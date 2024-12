Desova de corais na Grande Barreira de Corais

Desova de corais: todos a postos para o baby boom da Grande Barreira de Corais

Operadores de turismo e a indústria local de recifes trabalharam a noite toda durante o evento de desova mais notável do planeta, aprendendo técnicas de ponta de restauração de corais para ajudar a aumentar o número de corais saudáveis.

O evento anual de desova de corais, desencadeado pela lua cheia de novembro, vê os magníficos corais da Grande Barreira de Corais ganharem vida em uma "tempestade de neve" subaquática, liberando trilhões de óvulos e espermatozoides na água em um fenômeno de reprodução em massa, que Sir David Attenborough descreve como "um dos maiores espetáculos naturais".

omissão

Este evento também é o dia mais importante do ano para os cientistas de corais, pois eles exploram métodos inovadores para ampliar a restauração de recifes e proteger este ícone natural dos crescentes impactos das mudanças climáticas.

Para aumentar o número de bebês de corais produzidos pela desova deste ano, uma equipe do Instituto Australiano de Ciências Marinhas (AIMS) está, pela primeira vez, treinando as indústrias marítimas de Cairns e Port Douglas – incluindo o turismo – sobre como usar a inovadora técnica de semeadura de larvas de corais conhecida como Coral IVF. Esta missão noturna para capturar milhões de ovos e espermatozoides de corais em piscinas de larvas flutuantes especialmente projetadas, instaladas em dois locais diferentes na região, visa dar suporte ao processo de regeneração natural do recife.

Os delicados pacotes de desova ficarão nas piscinas de berçário por até uma semana enquanto se desenvolvem em bebês corais. Uma vez prontos, eles serão colocados em recifes que incluem locais que foram impactados por eventos recentes de branqueamento, onde podem crescer e se tornar corais jovens e saudáveis ​​e ajudar a trazer nova vida à Grande Barreira de Corais.

Cientistas estimam que a fertilização in vitro de corais aumenta as taxas de sucesso de fertilização de corais em 100 vezes — aumentando as chances de uma em um milhão em ambientes naturais para uma em 10,000 por meio dessa técnica inovadora.

A diretora administrativa da Great Barrier Reef Foundation, Anna Marsden, disse: “No verão passado, nossa Grande Barreira de Corais passou por outro evento devastador de branqueamento, destacando novamente que os recifes de corais estão na linha de frente das mudanças climáticas. É essencial desenvolver um kit de ferramentas de soluções para nos ajudar a restaurar o que foi perdido e proteger o que resta dos impactos das mudanças climáticas.

Desova de corais na Grande Barreira de Corais 8

“Esta colaboração entre cientistas e operadores de turismo, conhecida como Boats4Corals, foi pilotada com sucesso nas Whitsundays por meio da nossa Reef Islands Initiative e está superando um dos maiores gargalos na restauração de recifes: escala. Com base neste sucesso, com o apoio da Qantas, estamos adotando a mesma abordagem para outras áreas do recife. Ao capacitar operadores de turismo ansiosos e moradores locais para adicionar esta técnica ao seu atual kit de ferramentas de conservação, esperamos expandir um movimento local de restauração de recifes que seja baseado na ciência e seja escalável.

“Ao combinar a liderança do turismo e da indústria marinha, embarcações, expertise local e poder popular, estamos buscando alcançar a restauração de recifes em uma escala muito maior do que os pesquisadores sozinhos conseguiriam. Esta é realmente uma parceria poderosa.”

Novos dados desta semana das pesquisas da AIMS Great Barrier Reef no norte mostram que o evento de branqueamento em massa de corais de 2024 causou o maior declínio anual na cobertura de corais duros na área da Lizard Island desde que as pesquisas começaram há 39 anos. Os resultados iniciais do monitoramento de pesquisas na água entre Lizard Island e Cairns mostram que mais de um terço dos corais duros foram perdidos devido ao branqueamento. Os cientistas continuam pesquisando áreas na Grande Barreira de Corais e uma avaliação completa será publicada em 2025.

