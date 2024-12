Mergulho em Lifou, um atol fóssil

PIERRE CONSTANT faz todo tipo de conexões inesperadas quando viaja para mergulhar em uma parte pouco conhecida da Nova Caledônia

Foi uma partida de manhã cedo no Bético 2, com destino à Ilha Lifou. O check-in foi às 6h no terminal de balsas em Noumea, o principal porto da Nova Caledônia.

A franquia máxima de bagagem era de 15 kg mais 6 kg na mão, então eu precisei vir um dia antes para trazer minha bagagem excedente de 42 kg como carga – ou seja, meu equipamento de mergulho e fotografia subaquática. Para um mergulhador, não havia outra opção!

Voar também limita você a 15 kg. Dependendo das condições do mar, a travessia do oceano para Lifou, nas Ilhas Loyalty, leva sete horas. A balsa navega pelas Ilhas Mare antes de atracar em Wé, na costa leste de Lifou, pouco antes das 2h.

Esta foi minha segunda vez na Nova Caledônia. Na minha primeira viagem, em março de 2022, não tive tempo de conhecer as Ilhas Loyalty.

Um francês alto, magro e de cabelos longos da Bretanha, Pascal de Wé Plongée, me esperava, e nos transferimos para sua casa de campo em um velho e amassado Dacia Logan cinza. Nesta terra Kanak, a maioria dos carros parece ter sofrido danos de algum tipo. Lifou seria meu lar por mais de duas semanas.

Onde marina

A topografia

As Ilhas Loyalty se estendem por mais de 500 km de noroeste a sudeste. Elas são separadas do continente pelo Mar de Coral, com 100 km de largura e 2 km de profundidade. Do sudeste, as ilhas são Walpoles, Mare, todos os 1,115 km² de Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré e o recife submerso Astrolabe.

As Ilhas Loyalty são um antigo arco vulcânico resultante da subducção da Placa Australiana sob a Placa do Pacífico. Os atóis foram formados entre o Plioceno e o Pleistoceno por subsidência repetitiva.

Há 25 milhões de anos, Lifou era uma ilha vulcânica com um recife de franjas. Há cinco milhões de anos, apesar de novas erupções, o vulcão sofreu erosão, e há 300,000 anos o nível do mar estava 120m mais alto do que agora, e o atol tinha uma lagoa interna. Então o oceano recuou.

Durante a Era Glacial de Riss-Würm, há 15,000 anos, o nível do mar estava 100 m abaixo do que está agora e cavernas e rios subterrâneos se formaram. A maioria das cavernas está inundada hoje. Feita de calcário compacto, a barreira de corais fica a 3 km da costa.

Menino salta no coração de Lifou, praia de Peng

O centro da ilha é plano, a antiga lagoa cheia de calcário cristalizado, areia e conglomerados. No norte, o planalto tem 25 m de altura e a coroa do recife sobe para 90 m. No sul, o planalto tem 40 m de altura e a coroa sobe para 110 m.

As maiores e mais antigas cavernas em Lifou – Hnanawei, Wanaham e Inegoj – foram formadas há 190-130,000 anos. Não há rios de superfície; tudo flui no subsolo. Chuvas pesadas ocorrem na temporada de fevereiro/março, com parte dessa água armazenada no subsolo.

Sob os coqueiros, Praia Peng

Quanto à história humana, os austronésios do sudeste da Ásia chegaram à Melanésia em 3000 a.C. A primeira migração de humanos do norte da Melanésia (as Ilhas do Almirantado) para a Nova Caledônia remonta a 1700 a.C. A cerâmica lapita encontrada em Kone, na costa oeste da Nova Caledônia, foi datada de 1400 a.C. Do século XVI ao início do século XIX, ocorreram migrações tonganesas e samoanas para Lifou, possivelmente de Vanuatu também.

Se o Capitão James Cook realmente “descobriu” a Nova Caledônia em 4 de setembro de 1774, foi somente no final do século XVIII que dois navios britânicos aportaram em Lifou. As Ilhas Loyalty foram nomeadas em homenagem a um desses navios.

Os baleeiros já visitavam o local desde 1810, mas em 1829 o navegador e explorador francês Dumont d'Urville “redescobriu” as Ilhas Lealdade e elaborou uma carta marítima definitiva.

Wé Plongée

Com sede na marina de Wé, perto de onde o Bético 2 docas, Wé Plongée está operando desde 2018. Pascal montou o centro de mergulho em um contêiner que também funciona como uma padaria particular porque ele cozinha pão todos os dias!

