Vegetarianos de Wakatobi

Conheça alguns dos vegetarianos dos recifes de Wakatobi que optam por uma dieta baseada em vegetais.

A paisagem subaquática de Wakatobi pode parecer um ambiente plácido, mas, na realidade, é um mundo onde quase tudo que nada é caçador e caça. Misturados a todos esses cruéis carnívoros e onívoros, há um número menor de criaturas que não atacam seus vizinhos e, em vez disso, saciam seus apetites com vegetação aquática de um tipo ou de outro. Estes vegetarianos marinhos preenchem um nicho relativamente pequeno, mas de vital importância, no ambiente marinho, uma vez que os seus hábitos de pastoreio evitam que as algas cresçam excessivamente nos recifes e ajudam a manter os leitos de ervas marinhas limpos e vibrantes. Esses comedores de plantas estão presentes em todos os locais de mergulho ao redor do Wakatobi Resort, então vamos conhecer alguns dos vegetarianos submarinos mais interessantes da região.

Saia do meu gramado

Donzela

Alguns membros da família das donzelas não apenas pastam nos recifes de Wakatobi, mas também os cultivam. Esses agricultores aquáticos irão demarcar uma mancha de coral e começar a trabalhar na criação de uma mancha de algas pessoal. Eles fazem isso mordendo repetidamente tecidos de corais vivos para criar lesões esqueléticas que são então colonizadas por algas filamentosas. Assim como um suburbano defendendo seu precioso pedaço de grama, a donzela é altamente territorial e pode se tornar bastante agressiva quando um intruso entra no pedaço de algas. Depois que uma donzela estabelece um jardim, ela vive uma vida solitária perto de casa, passando a maior parte dos dias em um território de meio metro quadrado ou menos. Ocasionalmente, a donzela fará incursões pelo mundo mais amplo. Viagens rápidas a poucos metros de casa geralmente são feitas para fazer uma refeição rápida longe do jardim, enquanto ausências mais longas acontecem apenas na hora de acasalar ou para encontrar um local de cultivo mais promissor. Os hábitos de beliscar pólipos da donzela na verdade causam alguns danos aos corais. Mas quando o ecossistema está em equilíbrio, existem muitos predadores, como o peixe-lagarto, os pequenos macacos, os peixes-doce e os peixes-sapo, que atacam as donzelas e mantêm as populações sob controle. Apenas mais uma razão pela qual é importante proteger os recifes e manter as zonas marinhas de proibição de captura que garantem a ordem natural.

Cuidado com esta lebre

Peixe Coelho

Não é difícil ver como o peixe-coelho recebeu esse nome. A combinação de focinho alongado, olhos grandes e bocas pequenas cheias de dentes delicados evoca uma certa semelhança com os mamíferos orelhudos do campo e da floresta. Tal como o seu homónimo terrestre, os peixes-coelho emergem de recantos protegidos quando o sol nasce e passam os dias pastando placidamente nas diversas algas que prosperam em baías pouco profundas e em formações de corais. Existem 29 espécies conhecidas de peixes-coelho encontradas nas águas ao redor de Wakatobi, e algumas podem crescer até meio metro de comprimento. A maioria prefere a coloração verde-oliva ou marrom, com manchas amarelas, pretas e brancas no corpo e na cauda. Algumas espécies apresentam listras pretas que se estendem diagonalmente da boca ao topo da cabeça e cobrem os olhos. Estes são conhecidos como peixes-coelho com cara de raposa. Os jovens costumam frequentar as escolas, mas à medida que amadurecem, os peixes-coelho formam pares e acredita-se que acasalem para o resto da vida. Embora aparentemente vulneráveis ​​a predadores enquanto pastam, os peixes-coelho têm alguns truques de sobrevivência. A primeira linha de defesa é a capacidade de mudar rapidamente de cor, transformando suas marcas e listras brilhantes em um padrão fosco e manchado que lembra uma camuflagem militar. O peixe-coelho adota esse padrão para se misturar ao ambiente quando ameaçado ou quando dorme à noite. Se esconder-se não funcionar, o verdadeiro impedimento é uma linha de espinhos venenosos. barbatanas que pode ser aumentado para desencorajar ataques. Os peixes-coelho não são agressivos por natureza, mas darão uma cutucada venenosa no agressor, se necessário.

Um avistamento de celebridade

Peixe Cirurgião Paleta (Paracanthurus hepatus)

