Nigel Marsh, em colaboração com a New Holland Publishers, acaba de lançar um novo guia – Guia conciso de peixes marinhos da Austrália. O livro é uma ótima introdução aos peixes marinhos australianos, com 121 famílias e 193 espécies incluídas no guia.

A Austrália tem o maior número e diversidade de peixes marinhos de qualquer país do mundo, com mais de 4000 espécies registradas. Isso ocorre principalmente porque o vasto litoral do país é abençoado com uma enorme variedade de habitats para peixes marinhos. No norte, as águas tropicais quentes da Austrália estão cheias de peixes coloridos de recife. A maioria desses peixes tropicais é compartilhada com outras nações do Indo-Pacífico. Enquanto no sul, as águas temperadas frias do país são povoadas principalmente por peixes endêmicos, espécies não vistas em nenhum outro lugar do planeta.

Guia conciso para peixes marinhos da Austrália 5

Peixes marinhos são encontrados em grande número em todos os ambientes marinhos ao redor da Austrália – manguezais, recifes de corais, florestas de algas, baías arenosas, estuários e nas águas escuras e profundas da plataforma continental. Alguns também desempenham um papel importante na indústria de frutos do mar.

Com mais de 4000 peixes marinhos encontrados na Austrália, e mais descobertos a cada ano, Guia conciso de peixes marinhos da Austrália é uma introdução maravilhosa a essas fascinantes criaturas marinhas. As famílias de peixes apresentadas neste guia são as mais comuns e as mais interessantes encontradas por mergulhadores, praticantes de snorkel e pescadores.

OLYMPUS RECURSOS CÂMERA

Este livro faz parte de uma série de guias concisos sobre a vida selvagem australiana, com outros incluindo livros sobre pássaros e répteis. Nigel foi convidado a escrever o livro depois de passar os últimos quarenta anos mergulhando pela Austrália e fotografando suas numerosas espécies de peixes.

Nigel Marsh é bem conhecido pelos leitores do Scuba Diver, pois ele escreve para o revista desde que começou. Nigel é um fotógrafo subaquático e fotojornalista australiano cujo trabalho foi publicado em inúmeras revistas, jornais e livros, tanto na Austrália quanto no exterior. Nigel mergulhou extensivamente pela Austrália e por toda a Ásia, Oceano Pacífico, Oceano Índico e Caribe.

OLYMPUS RECURSOS CÂMERA

Suas fotografias subaquáticas ganharam vários concursos internacionais de fotografia. Ao longo dos anos, Nigel também foi autor de mais de uma dúzia de livros, incluindo Underwater Australia, Coral Wonderful, Diving with Sharks e Mergulho na lama, também publicado pela New Holland.

Guia conciso de peixes marinhos da Austrália já está disponível em livrarias e on-line por US$ 16.99 e é o presente de Natal perfeito para o mergulhador ou praticante de snorkel que deseja saber mais sobre os peixes que encontra.