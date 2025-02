Mergulhando do seu jeito em Wakatobi

Novato, entusiasta ou fanático? Líder, seguidor ou solista? Seja qual for o seu estilo de mergulho, você está convidado a mergulhar no Wakatobi Dive Resort.

Mergulhador apreciando a beleza de um dos muitos locais de mergulho de Wakatobi, Treasure Chest.

Graças à combinação de uma paisagem subaquática diversificada e uma equipe de mergulho especializada e atenciosa, os hóspedes nunca serão submetidos a uma experiência de mergulho única e poderão criar experiências subaquáticas adaptadas aos seus interesses pessoais. Isso pode significar um passeio relaxante com snorkel na praia, uma aposta prolongada em um favorito foto assunto, uma deriva através de uma cordilheira de corais ou uma incursão noturna em uma paisagem que assume uma nova personalidade sob o manto da escuridão.

Aqui estão apenas algumas das maneiras pelas quais os hóspedes de Wakatobi podem satisfazer seu desejo de submergir.

A seu serviço

Wakatobi Dive Guide working his magic with guests on their fotografia subaquática.

A equipe de mergulho de Wakatobi tem muito orgulho em oferecer mergulho com nível de concierge, oferecendo a cada mergulhador o nível adequado de serviço personalizado. A equipe terá prazer em cuidar de todos os detalhes de configuração, transferência e armazenamento do equipamento. Mas se você preferir cuidar do seu próprio equipamento, não há problema.

Os guias fornecem instruções completas antes do mergulho e estão na água durante cada mergulho para mostrar o caminho, apontar descobertas únicas, manter um olhar atento e prestar assistência, se necessário. Os novatos em mergulho apreciam a assistência adicional e a atenção personalizada que nossos guias oferecem. Mergulhadores mais talentosos são confiáveis ​​para assumir o controle de seus próprios perfis. Dito isto, muitos optam por ficar perto dos guias para aproveitar o conhecimento local do local e sua capacidade quase fantástica de detectar a vida marinha indescritível.

Torne-o multinível

Os mergulhadores em Wakatobi são capazes de aproveitar ao máximo os perfis de recife e parede disponíveis para tirar o máximo proveito de cada mergulho.

Computadores de mergulho tornam possível desfrutar de tempos de fundo significativamente mais longos em locais onde se pode começar mais fundo e depois subir lentamente em direção à superfície ao longo do mergulho. Poucos lugares no mundo são tão adequados para perfis multiníveis como Wakatobi. As paredes e encostas íngremes encontradas em muitos locais chegam a poucos metros da superfície e mergulham além do alcance do mergulho recreativo. Nesses sites, computadormergulhadores equipados podem criar perfis que se estendem muito além da marca da hora e terminam com um passeio prolongado pela crista do recife.

Vá com o fluxo

Mergulhadores navegando ao longo de um declive íngreme.

Wakatobi mantém bóias de amarração para evitar danos à âncora, mas vários perfis de mergulho favoritos não começam e terminam no mesmo ponto e, em vez disso, são conduzidos como mergulhos à deriva. Como qualquer pessoa que tenha realizado um mergulho à deriva corretamente sabe, esta pode ser uma experiência muito gratificante. Não há necessidade de navegar de volta ao ponto de partida, calcular reservas aéreas ou nadar contra a corrente; você simplesmente salta ao mar e segue ao longo do recife.

Explorar da costa

Suba em um dos espaçosos barcos de mergulho de Wakatobi ou saia do píer do resort para um mergulho no House Reef; a escolha é sua.

Com saídas de barco pela manhã, no meio da manhã e à tarde, os mergulhadores em Wakatobi nunca precisam esperar muito pela próxima excursão. Mas não é necessário apanhar o barco para desfrutar de um mergulho excepcional.