O centro de mergulho Wé Plongée está localizado em um contêiner

Pascal de Wé Plongée

Um instrutor francês da FFESSM, bem como da PADI e da SSI, Pascal conduz experiências de Discover Scuba Diving, mas também treinamento de mergulhadores em vários níveis. Os passeios na Baía de Chateaubriand são feitos usando um inflável, e a maioria dos locais de mergulho não fica a mais de cinco minutos de distância.

Mergulhadores a bordo

A permissão para mergulhar em qualquer área específica deve ser concedida pelas autoridades de costumes tribais. Atividades fora da baía são reservadas para clãs tradicionais. Mergulhadores qualificados podem fazer dois mergulhos pela manhã, enquanto o DSD e o treinamento de mergulho acontecem à tarde.

Província Boa & Canyons

No primeiro dia, o plano de mergulho era visitar o bastante similar Province Good and Canyons. O recife é enorme, cortado com vários cânions, passagens subaquáticas e túneis, com manchas de areia branca ao redor.

Foi mais uma experiência atmosférica porque a vida dos peixes era discreta - sem grandes espécimes, sem cardumes, apenas os habituais peixes-borboleta, peixes-papagaio, peixes-cirurgiões, peixes-anjo ocasionais e o estranho cardume de sargos listrados com manchas douradas (Gnathodentex aureolineatus).

Pilha de corais de folhas na Província de Good

Colônias de peixes-palhaço de barbatana laranja (Amphiprion chrysopterus) com caudas brancas eram comuns, assim como o peixe-palhaço de Clark (Um clarkii). Peixe-porco de cauda preta (Bodianus loxonotus) eram uma visão frequente. O pepino-do-mar-abacaxi (Thelenota ananás) foi visto no fundo arenoso, e amêijoas gigantes (Tridacna squamosa) também.

Hastes de esponja rosa, Província Boa

Coral de mesa Acropora e outras espécies de corais, Província Boa

Peixe-borboleta azul (Chaetodon plebeius) e peixe-borboleta preto (C flavirostris)

Amêijoa gigante (Tridacna squamosa) em Canyons

Coral chifre de veado e coral de mesa em Canyons

Tombant de la Marina

No segundo dia, Pascal me levou a um dos seus locais favoritos, popular para treinamento. Tombant de la Marina é um pequeno declive com profundidade máxima de 13m com areia branca e bommies de corais espalhados.

A vida dos peixes tendia a ser mais visível, com tartarugas verdes, tubarões de recife de pontas brancas, bodiões-napoleão, peixes-rabilhos e garoupas-coral (Cefalópolis miniata) e garoupa-pavão (Cargo), peixe-porco-espinho e baiacu-pintado.

Tartaruga verde em Tombant de la Marina

Me deparei com vários peixes-palhaço vermelhos e pretos (Amphiprion melanopus), o peixe-escorpião-diabo (Scorpaenopsis diabolus) com suas nadadeiras peitorais amarelas e vermelhas, o peixe-borboleta oval (Espéculo de Chaetodon), peixe-papagaio-amarelo (Scarus schelgeli) e peixe-anjo casca de limão (Centropyge flavissimus) em amarelo com um anel azul no olho.

“Outro dia, durante o treinamento, vimos uma arraia-manta e até um tubarão-martelo uma vez”, afirmou Pascal com entusiasmo.

Batatas de Hnassé

Peixe-borboleta lágrima (Chaetodon unimaculatus) em Patates de Hnassé

Patates de Hnassé revelou-se bastante agradável – uma coleção de grandes recifes de corais, espalhados por planícies arenosas, com uma encosta externa aberta para o azul.

Entre outros, vi peixes-borboleta em forma de lágrima (Chaetodon unimaculatus), peixe-escorpião da Papua (Scorpaenpsis papuensis), peixe-borboleta chevron (C fascial) e peixe-borboleta azul (C plebeu). Enguias de jardim de manchas duplas (Heteroconger hassi) ornamentavam o fundo arenoso em alguns lugares.

Peixe-escorpião da Papua (Scorpaenopsis papuensis) em Patates de Hnassé

Na família das garoupas, havia favos de mel (Epinephelus merra), ponta preta (E marginalis) com manchas vermelhas e brancas e a cauda lunar varíola louti.

