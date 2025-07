Barcos de mergulho superespaçosos de Wakatobi

Faça um passeio nos icônicos barcos de mergulho do resort de mergulho Wakatobi

Um mergulhador explora o popular local de mergulho de Wakatobi, o Zoo, a uma curta viagem de barco do cais do resort.

A maioria das viagens de mergulho e snorkeling começa com um passeio de barco. Isso é verdade na maioria dos destinos ao redor do mundo, incluindo o Wakatobi Resort. Sim, existe o House Reef, que é um dos mergulhos em terra mais aclamados do mundo. Mas para descobrir toda a extensão da reserva marinha do resort, você terá que embarcar em algo que flutue. Gostaríamos de apresentar a frota Wakatobi e compartilhar algumas das razões pelas quais muitos mergulhadores sentem que são os barcos ideais para conforto, atenção pessoal e prazer no mergulho.

Conheça a frota

O Wakatobi Resort opera uma frota de nove barcos dedicados ao mergulho/snorkel. Aqui, você vê quatro pessoas transportadas de rafting até o cais do resort se preparando para uma partida matinal.

Resort de mergulho Wakatobi opera uma frota de nove barcos dedicados ao mergulho/snorkel, todos com cerca de 20 metros/67 pés de comprimento e largura de boca de 4.5 metros/14.7 pés. Como cada um é construído à mão por artesãos artesanais, não há dois idênticos, mas todos seguem um design e layout semelhantes. Embora tenham um design tradicional, cada um está equipado com modernos equipamentos de segurança e navegação, como oxigênio, GPS e rádios marítimos.

Uma das características comuns mais importantes dos barcos de Wakatobi são os tetos completos. A proteção solar é um aspecto vital, mas muitas vezes esquecido, das atividades de mergulho e snorkeling nos trópicos. Os efeitos refrescantes da água e do vento podem impedir que os passageiros percebam o impacto total da exposição ao sol, mas não demora muito para desenvolver queimaduras solares debilitantes ou desidratação. É por isso que os barcos de Wakatobi são cobertos da proa à popa e não exigem que os passageiros passem protetor solar ou cubram-se apenas para não se queimarem. E para quem quer tomar sol, há uma ampla seção aberta para relaxar na proa.

” Já pratiquei muitos mergulhos de barco e sei como pode ser desconfortável quando há 12 ou 14 pessoas em um barco menor tentando se equipar sem espaço para os cotovelos. Me apaixonei pelos barcos de Wakatobi. Eles são abertos, espaçosos e super confortáveis.” ~ Convidado Mitchell Bennett

Outra característica de design que os hóspedes dos barcos de Wakatobi realmente apreciam é a localização do banheiro, ou o que os náuticos chamam de “a cabeça”. A bordo de muitos barcos, uma viagem até a cabeceira envolve descer uma escada até uma cabine dianteira e, em seguida, entrar em um espaço confinado para cuidar das necessidades enquanto o barco salta sobre as ondas. Os barcos de mergulho de Wakatobi colocam uma cabeceira espaçosa completa com chuveiro de água quente na área de popa mais estável e no nível do convés.

Espaços pessoais

Os longos perfis dos barcos Wakatobi permitem assentos amplos e bastante espaço para os cotovelos para se preparar e se movimentar. Em teoria, cada barco poderia acomodar confortavelmente um grande número de mergulhadores, mas a capacidade total não é o estilo de Wakatobi. Por exemplo, o maior barco do resort leva no máximo 16 mergulhadores, enquanto os barcos um pouco menores operam com no máximo 12 hóspedes.

Os barcos de mergulho Wakatobi são uma questão de espaço e conforto, cada um medindo aproximadamente 20 m/67 pés de comprimento, com uma boca de 4.5 m/14.7 pés de largura garantindo que os hóspedes tenham bastante espaço para os cotovelos. Além de serem muito estáveis ​​na água, apresentam um telhado a todo o comprimento para se protegerem bastante do sol.