Desova de corais na Grande Barreira de Corais 9

O engenheiro de sistemas principal e diretor do programa AIMS, Dr. Mark Gibbs, disse: “Foi ótimo treinar com novas indústrias locais na água ontem à noite e compartilhar informações sobre recifes na região de Cairns e Port Douglas.

"Tivemos atividades de desova muito bem-sucedidas, e as piscinas agora estão cheias de larvas de corais em desenvolvimento. Apesar das perdas que os recifes nesta região sofreram no verão, estamos animados com o nível de desova que vimos nesta área.

“As abordagens que estamos usando foram desenvolvidas por meio do Programa de Adaptação e Restauração de Recifes colaborativo. Enquanto elas continuam a ser refinadas, nossa equipe está usando o poder das pessoas, embarcações e habilidades locais, colocando-as à prova para garantir que possam ser traduzidas da pesquisa para a realidade.

“Temos trabalhado com essas equipes locais nas últimas semanas, e cada um dos diferentes setores traz seus próprios pontos fortes e capacidades únicas, que estamos aproveitando juntos.

“Embora a coleta de desova possa ter acabado, continuamos a treinar operadores locais para monitorar os corais em desenvolvimento e distribuí-los em recifes locais quando estiverem prontos. Então, há muito treinamento e colaboração para acontecer nas próximas semanas.”

Desova de corais na Grande Barreira de Corais 10

A Grande Barreira de Corais é o maior e mais valioso ícone natural da Austrália, com Pesquisa da Deloittemostrando que a Grande Barreira de Corais contribui com US$ 6.4 bilhões para a economia australiana, sustentando mais de 64,000 empregos, a maioria deles provenientes de atividades turísticas.

O gerente de meio ambiente e conformidade do Quicksilver Group, Phil Coulthard, disse: "Os programas de administração de locais para cuidar de nossos recifes locais têm sido um foco central do Quicksilver Group historicamente. No entanto, para aumentar a resiliência contra futuras tensões ambientais, é necessário que haja ações cooperativas dentro da indústria do turismo marinho e por meio de parcerias com outras indústrias, governo, proprietários tradicionais e, claro, nossa comunidade científica.

“Projetos como este são o exemplo perfeito. As últimas semanas foram uma oportunidade incrível para nossa equipe trabalhar junto com outros operadores da indústria e o Instituto Australiano de Ciência Marinha para aprender mais sobre técnicas de intervenção de corais que esperamos que não só beneficiem os recifes localmente, mas também se tornem uma plataforma para projetos de expansão aqui na GBR e para recifes em todo o mundo.”

“Mas o destaque, claro, foi a chance de testemunhar novamente o maior evento de desova sincronizada do mundo no recife Agincourt, em Port Douglas. A escala do evento foi inspiradora e é um testemunho da resiliência e beleza da nossa Grande Barreira de Corais. Testemunhar bilhões de animais individuais conseguindo liberar óvulos e espermatozoides fedorentos ao mesmo tempo não é apenas um milagre da natureza, mas também reforça o delicado equilíbrio dos nossos ecossistemas marinhos e sua dependência da previsibilidade ambiental.”

Desova de corais na Grande Barreira de Corais 11

O gerente de biologia da GBR, Dr. Eric Fisher, disse: “Construir parcerias entre a indústria privada, pesquisadores e proprietários tradicionais é essencial para auxiliar a resiliência natural dos recifes de corais e proteger a Grande Barreira de Corais no futuro. A GBR Biology está comprometida em apoiar o programa Coral IVF. Ele se encaixa perfeitamente com nossos programas existentes de recuperação de recifes assistidos no local, como controle de predadores de corais, mistura de água e estabilização de entulho de corais.”

Este teste é financiado pelo Reef Trust do governo australiano e pelo Instituto Australiano de Ciências Marinhas, com apoio da Qantas por meio de sua parceria de 10 anos e US$ 10 milhões com a Great Barrier Reef Foundation.

