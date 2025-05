Doubilet lidera a programação do Wildphotos de 2025

David Doubilet, o National Geographic foto- jornalista que calcula ter passado mais de 26,000 horas fotografando sob as ondas, será um dos 14 fotógrafos de natureza influentes que falarão no evento de natureza de um dia WildPhotos deste ano. fotografia simpósio em Londres.

Criado pela Wildscreen em parceria com o Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano do Museu de História Natural, o evento deste ano será realizado na Biblioteca Britânica na sexta-feira, 17 de outubro.

Doubilet é a atração principal, ao lado de Karine Aigner, cujo trabalho, segundo os organizadores, desafia o público a "ver a conservação por uma perspectiva mais humana". Aigner conquistou o Grande Título de Fotógrafa de Vida Selvagem do Ano (WPotY) em 2022, tornando-se apenas a quinta mulher a fazê-lo em mais de 40 anos.

O simpósio WildPhotos do ano passado foi realizado no Aquário de Bristol. A lista completa de palestrantes para Londres será anunciada em junho e compartilhado no site Wildscreen.

Fotos Selvagens 2024 (Christian Tuckwell-Smith)

A produtora executiva do WildPhotos 2025 é Kathy Moran, atual presidente do júri do WPotY e ex- National Geographic revistavice-diretor de fotografia. O evento conta com o apoio de Focado na Natureza, que trabalha para proteger e conservar a vida selvagem e os lugares selvagens ameaçados e em perigo de extinção.

“WildPhotos é uma reunião única de conservação fotografia comunidade e uma oportunidade incomparável de ouvir as histórias por trás das imagens e o impacto além delas”, diz a CEO da Wildscreen, Lucie Muir.

O evento acontece alguns dias após o anúncio dos vencedores do 61º concurso WPotY, em 14 de outubro, e da abertura da exposição principal no Museu de História Natural 17 em Outubro.

Um passe completo para o WildPhotos 2025 custa £ 150, com ingressos de £ 70 e online entrada por £ 24. Os ingressos estão à venda aqui, com 50 passes de edição limitada, incluindo um ingresso gratuito para a exposição WPotY.

Também na Divernet: SOFT MAGIC DESCENDING ACERTA COM OS JUÍZES-MERGULHADORES, O AURORA DO TURISMO DE MERGULHO NO MAR VERMELHO, COLIN DOEG, PIONEIRO DA FOTOGRAFIA DO REINO UNIDO, MORRE AOS 96 ANOS