Raja Ampat Frango de Recife

O local ostenta um piso arenoso pontilhado com uma impressionante variedade de corais moles e duros. Conforme você desce, a encosta do recife oferece uma mistura vibrante de espécies de corais, fornecendo abrigo para inúmeras formas de vida marinha. O declive um pouco mais distante da encosta acrescenta profundidade e dimensão a este paraíso subaquático, fazendo com que pareça que você está explorando uma floresta aquática.

Sobre Mergulho de aventura no meridiano:

Localizado no deslumbrante Raja AmpatIndonésia, Mergulho de aventura no meridiano é um PADI 5 estrelas Eco Resort e orgulhoso vencedor do prestigioso prêmio PADI Green Star. Nosso mergulho serviços, reconhecidos por seu profissionalismo e qualidade, tornaram-se sinônimos da PADI e Aventura meridiana nomes, garantindo uma experiência de mergulho confiante e agradável para todos.