A Diretora de Sustentabilidade em exercício da Qantas, Fiona Messent, disse: “Conectar clientes, de perto e de longe, às nossas incríveis paisagens naturais está no cerne do que fazemos. Temos orgulho de apoiar a expansão da colaboração Boats4Coral por meio de nossa parceria com a Great Barrier Reef Foundation para que operadores de turismo e cientistas possam trabalhar juntos com o objetivo de escalar a restauração de recifes e ajudar a proteger o ícone natural da Austrália.”

O projeto usa inovações desenvolvidas por meio do Programa de Restauração e Adaptação de Recifes, financiado pela parceria entre o Reef Trust do governo australiano e a Great Barrier Reef Foundation, além de contar com o apoio da Qantas.

Desova de corais na Grande Barreira de Corais 12

O Diretor Executivo do Programa de Restauração e Adaptação de Recifes, Dr. Cedric Robillot, disse: "A velocidade com que os impactos das mudanças climáticas estão se desdobrando nos recifes de corais ao redor do mundo é alarmante. Esse compartilhamento de conhecimento e colaboração na região de Cairns e Port Douglas representa um passo crítico para traduzir as inovações científicas pioneiras do Programa de Restauração e Adaptação de Recifes em um kit de ferramentas de soluções em terra.

“Isso será alcançado por meio de uma implantação piloto de vários anos e em larga escala para estabelecer uma futura indústria de restauração e adaptação de recifes, que poderia ver comunidades de recifes, indústrias, proprietários tradicionais e gerentes implantando milhões de corais com maior tolerância ao calor no recife a cada ano.”

Sobre a Fundação Grande Barreira de Corais

Fundação da Grande Barreira de Corais está criando um futuro para os recifes de corais do mundo restaurando recifes e habitats costeiros e ajudando-os a se adaptarem aos impactos das mudanças climáticas. Construímos uma organização colaborativa para levantar fundos, investir em ideias inovadoras e projetar programas de conservação escaláveis ​​e reais que estão gerando avanços na restauração marinha e terrestre. Caminhando em sintonia com os povos das Primeiras Nações e comunidades da linha de frente, a Fundação está acelerando e implantando soluções ao redor do mundo.

Por que a desova dos corais é importante?

Ninguém explica isso melhor do que Sir David Attenborough:

Nenhum dos moradores do Reef estaria aqui sem um evento verdadeiramente extraordinário. Ele ocorre apenas uma vez por ano e é um dos maiores espetáculos naturais. Foi somente na década de 1980 que os cientistas o descobriram, aqui no Grande Barreira de Corais. Em algumas noites do ano, quando as condições são perfeitas, ao longo de todo o comprimento do recife, corais de muitas espécies diferentes entram em erupção de repente. É o grande evento de desova e é uma das maravilhas do mundo natural. É a única época do ano em que os próprios corais não crescem apenas por ramificação, mas se reproduzem sexualmente, e é vital para a sobrevivência do recife.

Reef Magic Pontão

O que é a desova de corais?

A desova dos corais é quando uma nova vida começa no recife. Ela ocorre uma vez por ano em um fenômeno natural hipnotizante que foi descrito como uma tempestade de neve subaquática. No final da primavera, os corais na Grande Barreira de Corais liberam óvulos e espermatozoides que saem como pequenas bolas que flutuam até a superfície do oceano em câmera lenta. A desova só ocorre à noite, quando os peixes do recife que comem plâncton estão dormindo, o que reduz o risco dos ovos serem comidos.

Ela cria uma mancha marrom-rosada na superfície onde a desova encontrará um ovo compatível e produzirá uma larva que leva cerca de dez dias para amadurecer completamente em um pólipo de coral. Muitos desses pequenos pacotes se tornarão corais jovens, dando esperança para o futuro da nossa Grande Barreira de Corais.

A desova de corais não foi descoberta até 1982 na Magnetic Island. Os recifes costeiros tendem a desovar um mês antes do recife externo, onde a desova é mais espetacular. Geralmente ocorre nos recifes externos de Cairns e Port Douglas, duas a seis noites após a lua cheia de novembro, quando as temperaturas da água estão em 27-28 °C.

Crédito da foto: Fundação Grande Barreira de Corais