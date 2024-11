A pequena cidade de Dauin, na Ilha Negros, na região de Visayas, nas Filipinas, é conhecida há muito tempo como a meca da observação de animais e mergulho em águas rasas, mas o que surpreende muitos mergulhadores que visitam Dauin é o número de criaturas muito maiores que fazem deste paraíso macroscópico seu lar.

Enquanto fotógrafos ávidos vasculham os recifes e áreas arenosas em busca de pequenas espécies raras, as tartarugas verdes (Chelonia mydas) pastam alegremente as abundantes ervas marinhas a uma curta distância. Com adultos pesando entre 240 e 420 libras (110 – 190 kg), elas certamente são difíceis de não serem vistas!

A observação de tartarugas na vizinha Ilha Apo, um santuário marinho protegido nacionalmente, é uma atividade de ecoturismo popular entre mergulhadores e praticantes de snorkel. Algumas tartarugas se acostumaram tanto com nadadores e mergulhadores que parecem completamente despreocupadas com sua presença. Pesquisas realizadas em 2016 pelo Large Marine Vertebrates Institute of the Philippines (LAMAVE) revelaram uma população saudável de tartarugas verdes e uma tribo considerável de tartarugas Hawksbill (Eretmochelys imbricata), criticamente ameaçadas de extinção.

A vida não tão macro de Dauin 4

Inspirado pelo trabalho do LAMAVE e com o apoio dos membros da Negros Oriental Dive Association (NOrDA), como AivyMaes Divers Resort, Silver Reef Dive Resort, Azure Dive Resorts e Sea Explorers Dauin, um projeto foi lançado este ano para pesquisar os 13 km da costa de Dauin para descobrir mais sobre a população local de tartarugas.

Financiado por um Community Grant da PADI Aware e liderado pelo PADI 5-Star Resort Mike's Dauin Beach Resort, o Projeto Pawikan (filipino para "tartaruga marinha") está compilando um catálogo de tartarugas, como um anuário de ensino médio, que torna possível a identificação de indivíduos. Com fotos enviadas por mergulhadores visitantes e guias locais, bem como inúmeras pesquisas dedicadas, as vidas não relatadas das tartarugas de Dauin estão começando a vir à tona.

Os “rostos” das tartarugas são cobertos por escamas, conhecidas como escudos, e os padrões que eles formam não são apenas exclusivos de cada tartaruga, mas permanecem os mesmos ao longo de muitas décadas, assim como nossas próprias impressões digitais. Este método de identificação não invasivo está se mostrando bem-sucedido no rastreamento de muitas outras espécies marinhas, como tubarões-baleia e arraias-manta, sem a necessidade de procedimentos de marcação de captura e soltura ou tecnologias caras de rastreamento por satélite. O uso de software de correspondência de padrões também ajuda na identificação se a tartaruga não for imediatamente óbvia nas fotos do catálogo. Todos os dados coletados serão inseridos no Catálogo Nacional de Tartarugas, com curadoria da LAMAVE, permitindo que os dados de avistamentos sejam reunidos com outros países, ajudando a construir imagens de padrões de migração em grandes distâncias.

A vida não tão macro de Dauin 5

Por meio da página de mídia social do projeto, qualquer um pode enviar imagens ou vídeos de tartarugas encontradas em Dauin e obter uma resposta rápida da equipe sobre com quem acabaram de passar um tempo no oceano. Se, como já aconteceu em várias ocasiões, a tartaruga não estiver nos arquivos, então o mergulhador sortudo pode dar um nome à sua nova descoberta (bem-vindos Otis e Alice!)

Saber qual tartaruga é qual ajuda a mapear sua população, ficar de olho em sua saúde e observar seus comportamentos. Talvez seja surpreendente saber, por exemplo, que para um animal associado à migração de muitas centenas, se não milhares de quilômetros para suas praias de acasalamento e nidificação, as Tartarugas Verdes gostam de ficar em um local bem definido por meses, se não anos a fio, quase nunca sendo vistas se misturando com seus vizinhos a apenas algumas centenas de metros de distância.

Isso torna a identificação um pouco mais fácil, já que o número de tartarugas catalogadas até o momento já está bem na casa das centenas. Também mostra onde há concentrações estáveis ​​de tartarugas, o que ajuda a informar o planejamento ambiental local, além de poder direcionar mergulhadores, mergulhadores livres e mergulhadores para os melhores pontos para conviver com esses gigantes gentis.

A vida não tão macro de Dauin 6

Suas personalidades também se tornam aparentes quanto mais você os visita. Alguns dos maiores adultos são bem tranquilos, permitindo aproximações próximas e, em um caso, a oportunidade de remover um pequeno anzol de pesca embutido em sua nadadeira. Outros correm assim que veem você, e são bem rápidos, mesmo quando você tem um mini-DPV para tentar acompanhá-los!

O Projeto Pawikan já está despertando interesse em descobrir mais sobre populações de tartarugas em outros lugares nas Filipinas. Zamboangita, cidade vizinha de Dauin, observou tartarugas nidificando na apropriadamente chamada Turtle Island, o que é raro neste trecho da costa, e o ponto de mergulho próximo Moalboal está embarcando em seu próprio projeto de tartarugas Citizen Science. Quanto mais descobrirmos sobre onde essas espécies de clima de sino descansam, se alimentam e nidificam, mais seremos capazes de proteger seus habitats e continuar a desfrutar de encontros mágicos com essas criaturas tão amadas.

A boa notícia para quem mergulha Dauin é que as tartarugas estão lá 365 dias por ano, e não parecem ser sazonais. Então, naquela rara ocasião de não conseguir encontrar aquela criatura especial que você esperava ver, você pode contar com um ou mais desses locais para aparecer – embora você possa não conseguir encaixá-los no quadro com sua lente macro!