Uma grande área de Alveópora O coral provou valer a pena ser visto com seus pequenos pólipos semelhantes a margaridas e arraias com manchas azuis e pretas (Neotrygon kuhlii), peixe-balista-palhaço e bodião-de-mandíbula-estilingue (Epibulus insidiador) colocar em aparências.

Peixe-anêmona de Clark (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Garoupa Blacktip (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Peixe-borboleta azul (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Bouée Verte, situada entre as bóias vermelha e verde perto da entrada do canal, consiste em quatro bommies alinhados, com um declive profundo à esquerda de até 25 m ou mais.

Tanto tartarugas verdes quanto tartarugas-de-pente puderam ser vistas, junto com a moreia-de-boca-branca (Gimnothorax meleagris), marrom claro com pontos brancos, peixe-anjo semicircular (Pomacanthus semicirculatus) e olhos grandes (Priacanthus hamrur) em carmesim com um olho preto. A estrela do mar egípcia (Gomophia egyptiaca) também chamou a atenção.

Moreia de boca branca (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Estrela marinha egípcia (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

Para as cavernas

Em um dia de folga do mergulho, é recomendado fazer um tour pelo norte ou mesmo por todo Lifou com um carro alugado. A estrada de asfalto me levou a Hnathalo, de onde a rota para Tingeting provou ser um grande desafio. Isso porque um passatempo juvenil é destruir placas existentes onde quer que elas existam, exigindo perguntas constantes sobre o caminho.

Escultura em madeira ao longo da estrada

Acabei encontrando a Caverna do Diabo, onde os proprietários idosos cobraram uma taxa de entrada equivalente a cerca de £ 14. Uma trilha de 10 minutos na floresta levou à base de um penhasco, a coroa externa de calcário do atol.

A Caverna do Diabo, Tingeting

Dentro da caverna canibal

Subindo e descendo, encontrei uma caverna fortemente fraturada com um teto aberto. Um monte de ossos humanos jazia em uma cavidade à esquerda, com alguns crânios sorrindo estoicamente em uma prateleira de pedra acima. “Restos de tempos canibais e rituais macabros”, me disseram.

Crânio de canibal

O número de cavernas em Lifou é impressionante, algumas se estendendo por até 8 km. Tendo lido sobre a presença de água em algumas delas, escolhi mergulhar na Caverna Luengoni na costa sudeste. A permissão tem que ser concedida pelo proprietário do terreno.

Pascal Qazing, de aparência atlética, um autoproclamado campeão da independência de Kanak, organizou excursões para a caverna e concordou em me levar junto uma manhã. Ele acendeu pequenas velas dentro da caverna e parcialmente ao redor do lago interno, onde os visitantes estavam se deliciando com um banho refrescante.

Entrada para a Caverna Luengoni

Na caverna de Luengoni

Com o tanque nas costas, mergulhei na piscina transparente. A temperatura era de 21°C. Segui um túnel estreito com algumas estalactites e estalagmites para cima e para baixo, nada extravagante, até chegar à haloclina a 10m de profundidade.

Minha lente domo de repente ficou embaçada. Era apenas condensação da água salgada mais quente, mas eu me virei, irritado, com medo de ter inundado a câmera.

Pascal saindo de um mergulho em Trone De Fer

Pascal passa por uma ravina no recife em Trone De Fer

Caverna Luengoni

Em busca da Caverna Inegoj, encontrei o proprietário de terras de 78 anos sentado à mesa ouvindo rádio. Ele me indicou um homem na cidade que administrava a área, mas minha permissão para visitar em alguns dias não se materializou porque o único guia possível estava ocupado com os campos de inhame. Tive que abrir mão daquele túnel de 500 m de comprimento que levava a um lago subterrâneo.

Recife de Gorgonas

Gorgônias no recife de Gorgones

Peixe-lima de olhos amarelos (Canntherhies dumerilii) no recife de Gorgones

Pascal recomendou que eu contatasse um centro de mergulho em Easo, na costa noroeste de Lifou, administrado por Bastien, um sujeito careca de aparência durona, mas amigável. A Lagoon Safaris estava operando desde 2013, com um barco de fibra de vidro de 7.5 m com motor de popa de 175 hp que podia levar oito mergulhadores para cerca de 25 pontos de mergulho ao norte de Baie de Jinek.

