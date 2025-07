Lições de sustentabilidade no turismo de 30 anos em Papua

at

at 6h

Em um mundo de soluções rápidas e tendências passageiras, a Papua Diving Resorts passou três décadas provando que a verdadeira sustentabilidade leva tempo — e raízes.

Um legado vivo em Papua

A história do turismo sustentável em Papua não começa com chavões ou certificações. Começa com um único barco, um explorador holandês e um arquipélago remoto que ficaria conhecido como Raja Ampat.

Quando Max Ammer chegou, na década de 1990, o turismo era praticamente inexistente. O que ele viu não foi uma oportunidade de lucro — foi uma vocação para proteger.

Essa visão lançou as bases para o Papua Diving Resorts, um pioneiro em turismo sustentável, conservação e fortalecimento comunitário em um dos ecossistemas marinhos mais ricos do mundo.

O que é preciso para construir a sustentabilidade do zero

Os primeiros anos não foram nada fáceis. Não havia infraestrutura, nenhum modelo para um eco-resort no coração do Estreito de Dampier, no Triângulo de Coral.

O que Max e sua equipe tinham era paciência e uma profunda crença de que a sustentabilidade começa com o respeito pelas comunidades locais de Papua.

Desde o início, a Papua Diving Resorts rejeitou o turismo de massa. O foco estava no desenvolvimento em pequena escala, utilizando materiais locais, minimizando o impacto nocivo e aprendendo com as pessoas que viveram em harmonia nessas ilhas por gerações.

Lições de sustentabilidade no turismo de 30 anos em Papua 3

Sustentabilidade: Identificando Problemas e Fornecendo Soluções

Sustentabilidade no Papua Diving Resorts nunca significou causar menos danos, mas sempre significou fazer mais bem.

Os resorts evoluíram para centros de restauração e educação. Um pilar dessa missão é o Centro de Pesquisa e Conservação Raja Ampat (RARCC), uma organização sem fins lucrativos independente fundada em parceria com o resort.

O RARCC capacita a população de Raja Ampat a liderar esforços de conservação. Da restauração de corais e bóias de amarração à ciência marinha e educação para jovens, o turismo financia ações e dados impulsionam soluções.

Ao comemorar 10 anos em 2025, o RARCC deixa uma mensagem: a sustentabilidade deve ser local, sistêmica e de longo prazo.

Como a comunidade cria conservação

No cerne do Papua Diving Resorts está o compromisso com a comunidade. Desde o início, Max insistiu em contratar e treinar funcionários papuas — não como um gesto, mas como uma base.

Muitos guias de mergulho, capitães, engenheiros e mentores experientes começaram com pouca educação formal. Hoje, são líderes confiantes que orientam a próxima geração.

Uma iniciativa emblemática é o programa de treinamento de mergulho, que certifica papuas locais como guias de mergulho PADI. Ao remover barreiras financeiras e de acesso, o resort cria carreiras de mergulho de longo prazo — garantindo que os guardiões dos recifes de Raja Ampat também sejam seus residentes.

Em terra, o lendário guia Pak Niko — um parceiro de longa data há mais de 30 anos — lidera excursões de observação de pássaros para ver as Aves-do-Paraíso. Seu conhecimento e narrativa cultural preservam tradições e enriquecem a experiência dos hóspedes.

Em Raja Ampat, a sustentabilidade sem liderança local é apenas um slogan. Mas, quando enraizada em um propósito, torna-se um movimento.

Lições de sustentabilidade no turismo de 30 anos em Papua 4

Inovação Nascida da Necessidade

Operar na remota Papua trouxe desafios: logística, alimentação, resíduos, energia. Mas estes se tornaram faíscas para a inovação.

Kayak4Conservação oferece uma alternativa de baixo impacto às lanchas, conectando os hóspedes a casas de família de propriedade local.

Programa de agrofloresta sintrópica busca reflorestar pastagens danificadas, levando nutrição e métodos agrícolas sustentáveis para as vilas locais ao redor.

Jardins de águas residuais tratar águas cinzas naturalmente, protegendo os recifes.

O Centro SEACAM nas curvas da Baía de Sorido fotografia subaquática em advocacy por meio de workshops práticos.

Essas soluções não foram importadas — elas nasceram da necessidade, da tentativa e da recusa em comprometer a ética.

O que a indústria ainda erra

O ecoturismo se tornou uma estratégia de marketing. A Papua Diving Resorts sabe que a verdadeira sustentabilidade é lenta, cara e, muitas vezes, desconfortável.

E desde o início, Max sabia que não conseguiria fazer isso sozinho. Em parceria com a população local de Papua, a Papua Diving Resorts identifica problemas e oferece soluções sustentáveis de longo prazo que ajudarão e fortalecerão as comunidades locais por gerações futuras.

Os resultados são claros: recifes prósperos, comunidades fortalecidas e hóspedes que partem com um senso de responsabilidade.

Enquanto Raja Ampat enfrenta as mudanças climáticas e o branqueamento de corais, o turismo sustentável é mais vital do que nunca. Ele apoia a ciência, cria empregos fora das indústrias extrativas e convida os visitantes a fazerem parte da solução.

Porque sem recifes saudáveis, não há turismo — e sem comunidades fortes, não há futuro para a conservação.

Ensaio Crédito: Don Silcock e Renee Capozzola