O House Reef do resort é conhecido como um dos melhores mergulhos de praia do mundo, e você pode descobrir essa lendária faixa de propriedade subaquática simplesmente entrando pela praia ou entrando no final do píer do resort. Alguns dos achados de vida selvagem mais raros da região foram feitos ao redor do píer, incluindo peixes-cachimbo fantasma e fantasmas ornamentados, peixes-escorpião-folha e chocos juvenis.

Dois mergulhadores descendo pela lateral do muro para explorar o recife de Wakatobi.

Recife da Casa de Wakatobi irá agradar a uma ampla gama de mergulhadores. Os entusiastas de longo alcance podem seguir as paredes e encostas para descobrir o coral negro nas profundezas; os fotógrafos podem preencher cartões de memória com retratos macro ou aproveitar a luz ambiente para criar panoramas impressionantes de grande angular. Mergulhadores novatos e casuais podem permanecer perto da crista do recife, onde as cores estão no auge, e avistamentos como peixes anêmonas e estações de limpeza são comuns.

Para uma experiência a meio caminho entre a costa e o mergulho de barco, os hóspedes também podem contratar os serviços dos barcos-táxi de Wakatobi, que o transportam para áreas mais distantes do House Reef para um passeio pitoresco ao longo da parede de volta ao cais.

Abandone os tanques

De manhã, à tarde e até mesmo à noite, mergulhar com snorkel nos recifes rasos de Wakatobi pode proporcionar uma oportunidade quase infinita de ver uma variedade de vida marinha sem absorver qualquer nitrogênio adicional.

Com numerosos recifes subindo até um ou dois metros da superfície, Wakatobi é um destino privilegiado para mergulho com snorkel. A maioria dos locais visitados pelos barcos de mergulho do resort são igualmente adequados para praticantes de snorkel, que são sempre bem-vindos a bordo e têm um guia de snorkel que fornece instruções abrangentes antes de entrar. Esta é uma opção especialmente atraente para casais que incluem um mergulhador e um mergulhador, pois eles podem compartilhar muitas das mesmas experiências na água. Para os mergulhadores que simplesmente não conseguem passar tempo suficiente na água, um mergulho com snorkel à tarde pode fornecer uma oportunidade adicional de manter a cabeça abaixo da água sem absorver nenhum nitrogênio adicional.

Night Moves

Após o anoitecer, os recifes de Wakatobi se tornam ainda mais ativos, pois os animais que ficavam adormecidos ou escondidos durante o dia emergem para se alimentar ou caçar. Polvo, lulas e enguias saem de fendas escondidas, peixes-escorpião se tornam mais ativos e platelmintos saem de tocas escondidas.

Aqueles que são novos no mergulho noturno podem começar suas imersões noturnas logo após o pôr do sol e em áreas familiares do House Reef. Isso permite que você se acostume com a luz ambiente cada vez menor e se sinta confortável com o ambiente antes que a escuridão total se instale. Guias estão sempre disponíveis para ajudar a iluminar o caminho, mas os mergulhadores também são bem-vindos para explorar o House Reef por conta própria.

Rostos estranhos no escuro podem assumir muitas formas, como podemos ver aqui com este cardume de bagres listrados.

Várias vezes por semana, o resort também oferece mergulhos noturnos de barco em alguns dos locais mais populares da região. Para uma visão ainda mais reveladora do que está abaixo, os hóspedes podem se inscrever para uma experiência Fluo-dive. Isso envolve o uso de luzes UV especiais de mergulho que revelam certos corais e animais em tons fluorescentes brilhantes, o equivalente subaquático a um pôster de luz negra.

Not many dive resorts can say this, but Wakatobi is a fully functional rebreather friendly dive resort, complete with oxygen, sorb, cylinders for O2, Dil and bailout, as well as helium on request.

Independentemente de como você escolher explorar os recifes de Wakatobi – rasos ou profundos, de dia ou de noite, permanecendo parado ou flutuando ao longo da parede – a única coisa certa é que você não ficará sem coisas para ver ou fazer. E talvez essa seja uma das muitas razões pelas quais tantos convidados continuam voltando para mais.