Bastien, diretor de mergulho da Lagoon Safaris, Easo

O mergulho contrastou com o das águas confinadas de Baie de Chateaubriand, com águas cobalto, visibilidade cristalina e muitos peixes me dando as boas-vindas no Gorgones Reef. Aberto ao oceano e banhado por uma corrente regular que flui para o norte, o local ofereceu uma bonança de gorgônias e corais moles e provou ser um recife saudável e vibrante.

Dois pináculos erguiam-se de mais de 30 m na areia branca, e a temperatura da água era de 27 °C. Bluefin Jack emparelhado com Barcheek Jack (Plagiotênia de Carangoides), notável por chevrons em lados prateados e um traço preto na cobertura das guelras. Pargo vermelho (Lutjanus bohar) misturado com um grande cardume de pargos pretos (Macolor niger) perto da superfície entre pináculos.

Tubarão-galha-branca

Um grande atum dente de cachorro (Gymnosarda unicolor) passou no fundo, e tubarões de pontas brancas foram vistos ocasionalmente descansando no fundo do mar arenoso. No topo do pináculo, um bodião-de-mandíbula-estilingue (Epibulus insidiador) com suas fases amarela e marrom atraiu minha atenção.

Bluefin Jack, recife de Gorgones

Bodião juvenil (Epibulus insidiator), Recife Gorgones

Nuvem de pargo preto (Macolor niger)

A poucos passos de distância estava o Arco, um arco gigantesco decorado com encantadoras gorgônias vermelhas e douradas. No topo do monte, três pompanos de nariz arrebitado (Trachinotus blochii), prateado com barbatanas amarelas, juntou-se a um cardume de tímidos grandes-olhos-grandes.

Garoupa camuflada (Epinephelus polyphekadion) no Arco

Gorgônias no arco

Unicórnio-de-nariz-arrebitado (Naso vlamingii) no Arco

Um peixe-lima de olhos amarelos (Cantherhines dumerilii) apareceu curioso. Garoupas-pavão e garoupas-coral vagavam por toda parte e uma garoupa camuflada (Epinephelus polyphekadion) escondeu-se sob uma saliência, olhando para mim placidamente.

Um tubarão-cinzento-de-recife de 2 m de comprimento nadava tranquilamente em profundidade. Unicórnios de nariz arrebitado (Naso vlamingii) eram um deleite visual, com filamentos azuis fluindo na ponta da cauda.

Cabo Martin

Cap Martin, mais ao norte, oferecia a visão de um grande bommie de coral longe da parede. O local estava cheio de gorgônias e corais moles. Enquanto eu explorava um bommie menor protegido da forte corrente, Bastien freneticamente apontou para algo atrás de mim.

Virei-me bem a tempo de olhar com admiração para um tubarão-martelo bege desenhando uma curva graciosa sobre minhas costas. Foi uma surpresa tão grande que nem tive tempo para uma foto!

Gorgônias e mergulhadores em Cap Martin

Corais moles (Dendronephthya sp) em Cap Martin

Tomoko

Barco da Lagoon Safaris no píer de Easo

Em Tomoko, o litoral é esculpido com cavernas marinhas, uma delas é o covil da lagosta espinhosa (Panilurus penicillatus). Bastien me convenceu a me juntar a ele para um mergulho noturno. “Uma boa chance de conhecer o nautilus”, ele sorriu. A oferta era tentadora demais para recusar.

Lagostas espinhosas antilocapras (Panulirus penicillatus) em Tomoko

Túnel com gorgônias e mergulhadores em Tomoko

Começando na praia em Easo depois de escurecer, nadamos com snorkel por cerca de 10 minutos antes de submergir. Logo, testemunhei um festival de estrelas-cestas (Astroboa nua), totalmente implantado em posição de alimentação. Bastien encontrou um verme preto de Hancock (Pseudobiceros hancockanus), com cinto laranja e branco.

Planária de Hancock (Pseudobiceros hancockanus) no mergulho noturno de Easo

Fiquei maravilhado com um velutinídeo rosa Coriocella sp com linhas pretas, algo que eu nunca tinha visto antes e, suspeito, uma nova espécie. Um caranguejo-caixa com manchas laranja (Calappa lophos) colocada sobre uma rocha, e uma moreia de margem amarela (Gymnothorax flavimarginatus) se exibiu sob um coral chifre-de-veado.

