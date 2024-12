Concurso semanal de fotografia Meridian Adventure Dive

No Meridian Adventure Dive Resort, cada dia traz uma aventura única, paisagens de tirar o fôlego e experiências inesquecíveis. Do momento em que o sol aparece no horizonte até a vibrante vida marinha sob as ondas, nosso resort é uma tela de beleza natural. Para celebrar isso, abraçamos uma tradição criativa: o Weekly Staff Foto Concorrência.

A cada semana, nossos talentosos membros da equipe viram suas câmeras e smartphones para o mundo ao redor deles, capturando os momentos fugazes que tornam nosso resort e seus arredores tão mágicos. De nasceres do sol inspiradores a instantâneos espontâneos da vida marinha e conexões sinceras com comunidades locais, essas fotos contam histórias de descoberta, beleza e camaradagem.

A equipe semanal Foto A competição é mais do que apenas uma disputa. Ela estimula a criatividade, fortalece o trabalho em equipe e nos lembra de parar e apreciar o mundo incrível do qual temos o privilégio de fazer parte. É também uma maneira de compartilhar esses momentos mágicos com nossos convidados e apoiadores, convidando-os a ver Raja Ampat pelos olhos daqueles que o conhecem melhor.

Estamos felizes em mostrar essas fotografias deslumbrantes em nossas plataformas de mídia social para que os hóspedes e seguidores possam aproveitar a beleza de Raja Ampat de onde quer que estejam. Cada imagem é um testamento da dedicação e paixão de nossa equipe, que oferece um serviço excepcional e incorpora o espírito de exploração e admiração.

Fique ligado nas inscrições da próxima semana e descubra as histórias que estão por vir no Meridian Adventure Dive Resort!

Sobre o Meridian Adventure Dive Resort:

Localizado no deslumbrante Raja Ampat, Indonésia, o Meridian Adventure Dive é um PADI 5-Star Eco Resort. Visite nosso site: https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=scubanews&utm_medium=photocompetition&utm_id=divernet