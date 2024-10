Wakatobi expande proteção de recifes de coral

Resort de mergulho Wakatobi expandiu seu compromisso de longa data com a proteção e restauração de recifes de coral com um novo programa de avaliação de saúde de recifes e a adição de uma bióloga marinha interna, Julia Mellers.

Julia se juntou à família Wakatobi para lançar um projeto contínuo para medir, monitorar e avaliar a saúde dos recifes de corais dentro da reserva marinha privada do resort.

O programa Reef Health Assessment utiliza um conjunto personalizado de técnicas modernas de imagem e análise de dados que fornecem uma indicação abrangente do estado de um ecossistema de recife. “Usamos a mais recente teoria ecológica, tecnologia e inteligência artificial para desenvolver um novo pacote para medir de forma eficiente e robusta a saúde dos recifes,— diz Júlia. “Isto nos permitirá monitorar o desempenho dos recifes de Wakatobi em toda a área protegida, sem desviar significativamente os recursos da proteção dos recifes."

O processo combina documentação na água com análise de dados usando modelos de aprendizado de máquina para medir a saúde dos recifes. Quando não estiver na ilha, ela pesquisará novas abordagens e ideias para avaliação de recifes de coral e ajudará a divulgar a iniciativa científica de Wakatobi.

Julia e a equipe de mergulho também iniciaram um levantamento de eDNA nos recifes. ”Isto envolve coletar amostras de água do mar perto do recife em diferentes profundidades e filtrá-las para capturar o DNA ambiental (eDNA) que os organismos liberam na água.”, explica Júlia. “As amostras estão agora em um laboratório, onde o DNA é rotulado usando sondas e sequenciado para identificar quais espécies estão por perto. Usando essa técnica, deveríamos ser capazes de detectar centenas de espécies a partir de apenas um litro de água do mar. É um processo muito legal! "

Julia se formou em biologia na Universidade de Oxford e fez mestrado em conjunto com o Instituto Australiano de Ciências Marinhas. Ela é uma velejadora de longa data e mergulhadora ávida. “Entrei na biologia marinha porque vejo esta pesquisa como uma ferramenta poderosa para conectar as pessoas com o planeta," ela diz. “Trabalhar dentro de uma equipe tão dinâmica significou que progredimos rapidamente. A equipe de Wakatobi também provou ser uma fonte inestimável de conhecimento sobre o ecossistema local.

Júlia acrescenta ainda: “Ser capaz de ir da biblioteca ao laptop e ao recife, tudo no espaço de cem metros, é a receita perfeita para gerar novas ideias e testá-las. É muito emocionante trabalhar com inovadores de mente aberta, interessados ​​em experimentar novas abordagens e ver as coisas de diferentes ângulos."

O Programa Colaborativo de Conservação de Recifes de Wakatobi é amplamente reconhecido como uma iniciativa pioneira na proteção de recursos autossustentável e baseada na comunidade. Esta iniciativa foi desenvolvida pelos fundadores do Wakatobi Resort para fornecer um meio proativo de proteger os recifes e os recursos marinhos. Uma parte da receita gerada pelos hóspedes do resort é compartilhada com a comunidade local para manter e apoiar um estilo de vida sustentável que promova a administração e o respeito pelo ecossistema do recife de corais.

Julia também está encontrando maneiras de incorporar mais ciência à experiência de mergulho em Wakatobi. “Quanto mais você sabe, mais você percebe," ela diz, "e que melhor lugar para aprender sobre a biodiversidade e a custódia dos recifes do que em Wakatobi.” Durante seu primeiro mês no resort, Julia apresentou um programa sobre o uso de inteligência artificial no monitoramento marinho; ela também criou um Curso de Biologia Marinha e Conservação de Wakatobi sob medida para jovens e adolescentes que desejam participar durante sua estadia.