Você reconhecerá um quando o vir. A cauda amarela e o peitoral com ponta amarela barbatanas; a boca pequena e carnuda; o corpo em dois tons de azul e índigo. Você encontrou Dory. Paracanthurus hepatus, para ser mais preciso, embora este membro da família dos peixes-cirurgiões tenha nomes comuns suficientes para causar perda de memória a qualquer pessoa. Fique com o real blue tang para evitar qualquer confusão com o primo caribenho todo azul, que não possui a coloração extra necessária para ganhar a referência real. Esses peixes são sociais e muitas vezes podem ser encontrados em pares ou grupos que podem incluir outras espécies de peixes-cirurgião. Os peixes mais jovens têm ainda mais probabilidade de se movimentar nos cardumes à medida que vasculham a coluna de água em busca de plâncton. Só não espere ver um bebê Dory, porque os juvenis são, na verdade, amarelos brilhantes com manchas azuis. À medida que amadurecem e adotam seus padrões de cores característicos, os régios azuis também adquirem um gosto por algas e se tornam um membro importante da equipe de limpeza de recifes. Como outros peixes-cirurgiões, eles ostentam espinhos afiados e com pontas venenosas que dão aos possíveis predadores motivos para fazer uma pausa. Se isso não funcionar, o real pode se fingir de morto, deitando-se de lado e permanecendo imóvel até que a ameaça passe. Se você tiver sorte, poderá testemunhar um par de machos envolvidos em uma luta de espadas subaquática, usando suas espinhas caudais para resolver disputas territoriais.

Aparando a grama

Tartaruga marinha verde mastigando grama de tartaruga nas águas rasas de Wakatobi.

As tartarugas marinhas verdes são um local familiar nos recifes de Wakatobi, e você frequentemente encontrará filhotes nos canteiros de grama perto da praia. Os juvenis passam os primeiros meses mordiscando esponjas, caranguejos e vermes, mas à medida que crescem, mudam para algas e ervas marinhas. Aventure-se no prado de ervas marinhas e você poderá encontrar uma tartaruga verde comendo a vegetação. E isso é bom, porque o pastoreio é um benefício e não uma ameaça para as plantas. As tartarugas não apenas pegam um bocado de grama, elas se concentram nas seções intermediárias mais jovens e mais nutritivas das lâminas, enquanto as porções superiores mais velhas e menos nutritivas são arrancadas e deixadas flutuando livremente e flutuando. Este cultivo próximo incentiva um novo crescimento. Estudos mostram que quando as tartarugas pastam, elas criam um aumento acentuado na produtividade e no conteúdo de nutrientes do leito de grama. Sem tartarugas, os canteiros de grama seriam prejudicados. As plantas cresceriam demais e encheriam o fundo do mar com material em decomposição que impediria que os nutrientes chegassem às raízes e promoveriam o crescimento de fungos viscosos.

Economizando para um dia ensolarado

Nudibrânquios movidos a energia solar, família Aeolidiidae

O nome diz tudo. Lesmas do mar sugadoras de seiva usam seus dentes especializados para literalmente sugar o suco das algas. Na maioria das vezes, eles simplesmente digerem o conteúdo celular de sua forragem, mas também possuem uma habilidade única no reino animal. Certos membros da família sacoglossa sem casca têm a capacidade de transferir os cloroplastos vivos das algas para seus próprios corpos e manter vivos esses compostos fotossintéticos por períodos de semanas e até meses. Essas lesmas têm a capacidade de ativar os cloroplastos armazenados e literalmente se alimentar da luz solar. As espécies que são capazes deste feito muitas vezes têm asa-como apêndices que se espalham para coletar mais luz solar quando estão no modo de energia solar. Os cientistas ainda estão coçando a cabeça sobre a mecânica de como essa lesma aparentemente simples pode realizar a complexa transferência genética conhecida como cleptoplastia. O que eles sabem é que as lesmas preferem continuar sugando as algas e só voltam à fotossíntese quando outras fontes de alimento secam. Como seria de esperar de um animal que gosta de tomar banho de sol ocasionalmente, lesmas sugadoras de seiva geralmente são encontradas em águas relativamente rasas.

Um personagem suspeito

Blenny estrelado (Salarias ramosus)

Se o Dr. Seuss fosse mergulhador, ele teria adorado o blenny estrelado. Se você encontrar esses pequenos personagens coloridos empoleirados em corais ou afloramentos rochosos em um local de mergulho em Wakatobi, você entenderá o porquê. As manchas, as hastes em forma de antena que se elevam acima da testa, os olhos expressivos e salientes são características que um cartunista apreciaria. Adicione o comportamento aparentemente confuso que é criado quando este peixinho posa com a boca aberta e você tem um assunto que vale a pena assistir. E é provável que o blenny estrelado esteja observando de volta, com os olhos se movendo de forma independente enquanto examina o recife. Às vezes, esses peixes permanecem imóveis por longos períodos, mantendo-se próximos a algum tipo de cobertura protetora. Então, de repente, eles podem começar a ficar agitados como uma criança em idade pré-escolar após uma overdose de açúcar. Esse comportamento do tipo ADD é característico de vários blennies, mas o estrelado é um dos mais agradáveis ​​de observar, pois também pode passar por uma notável série de mudanças de cores e padrões. Na hora das refeições, o blenny estrelado usa seus dentes em forma de pente para raspar pedaços de algas de rochas e corais. Esse padrão de alimentação lhe rendeu o apelido de cortador de grama estrelado blenny.

Esses vegetarianos são apenas algumas das criaturas únicas e intrigantes que você descobrirá nos recifes de Wakatobi. Há muitas outras histórias fascinantes que o aguardam, e esperamos que você tenha a oportunidade de conhecer alguns de nossos vegetarianos em um futuro próximo.

