 3 metros, proporcionando um começo perfeito para iniciantes ou aqueles que desejam mergulhar com snorkel. Conforme você desce, o recife gradualmente desce até uma profundidade máxima de cerca de 25 a 30 metros, oferecendo um perfil de mergulho acessível para vários níveis de habilidade. Com águas consistentemente quentes com média de 29-30°C, Yenkoranu garante um mergulho confortável o ano todo.

Um dos destaques do recife de Yenkoranu é sua proximidade com o píer da vila, atraindo várias espécies marinhas. Os mergulhadores podem esperar ver muitos tubarões-de-pontas-pretas e tubarões-de-pontas-brancas cruzando, especialmente nas seções mais profundas da encosta. Esses predadores graciosos são vistas familiares, emocionando mergulhadores iniciantes e experientes.

Outro visitante frequente deste local é a tartaruga marinha verde. Frequentemente avistadas mordiscando os corais duros que margeiam o recife, essas tartarugas acrescentam um contraste pacífico aos tubarões patrulhando por perto. Seus movimentos lentos e deliberados as tornam as favoritas entre os fotógrafos subaquáticos.

Para os sortudos, Yenkoranu também oferece a chance de um raro encontro com uma arraia-águia planando no azul, particularmente em dias com visibilidade mais clara. Essas criaturas majestosas são menos comuns, mas proporcionam uma visão inesquecível quando aparecem.

O que torna Yenkoranu Reef particularmente atraente é a variedade de vida que você pode testemunhar em um único mergulho. Enquanto os tubarões de pontas pretas e pontas brancas trazem a emoção de criaturas marinhas maiores, mergulhadores e praticantes de snorkel também serão presenteados com criaturas menores aninhadas entre o recife. Cardumes de peixes coloridos de recife disparam ao redor das formações de corais, e observadores cuidadosos podem avistar nudibrânquios e outras fascinantes formas de vida macro escondidas entre os corais.

A inclinação única de Yenkoranu e a variedade de vida marinha fazem dele um local perfeito para mergulhadores de todos os níveis de experiência. Iniciantes podem aproveitar a segurança das áreas rasas enquanto ainda encontram uma impressionante variedade de vida marinha. Ao mesmo tempo, mergulhadores mais experientes podem descer mais fundo para explorar espécies maiores de peixes e a ocasional arraia-águia. Mergulhadores com snorkel podem apreciar a beleza do recife, flutuando acima dos jardins de corais rasos que fervilham de vida.