Itens como rosto máscaras, barbatanas, botas e outros itens pessoais são guardados em cestos de armazenamento numerados individualmente sob os bancos da amurada. Cada hóspede recebe uma cesta numerada quando faz o primeiro check-in no centro de mergulho, e essas cestas são então transferidas de e para os barcos pela equipe de mergulho durante a estadia do hóspede.

Uma mesa de câmera dedicada e uma estação de enxágue estão localizadas perto da parte traseira do barco, enquanto a saída de e para a água é feita por amplas portas de entrada laterais em ambos os lados do barco. Essas aberturas são colocadas a meio caminho entre a mesa da câmera e os bancos dianteiros, permitindo aos fotógrafos espaço para montar seu equipamento sem atrapalhar a entrada ou saída de outros mergulhadores e praticantes de snorkel.



“Os pontos de entrada laterais nos barcos Wakatobi são uma verdadeira vantagem. Eles tornam muito fácil entrar e sair da água, e você não fica exposto a nenhum escapamento do motor, o que o torna muito mais confortável do que a maioria dos barcos de mergulho em que estive durante minhas viagens.”~ Convidado Ken Glaser

A entrada na água é mais um passo do que um passo gigante, com uma queda de trinta centímetros na água. Os mergulhadores que necessitam de uma entrada mais fácil por motivos como problemas na região lombar podem simplesmente sentar-se e permitir que a tripulação do convés os ajude a colocar e retirar o equipamento. Voltar para os barcos também é fácil, pois há uma escada muito resistente e com alças fáceis de usar. Um benefício adicional dos pontos de entrada laterais é a separação do escapamento do motor do barco, que fica distante na popa.

Assuntos privados

Wakatobi VII, um barco privado dedicado ao mergulho/snorkel, possui um deck coberto super espaçoso que inclui uma área de jantar sombreada, estação de cozinha, vestiário com banheiro e chuveiro, um conjunto de espreguiçadeiras no convés de proa e um deck totalmente aberto no telhado para passear ou observar as estrelas à noite.

A frota Wakatobi inclui duas embarcações construídas especificamente para acomodar fretamentos privados e proporcionar a indivíduos ou pequenos grupos uma experiência de mergulho verdadeiramente pessoal. Em vez dos bancos completos encontrados nos outros barcos do resort, o espaçoso deck coberto inclui uma área de jantar à sombra, espreguiçadeiras dianteiras, uma estação de cozinha e um vestiário com banheiro completo e chuveiro. Uma característica especial é um andar superior, que pode ser usado para passear, tomar sol ou jantar sob as estrelas. Mais sobre barcos particulares >aqui.

Praticidades locais

Você pode se perguntar por que um resort de mergulho e snorkel de primeira linha, como Wakatobi, operaria uma frota do que parecem ser balsas tradicionais da Indonésia. Onde estão os elegantes lançamentos de fibra de vidro equipados com um par de turbodiesel estridentes e trilhos de metal reluzentes?

Wakatobi VI chegando ao cais do resort.

Existem muitas razões pelas quais seguiram o caminho tradicional, começando pelo seu compromisso com a sustentabilidade e a gestão comunitária. Como parte da missão Wakatobi de gerar benefícios económicos para a comunidade local, em vez de importar barcos de mergulho fabricados em fábricas, eles contrataram construtores de barcos locais para criar os nossos barcos icónicos.

A construção local não só manteve as receitas dentro da comunidade, como também proporcionou alguns benefícios ambientais. A escolha de madeiras sustentáveis ​​em vez de resinas de fibra de vidro reduziu as emissões associadas à construção, enquanto a construção perto de casa também reduziu a pegada de carbono criada pela importação de barcos de locais distantes.

