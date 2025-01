O principal resort de mergulho de Fiji começa 2025 em grande estilo

Com o amanhecer de 2025, o principal destino de mergulho de Fiji, o Volivoli Beach Resort, está começando o ano com um estrondo. Em uma demonstração emocionante e significativa de comprometimento com o desenvolvimento da equipe e com a segurança marítima, vinte e quatro (24) tripulantes e estagiários do resort, incluindo membros das equipes de segurança e mecânica, concluíram com sucesso o prestigioso curso de Mestre de Barco e Engenheiro Mestre Restrito Classe 6 (RME6) da Autoridade de Segurança Marítima de Fiji (MSAF). Este rigoroso curso prático treinamento O programa representou um marco essencial em sua jornada profissional e destaca a dedicação do Volivoli Beach Resort à educação contínua e à excelência no setor de mergulho e esportes aquáticos.

Uma experiência prática e aprofundada



A treinamento, uma mistura de teoria em sala de aula e workshops práticos, garantiu que os participantes se mantivessem engajados e desafiados a cada momento. Os tópicos abordados durante o curso eram abrangentes e cruciais para qualquer profissional marítimo. Isso incluía áreas-chave como dever do capitão, uso de equipamentos de segurança, planejamento de viagem, previsão do tempo e procedimentos de emergência. Os alunos também aprenderam as habilidades práticas de manuseio de barcos — atracação, desatracação, procedimentos de ancoragem e muito mais.



Talvez um dos aspectos mais valiosos do curso tenha sido a experiência prática fornecida por meio de vários exames práticos que foram conduzidos tanto em terra quanto no mar. Isso garantiu que cada participante pudesse aplicar o conhecimento teórico em condições do mundo real, reforçando ainda mais a importância da segurança, profissionalismo e trabalho em equipe no ambiente marinho.

Uma conquista orgulhosa



O gerente de vendas e marketing do Volivoli Beach Resort, Simon Doughty, falou com orgulho sobre o esforço contínuo do resort para investir em seu pessoal e na comunidade local. “Seguindo o ethos de melhoria contínua, educação contínua e investimento na comunidade local, temos orgulho de sermos reconhecidos não apenas como a operadora de mergulho e esportes aquáticos mais qualificada e experiente de Fiji, mas também como uma das principais operações de mergulho do mundo”, Simon compartilhou.



A treinamento iniciativa exemplifica a dedicação do resort à excelência profissional. Ao capacitar sua equipe com as habilidades e certificações necessárias para operar com segurança e eficácia, o Volivoli Beach Resort garante que cada hóspede tenha uma experiência de classe mundial nas águas vibrantes e saudáveis ​​ao redor de Fiji.

Uma demonstração de apoio local



A conclusão do curso foi marcada por uma cerimônia oficial de formatura e apresentação, onde os participantes foram homenageados pela presença de Tu Ko Navitilevu Ratu Emori Bolobolo. Sua presença ressaltou a importância de investir nas comunidades locais e o impacto significativo que tais iniciativas têm tanto no resort quanto na nação de Fiji como um todo.



“Vinaka vakalevu” (um sincero agradecimento) foi estendido à Marine Safety Authority of Fiji por sua orientação e expertise durante todo o curso. Essa colaboração não apenas aumentou o conhecimento dos participantes, mas também fomentou um relacionamento mais profundo entre o resort e as autoridades de segurança marítima de Fiji.



Como um dos principais resorts de mergulho em Fiji, o Volivoli Beach Resort continua a elevar o nível quando se trata de segurança, serviço e desenvolvimento comunitário. A conclusão do curso MSAF Boat Master e RME6 é apenas uma das muitas medidas que o Volivoli Beach Resort tomou para garantir que sua equipe permaneça na vanguarda da indústria de mergulho e esportes aquáticos, proporcionando aos hóspedes uma experiência segura e inesquecível.



Em um setor onde a experiência é fundamental, o Volivoli Beach Resort está provando repetidamente que não se trata apenas de oferecer experiências de mergulho de classe mundial, mas sim de investir continuamente em pessoas. treinamento, e segurança para garantir que as águas permaneçam tão cristalinas e seguras quanto bonitas.

Olhando para o futuro



À medida que o resort olha para o futuro, ele continua comprometido em manter sua reputação como uma das operações de mergulho mais qualificadas do mundo. Com um forte foco no desenvolvimento local, conservação marinha e padrões líderes da indústria, 2025 está pronto para ser outro ano de sucesso, crescimento e realizações notáveis ​​para o Volivoli Beach Resort e sua incrível equipe.



Para aqueles que buscam mergulhar em uma aventura inesquecível, sabendo que segurança, profissionalismo e gestão ambiental são as principais prioridades, o Volivoli Beach Resort promete uma experiência como nenhuma outra, baseada em habilidade, educação e espírito comunitário.

Sobre o Volivoli Beach Resort:



O Volivoli Beach Resort é o principal resort de mergulho de Fiji, localizado na deslumbrante região de Suncoast, bem no Bligh Water, a região de mergulho número 1 de Fiji. Conhecido por seus guias de mergulho especializados, paisagens subaquáticas de tirar o fôlego e compromisso com a sustentabilidade, o Volivoli Beach Resort oferece aos mergulhadores novatos e experientes acesso incomparável a alguns dos ecossistemas marinhos mais vibrantes do mundo.



Mande uma mensagem para sua equipe a qualquer momento res@volivoli.com – ou confira em www.volivoli.com – pode ser sua melhor decisão em 2025