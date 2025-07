Conservação em Raja Ampat

Em pouco mais de duas décadas, Raja Ampat – os “Quatro Reis” da remota região de Papua Ocidental, na Indonésia – deixou de ser um lugar remoto e obscuro para se tornar um dos destinos de mergulho mais cobiçados do mundo.

Quando visitei pela primeira vez, em 2005, as operações de mergulho limitavam-se a um punhado de liveaboards e resorts ecológicos improvisados. Hoje, quase 100 barcos navegam por essas águas durante a alta temporada, e as acomodações variam de simples casas de família em vilarejos a resorts de luxo. O que não mudou, porém, foi a paisagem deslumbrante e a biodiversidade subaquática, que permanece tão vibrante como sempre.

Naquela época, avistamentos de tubarões eram raros. Agora, os principais predadores se recuperaram, e os encontros com arraias-manta de recife e oceânicas são cada vez mais comuns, e Raja Ampat é um dos poucos lugares na Terra onde as populações de mantas estão crescendo.

Acima da água, a infraestrutura melhorou drasticamente. Sorong agora conta com um aeroporto moderno e comodidades urbanas, incluindo shoppings e hotéis. A questão é: como Raja Ampat cresceu tanto, preservando o meio ambiente?

A resposta está em um esforço de conservação singular, centrado na comunidade e liderado por indivíduos apaixonados. Este artigo — o primeiro de uma série — foca em um desses líderes: Mark Erdmann, cuja combinação de expertise científica e profundo conhecimento cultural ajudou a moldar o sucesso de Raja Ampat.

Quem é Mark Erdmann?

Ecologista americano de recifes de corais, com doutorado pela UC Berkeley, Erdmann morou na Indonésia por 23 anos antes de se mudar para a Nova Zelândia em 2014 com a esposa e os filhos. Atualmente, ele é vice-presidente de Programas Marinhos da Ásia-Pacífico na Conservation International (CI), onde supervisiona iniciativas marinhas em toda a região.

Erdmann registrou mais de 14,000 mergulhos e contribuiu para a descoberta de 215 novas espécies de peixes, corais e camarões-louva-a-deus. Ele é autor de mais de 260 artigos científicos e coescreveu os três volumes de "Reef Fishes of the East Indies" com o ictiólogo Dr. Gerald Allen.

Descobrindo Raja Ampat

A primeira visita de Erdmann a Raja Ampat ocorreu em 2002, como parte de uma expedição da Nature Conservancy que validou a afirmação da CI de que a área era o epicentro global da biodiversidade marinha. Guiado pelo pioneiro do mergulho local Max Ammer, Erdmann rapidamente confirmou a singularidade da região por meio de sua pesquisa sobre estomatópodes (camarão-louva-a-deus).

Mas ele também encontrou sinais claros de destruição – bombardeios de peixes, pesca com cianeto, remoção de barbatanas de tubarão e caça ilegal de tartarugas. Ficou claro para ele que a conservação urgente era necessária e que essa era a sua vocação.

Desafios assustadores

Na época, Raja Ampat era extremamente remota, com pouca infraestrutura e uma cultura local não documentada, porém sofisticada. A região sofria pressão de estrangeiros que exploravam seus recursos, e a aplicação da lei era quase inexistente.

Ainda assim, Erdmann viu um caminho a seguir, se fosse possível obter financiamento adequado e apoio local. Em 2004, a CI o recrutou para ajudar a construir um programa de conservação marinha para Raja Ampat.

Preparação/montagem de espécime em campo com o Dr. Allen

Construindo uma Fundação Científica

Erdmann entendeu que dados concretos seriam essenciais para obter apoio. Mas como pesquisar um sistema recifal dinâmico e descobrir novas espécies?

Um ponto de virada ocorreu no início de 2005, quando Erdmann se uniu ao Dr. Gerry Allen durante uma avaliação dos danos causados pelo tsunami. Allen, um ictiólogo experiente, havia aperfeiçoado o método de Avaliação Ecológica Rápida para estimar rapidamente a diversidade de peixes.

Eles formaram uma parceria que perdura até hoje. Trabalhando em uma equipe de dois homens, Allen pesquisa recifes mais rasos (até 40 m), enquanto Erdmann mergulha mais fundo (40 a 70 m), usando paradas de descompressão para registrar espécies crípticas em águas rasas.

O trabalho deles confirmou a biodiversidade de Raja Ampat: mais de 1,660 espécies de peixes de recife e 574 espécies de corais, com pelo menos 70 espécies endêmicas da região. Isso consolidou a reputação de Raja Ampat como uma "fábrica de espécies".

Dr. Allen fotografando um espécime coletado por Mark antes de emergir para documentar as verdadeiras cores do peixe

Uma Estratégia Holística de Conservação

Munidos de dados convincentes, Erdmann e uma equipe dedicada de conservacionistas indonésios lançaram uma estratégia holística de conservação. Fluente em bahasa e profundamente familiarizado com o cenário político da Indonésia, Erdmann ajudou a conectar os interesses locais da Papua com os objetivos nacionais e internacionais de conservação.

Fundamentalmente, a equipe reconheceu que as comunidades locais da Melanésia, que mantêm a posse marinha consuetudinária sobre seus recifes, precisavam estar no centro de qualquer solução. Para elas, a conservação não se tratava apenas de biodiversidade – tratava-se de garantir alimentos e meios de subsistência.

As Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) foram introduzidas não como restrições, mas como ferramentas legais para reforçar os direitos das comunidades. As comunidades ajudaram a definir os limites das AMPs, estabeleceram as regras e limitaram o acesso de pescadores estrangeiros.

Capacitando as partes interessadas locais

Em vez de contratar especialistas externos para administrar as AMPs, a CI apoiou o treinamento e a contratação de papuas locais como guardas florestais e funcionários. Embora poucos tivessem educação formal, eles trouxeram consigo um profundo conhecimento dos recifes e um compromisso de longo prazo com suas comunidades.

Este modelo impulsionado pela comunidade mostrou-se eficaz e sustentável. Garantiu a adesão local, preservou as tradições culturais e protegeu o ecossistema marinho.

Legado em movimento

O legado de Mark Erdmann em Raja Ampat é de ciência visionária alicerçada no respeito local. Ao unir dados sobre biodiversidade, empoderamento popular e parcerias estratégicas, ele ajudou a lançar as bases para o que hoje é um dos esforços de conservação marinha mais bem-sucedidos do mundo.

Esta história é só o começo. Em artigos futuros, conheceremos outros campeões de Raja Ampat — pessoas que, como Erdmann, continuam a proteger o coração do Triângulo de Coral.

Escrito por Don Silcock

Don é o editor sênior de viagens da Scuba Diver, com sede em Bali e seu site www.indopacificimages.com tem extensos guias de localização, artigos e imagens sobre alguns dos melhores locais de mergulho na região Indo-Pacífico e experiências de “animais grandes” em todo o mundo.