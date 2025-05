Rork Media adquire Scuba Show e California Diving News

A aquisição fortalece a presença global da Rork Media e estabelece uma posição importante no mercado de mergulho dos EUA.

A editora independente Rork Media, a potência por trás das principais marcas de mídia de mergulho, incluindo a Scuba Diver Magazine, Divernet. com, e o Show de Mergulho GO, anunciou a aquisição dos direitos e ativos da bem estabelecida California Diving News e Show de mergulho em Long Beach, Califórnia.

Há 38 anos, como a maior feira de mergulho para o consumidor do país, a Scuba Show tem sido um marco no calendário da indústria de mergulho dos EUA. Agora, ela se junta ao portfólio global de eventos da Rork Media, que inclui o bem-sucedido GO Diving Show UK e o recém-lançado GO Diving Show ANZ na Austrália. Juntos, esses três eventos recebem mais de 25,000 mergulhadores e contam com mais de 500 expositores de todo o mundo, conectando comunidades de mergulho em todos os continentes.

O Scuba Show é o principal evento de mergulho para consumidores na América do Norte

Como parte da aquisição, Notícias de mergulho na Califórnia será reestruturada para alinhar seu formato com as outras publicações da Rork Media, mas continuará a atender a comunidade de mergulho da Califórnia – e o mercado americano em geral – com uma revista dedicada e específica para cada região. Além disso, Mergulhador na América do Norte aproveitará a rede de distribuição e a base de assinantes consolidadas da CDN, permitindo que a Rork Media introduza um modelo de publicidade de dois níveis. Essa abordagem abre as portas para empresas que antes não tinham acesso a publicidade em uma publicação líder de mercado.

O California Diving News tem sido uma fonte constante de inspiração e educação para mergulhadores na região por muitos anos

Ross Arnold, Diretor de Publicação da Rork Media, disse: “Como parte da aquisição, estamos entusiasmados em receber Mark Young na equipe da Rork Media. Mark passou a última década transformando o Scuba Show no evento preferido dos mergulhadores nos EUA, e estamos entusiasmados por ele continuar esse legado conosco.

“Sua experiência será inestimável à medida que expandimos nossa presença na América do Norte e continuamos a expandir os negócios da Rork Media globalmente.”

Mark Evans, Diretor Editorial da Rork Media, comentou: “Quando Mark Young nos abordou pela primeira vez para discutir o futuro do Scuba Show, ficamos honrados por ele nos ver como a equipe certa para enfrentar este evento de consumo, que celebra seus 38 anos.th aniversário em 2025. Estamos ansiosos para trabalhar juntos para levar o evento a patamares ainda maiores.”

Mark Young disse: “Desde que comecei as revistas Dive Training e Dive Centre Business, há 34 anos, tenho me aprofundado na indústria do mergulho e recentemente comecei a pensar em quem confiar para continuar a Scuba Show e a California Diving News. Ross Arnold e Mark Evans, da Rork Media, foram uma escolha natural, com sua gama global de revistas, eventos de mergulho, sites e canal no YouTube.

“Quando vi a visão por trás de tudo o que eles estão fazendo e eles falaram sobre seus planos de aumentar seu valor para a indústria, fui compelido a abrir o diálogo que levou à aquisição da Scuba Show e da California Diving News.

“Terei orgulho de vê-los expandir o Scuba Show e o California Diving News além do sucesso atual e estou ansioso para continuar a jornada com eles.”

Esta aquisição estratégica ressalta o comprometimento da Rork Media em servir a comunidade global de mergulho com conteúdo, eventos e experiências líderes do setor em plataformas impressas, digitais e presenciais.