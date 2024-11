Assentos na primeira fila do Wakatobi para o pôr do sol

Durante a sua estadia em Resort de mergulho Wakatobi, o pôr do sol é o momento perfeito para relaxar.

E o lugar onde essas sessões são especialmente agradáveis ​​é no icônico Jetty Bar do Wakatobi Resort, que oferece uma vista desobstruída do horizonte oeste sobre a água. Aqui, você pode desfrutar de uma bebida favorita e refletir sobre mais um dia memorável de mergulho e snorkel em alguns dos recifes de coral mais magníficos e altamente protegidos da Indonésia.

As vistas do pôr do sol estão agora mais confortáveis ​​do que nunca, graças às recentes atualizações nos assentos do bar, que agora apresenta uma seleção ampliada de espreguiçadeiras confortáveis ​​voltadas para o oeste.

Resort de mergulho Wakatobi, lar dos melhores recifes de coral da Indonésia

Vista aérea do Wakatobi Dive Resort e sua famosa House Reef bem na sua porta.

Resort de mergulho Wakatobi está situado no sudeste de Sulawesi, na Indonésia, no coração do triângulo de corais. Conhecida pela sua magnífica e recifes de coral altamente protegidos – do seu famoso Casa Reef e mais de 42 locais de mergulho nomeados ao redor – esta idílica ilha paradisíaca, localizada a 750 km a leste de Bali, é facilmente acessível através do voo privado para hóspedes do resort.