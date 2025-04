Viveiro de ervas marinhas de Maurício

Four Seasons Resort Mauritius em Anahita é pioneiro na conservação marinha com um viveiro de ervas marinhas

Four Seasons Resort Mauritius em Anahita anuncia que será o primeiro resort no Oceano Índico a desenvolver um viveiro de ervas marinhas em seu Barachois, um corpo de água salgada com um metro de profundidade (40 polegadas) próximo às instalações gastronômicas, que atualmente abriga mais de 200 peixes herbívoros e onívoros. Esta iniciativa faz parte do Projeto Ecossistemas de Carbono Azul: Restauração de Ecossistemas de Carbono Azul, atualmente liderado pelo Fundação Odisseu, um fundo local que desenvolve projetos de conservação marinha nas Ilhas Maurício.

O projeto faz parte do Fundo Business Biodiversité Océan Indien (FBBOI) sob a Programa Varuna, implementado por Expertise França e financiado pelo governo francês através Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), e em parceria com Associação para o Desenvolvimento Durável, Fundação Atitude, e Fondation Solidarité Eclosia – organizações que administram projetos de conservação no Oceano Índico e em todo o mundo.

Rick-Ernest Bonnier, o Gerente de Meio Ambiente Oceânico do Resort, explica: "O Viveiro de Ervas Marinhas é um projeto piloto que visa restaurar os prados de ervas marinhas na área marinha ao redor do resort. Tanto mudas quanto sementes serão coletadas na natureza e usadas para criar um viveiro de ervas marinhas no Barachois do resort.

As sementes serão germinadas em um laboratório da Odysseo e as mudas desenvolvidas serão transplantadas para as Barachois do resort até a maturidade. Esperamos produzir ervas marinhas saudáveis ​​que possam ser usadas para a restauração de pradarias de ervas marinhas, criando um habitat saudável para a vida marinha, como peixes, tartarugas, cavalos-marinhos, raias e muito mais.

Após pesquisas abrangentes sobre a qualidade da água e dos sedimentos do resort Barachois, os dados mostraram que o resort tem um ambiente favorável para certas espécies de ervas marinhas, como Syringodium isoetifolium e Halodule uninervis.

Bernardo Nascimento, gerente, curador e chefe de educação da Fundação Odysseo, menciona: "É um grande prazer ter o Four Seasons como nosso parceiro neste projeto, especialmente na iniciativa de viveiro de ervas marinhas. Até onde sabemos, será a primeira vez que um viveiro de ervas marinhas será criado no Oceano Índico, marcando um avanço significativo na restauração de ervas marinhas.

Esses ecossistemas fornecem serviços essenciais para a humanidade, pois são sumidouros de carbono altamente eficientes, cruciais na luta contra o aquecimento global; eles servem como importantes berçários de peixes, cuja perda ameaçaria muitas espécies que são fontes vitais de alimento para a vida marinha e nações insulares, como Maurício.

No caso do viveiro criado no Four Seasons, uma equipe de pesquisadores e biólogos marinhos coletará sementes da natureza para o laboratório do Odysseo. As sementes receberão os parâmetros físicos ideais, como luz, salinidade, sedimento e temperatura para germinar. Assim que as plantas de ervas marinhas estiverem fortes o suficiente, elas serão transportadas e plantadas no Barachois do resort.

“O ecossistema de carbono azul, que inclui habitats costeiros como manguezais e ervas marinhas, desempenha um papel crucial na mitigação das mudanças climáticas”, afirma Shane Sunassee, Gerente do Projeto. “As ervas marinhas não só capturam e armazenam carbono, como também prestam serviços essenciais, como a proteção da costa, a melhoria da qualidade da água, o apoio à biodiversidade e a sustentabilidade das economias locais. Para salvaguardar esses ecossistemas inestimáveis, é essencial concentrar esforços em conservação, práticas de gestão sustentável e a restauração de habitats degradados, garantindo que esses recursos naturais continuem a mitigar as mudanças climáticas e a proporcionar uma ampla gama de benefícios ecológicos e econômicos.”

Martin Dell, Gerente Geral, afirma: “Estamos extremamente orgulhosos não apenas de poder participar de um projeto como este, mas também de sermos pioneiros na área de conservação marinha nas Ilhas Maurício. Estamos contribuindo para uma solução de longo prazo para elevar a biodiversidade marinha ao redor do resort.

Nossos hóspedes poderão observar os cientistas em ação durante o processo de transplante e também testemunhar a vida marinha colorida e vibrante do Oceano Índico em primeira mão, praticando mergulho de snorkel sobre os prados. Os prados de ervas marinhas podem aumentar a probabilidade de avistar tartarugas, peixes, raias e nossos famosos cavalos-marinhos, já que este é um habitat conhecido por ser saudável para eles. Para aqueles que desejam aprender mais, Rick oferecerá visitas guiadas aos Barachois e explicará a ciência por trás do projeto e os benefícios dos prados de ervas marinhas para nossos oceanos.

O projeto Seagrass Nursery é uma das muitas maneiras pelas quais os hóspedes do Four Seasons podem se envolver com o meio ambiente local no resort. Rick traz oito anos de experiência em conservação e paixão para o seu trabalho, e os hóspedes são convidados a participar de suas Caminhadas pela Natureza do Resort, onde ele fornece informações sobre a fauna e a flora do resort, enquanto identifica sons de pássaros e espécies de flores. Outra atividade favorita dos hóspedes é o Mergulho com Cavalos Marinhos, onde Rick conduz praticantes de snorkel pela lagoa, cercada por manguezais, em busca dessas criaturas raras, minúsculas, porém belas. Essas iniciativas de conservação são um exemplo do compromisso do resort em gerar um impacto positivo no meio ambiente e na comunidade local.