Velutinídeo rosa (Coriocella sp) em Easo

Caranguejo-caixa-pintado-laranja (Calappa lophos) em Easo

Para adicionar um pouco de tempero, uma grande krait do mar listrada (Laticauda saintgironsi) forrageava ao relento nas planícies arenosas, alheio à minha presença.

Krait-do-mar (Laticauda saintgironsi) no mergulho noturno em Easo

Moreia-de-margem-amarela (Gymnothorax flavimarginatus) em Easo

Cowrie tigre (Cypraea tigris), Easo

Labirinto

Peixe-borboleta de sela dupla do Pacífico (Chaetodon ulietensis), Labyrinthe

Peixe-borboleta preto (Chaetodon flavirostris), Labirinto

Antes da minha partida, Pascal insistiu em me levar ao Labirinto, um dos seus locais escolhidos. Era um verdadeiro labirinto de cânions, passagens subaquáticas e túneis, pelos quais se espreme como um rato. Era minha chance de conhecer o esquivo e colorido peixe-presa arlequim (Choerodon fasciatus), vermelho com faixas brancas e cinzas, escondido na escuridão.

Uma estrada circular contorna o norte da ilha até Hnathalo, aeroporto de Wanaham, Jokin e Xepenehe. Outra contorna o oeste (Drehu), o sul (Mu) e a costa leste (Traput).

A praia e os pinheiros da Nova Caledônia em Mu

Lifou oferece muitas excursões possíveis e caminhadas guiadas para cavernas ou mirantes cênicos, como os penhascos de Jokin ou Marmites du Cap des Pins, onde enormes piscinas naturais são encontradas em terraços de recifes elevados. É um convite para tomar um banho com vista.

Se você gosta de praias idílicas, a escolha é entre Chateaubriand, Luengoni e Peng. E além de um pedaço verde de floresta indígena, a isolada Kiki Beach é uma joia para os amantes da natureza, na base de um penhasco ao sul de Xepenehe. Ao norte de Easo, a Baie de Jinek oferece uma emocionante trilha subaquática para mergulhadores, que podem nadar independentemente lá, pequenas bóias com bandeiras marcando o caminho.

Para uma experiência de mergulho ótima, recomendo uma semana em Lifou, compartilhada entre Wé Plongée na costa leste, seguida por Lagoon Safaris na costa noroeste. Se o tempo permitir, você também pode explorar outras Loyalty Islands, como Mare ou Ouvea.

Conchas de Nautilus que foram levadas para a praia de Mu

No último dia, um encontro às 6h com Haman me levou a um lugar escondido atrás do Aeroporto de Wanaham. Eu pretendia visitar a pouco conhecida Caverna Fetra He. “Não estou trabalhando nos campos de inhame no domingo, é o dia do Senhor”, confidenciou Haman.

Como o costume exigia, sentamo-nos e conversamos um pouco em seu jardim para que ele entendesse meu propósito. Escondida na floresta atrás de sua casa, a pequena varanda de uma caverna apareceu. Tivemos que nos agachar para entrar, andorinhas da caverna voando por aí, esbarrando aleatoriamente em meu rosto. "Aqui está o guardião da caverna", ele sussurrou, apontando para a direita.

Meus olhos caíram sobre um crânio em um nicho. Rastejando de quatro com minha lanterna de cabeça, penetramos em passagens escuras e estreitas sujas com guano de morcego. Alguns ossos humanos esmagados estavam espalhados. Após 100m de progressão suja, minhas mãos e joelhos estavam pretos como fuligem.

Uma câmara espaçosa se abriu, com estalagmites e estalactites escuras. Para minha perplexidade, as paredes estavam cobertas com estênceis feitos à mão em preto, às vezes vermelho. “Arqueólogos vieram aqui há mais de 30 anos e dataram isso. Eles têm 3,000 anos e pertencem ao povo Lapita”, me disseram.

No corredor escuro da caverna Fetra He

Haman de frente para a parede de mãos de estêncil em Fetra He

Impressões de mãos de milhares de anos atrás

Esses primeiros navegadores do sudeste da Ásia deixaram vestígios de sua migração com renomadas cerâmicas por todo o Pacífico. Os ancestrais de Lifou vieram do norte da Melanésia, das Ilhas Admiralty em Papua Nova Guiné, onde eu vivi.

Tudo se encaixou. Minha intuição era de que eu estava nos rastros do povo Lapita há vários anos. Como se, em uma vida anterior, eu tivesse sido um deles.

Além da tela das certezas, a mente trabalha de maneiras misteriosas…