Os 5 principais locais de mergulho em Raja Ampat: insights de Jo, o gerente de mergulho da Meridian Adventure

Raja Ampat, um arquipélago na província de Papua Ocidental, na Indonésia, é conhecido pelas suas paisagens subaquáticas de tirar o fôlego e pela sua biodiversidade incomparável. Jo, a experiente gerente de mergulho da Meridian Adventure Dive, compartilha seus cinco principais locais de mergulho imperdíveis neste paraíso subaquático.

Jo adora a cultura local e a equipe fantástica da MAD. Ela dirige a logística de mergulho e administra a administração de resorts há sete anos. Junto com sua recepção calorosa aos hóspedes, ela também mostra a eles os melhores pontos subaquáticos em Raja Ampat durante o mergulho.

1. Molhe Sawandarek: Cidade da Tartaruga

Os 5 melhores locais de mergulho em Raja Ampat 6

Sawandarek Jetty, carinhosamente conhecido como “Turtle City”, é o sonho de qualquer mergulhador que se torna realidade. Este local possui vida marinha diversificada, tornando-se uma visita obrigatória para qualquer entusiasta subaquático. Ao descer nas águas cristalinas, você será recebido por inúmeras tartarugas amigáveis, muitas vezes encontradas nadando graciosamente ou descansando nos corais vibrantes. A abundância de tartarugas é uma prova do ecossistema saudável do local. Ao lado destas criaturas majestosas, os mergulhadores podem encontrar tubarões de recife, moluscos gigantes e muitos peixes coloridos, todos prosperando neste paraíso subaquático.

2. Cabo Kri: contagem recorde mundial de peixes

Os 5 melhores locais de mergulho em Raja Ampat 7

O Cabo Kri não é apenas famoso em Raja Ampat, mas também detém um recorde mundial pelo maior número de espécies de peixes contadas num único mergulho – um número impressionante de 367 espécies! Este local de mergulho é um testemunho vivo da incrível biodiversidade de Raja Ampat. O cenário subaquático é uma tapeçaria vibrante de cores e vida, apresentando desde pequenos peixes de recife até grandes pelágicos. Os mergulhadores aqui podem esperar encontros emocionantes com tubarões de pontas negras, tubarões cinzentos de recife e uma variedade surpreendente de cardumes de peixes que criam um espetáculo subaquático dinâmico.

3. Mioskon: o paraíso dos snappers escolares

Os 5 melhores locais de mergulho em Raja Ampat 8

Mioskon is renowned for its large, social schools of snappers that create mesmerising underwater displays. As you navigate through this vibrant reef, you'll find yourself surrounded by blue-striped snappers, which move in unison, creating a living, swirling dance of colour. The site's healthy coral formations provide a perfect backdrop for fotografia, and you might also spot playful banded sea snakes weaving through the corals. Mioskon's rich biodiversity and dynamic marine life make it a favourite among divers seeking adventure and tranquillity.

4. Magia Azul: Espetáculo de Manta Ray

Screenshot

Blue Magic é um local de mergulho deslumbrante que faz jus ao seu nome, especialmente durante a temporada de manta. As fortes correntes do local atraem majestosas arraias manta, que deslizam sem esforço pela água, proporcionando aos mergulhadores encontros próximos e inspiradores. Além das mantas, o Blue Magic possui recifes vibrantes e repletos de vida, incluindo cardumes de barracudas, valetes e vários peixes de recife. A topografia dramática do local e a rica vida marinha tornam-no um mergulho emocionante, oferecendo experiências subaquáticas inesquecíveis.

5. Jardim de Melissa: o sonho do fotógrafo

Screenshot

O Melissa's Garden é um verdadeiro país das maravilhas subaquáticas e um paraíso para fotógrafos subaquáticos. Este local de mergulho é famoso por seus extensos e imaculados jardins de corais staghorn, lar de milhões de peixes Anthiinae coloridos. Ver esses peixes vibrantes dançando entre os corais é um banquete visual, criando uma cena sobrenatural que cativa os mergulhadores. A rica biodiversidade e as impressionantes formações de corais fazem do Melissa's Garden uma visita obrigatória para quem procura capturar a essência da beleza subaquática de Raja Ampat.

Os locais de mergulho de Raja Ampat oferecem vida marinha extraordinária, recifes de corais vibrantes e experiências subaquáticas inesquecíveis. De acordo com Jo, gerente de mergulho da Meridian Adventure, esses cinco principais locais de mergulho - Sawandarek Jetty, Cape Kri, Mioskon, Blue Magic e Melissa's Garden - oferecem, cada um, um vislumbre único e inspirador das maravilhas subaquáticas deste paraíso indonésio. Quer você seja um mergulhador ávido ou um novato, esses locais prometem aventuras que o deixarão fascinado e ansioso por mais.

Olhe para o vídeo on Facebook e Instagram

Sobre Mergulho de aventura no meridiano:

Localizado no deslumbrante Raja AmpatIndonésia, Mergulho de aventura no meridiano é um PADI 5 estrelas Eco Resort e orgulhoso vencedor do prestigiado prêmio PADI Green Star. Nosso mergulho serviços, reconhecidos por seu profissionalismo e qualidade, tornaram-se sinônimos da PADI e Aventura meridiana nomes, garantindo uma experiência de mergulho confiante e agradável para todos.