Além dos aspectos de “bem-estar” da construção local, existem inúmeras razões práticas por trás das escolhas de Wakatobi. O primeiro é a confiabilidade. Como os barcos são construídos por artesãos locais, os reparos podem ser feitos de forma rápida e fácil – sem esperar que uma peça patenteada chegue de uma fábrica a milhares de quilômetros de distância. Como resultado, problemas mecânicos e manutenção são tratados com mais rapidez por sua equipe.

E depois há eficiência. A forma longa e relativamente esbelta dos seus barcos de mergulho permite que sejam movidos por um único motor, consumindo muito menos combustível e criando menos emissões do que os lançamentos turbo-diesel de alta velocidade. Os barcos do resort navegam a velocidades na faixa de 17 km/11 mph, o que é bastante rápido para o nosso estilo de mergulho. Em Wakatobi, a maioria dos locais fica normalmente a apenas dez a 30 minutos de distância, e mesmo os locais mais distantes são alcançados em menos de uma hora.

Isto nos leva ao terceiro benefício de seus designs tradicionais, que é o conforto. Nas velocidades relaxadas em que nossos barcos viajam, não há batidas ou solavancos, e o ruído do motor é reduzido a um ruído baixo que permite conversas normais. Os projetos do casco são extremamente estáveis ​​tanto em navegação quanto quando em repouso na amarração. Os passageiros podem relaxar no caminho até o local e se movimentar sem precisar se agarrar aos corrimãos para manter o equilíbrio. E embora raramente encontrem águas agitadas, a proa afiada e os perfis íngremes dos barcos Wakatobi permitem que eles atravessem ondas e ondas com um movimento fácil.

O elemento humano

Uma das sempre sorridentes tripulações do barco de mergulho de Wakatobi.

Uma das características mais importantes e valorizadas dos barcos de mergulho Wakatobi não é o elemento físico, é o elemento humano. Nossas tripulações de barco e equipe de mergulho têm muito orgulho em oferecer o mais alto nível de serviço e atenção personalizados. Tudo começa antes mesmo dos convidados embarcarem. A equipe de mergulho cuida de todas as transferências de equipamentos de e para o barco e prepara seu equipamento. Se você preferir configurar seu próprio equipamento, tudo bem, e estamos aqui para ajudar, se necessário.

Toda a equipe de mergulho é excelente. Após os briefings, senti que quase poderia navegar pelos sites sozinho, pois as descrições são completas e personalizadas.”- Joe Bennett

Antes de cada mergulho, os guias de Wakatobi não apenas fornecem instruções completas sobre o que esperar, mas também discutem as expectativas com cada hóspede e adaptam o mergulho de acordo. Na água, nossos guias de mergulho são especialistas em fornecer o nível certo de atenção, seja ajudando mergulhadores menos experientes, permitindo que mergulhadores mais experientes definam o ritmo ou servindo como observadores especializados de criaturas. Igual atenção é dada aos praticantes de snorkel, que frequentemente acompanham os mergulhadores aos muitos locais da reserva marinha de Wakatobi que possuem extensos recifes rasos.

Conforto e atenção pessoal são a vanguarda do espírito de serviço de Wakatobi, incluindo suas experiências em barcos de mergulho, para que suas lembranças de férias sejam ainda mais grandiosas.

Após cada mergulho, os hóspedes recebem uma toalha refrescante com aroma de menta e lanches e bebidas. Os chefs de Wakatobi também atenderão às necessidades ou desejos dietéticos nos barcos; os hóspedes precisam apenas perguntar e eles garantirão que ele esteja lá antes que o barco saia do cais. São toques como esse que tornam o tempo em um barco Wakatobi mais do que apenas um intervalo na superfície ou um prelúdio necessário para a experiência na água. Na verdade, muitos hóspedes consideram o tempo relaxante gasto no cruzeiro de e para os locais de mergulho uma parte totalmente agradável da experiência geral do resort.

Se você ainda não experimentou o quão agradável pode ser um barco de mergulho, vá para wakatobi.com, marque a sua visita e embarque.