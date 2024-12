Scuba Diver ANZ edição 75 já disponível

Clique aqui para as últimas Edição do Scuba Diver ANZ

Resumo de notícias

Governo australiano combate redes fantasmas, Emperor se une a Bilikiki, Sea Bees lança liveaboard hop-on, hop-off e dois novos livros sobre vida marinha e locais de mergulho são lançados.

DAN Europa Perguntas e Respostas Médicas

Os especialistas da Divers Alert Network discutem sobre cálculos biliares e mergulho, além de doença inflamatória intestinal e mergulho.

The Next Generation

Os irmãos mais novos Tuna e Ege falam sobre o que eles amam no mergulho.

Australia

Talia Greis revela as oportunidades de mergulho muitas vezes esquecidas que existem ao redor da Ilha Bare, perto da grande metrópole de Sydney.

Ilhas Salomão

Don Silcock retorna às Ilhas Salomão para explorar os recifes e naufrágios ao redor de Gizo, na Província Ocidental do arquipélago.

Polinésia Francesa

Uma vez por ano, um evento extraordinário acontece nas águas do Atol de Fakarava, na Polinésia Francesa, onde dezenas de milhares de garoupas camufladas do Pacífico (Epinephelus polyphekadion) se reúnem para um breve, mas espetacular ritual de acasalamento, como explica Don Silcock.

Vida Marinha Australiana Única

Nigel Marsh observa mais de perto o peixe-cofre de barras brancas.

Mergulhando com… Lyndi Leggett

PT Hirschfield conversa com Lyndi Leggett sobre as maravilhas inexplicáveis ​​que acontecem quando pessoas com deficiências cognitivas e físicas se exercitam no The Scuba Gym.

Divers Alert Network

A equipe da DAN oferece algumas dicas e conselhos sobre práticas seguras para mergulho em correnteza.

TECNOLOGIA: Nova Zelândia

Leigh Bishop explora o navio russo naufragado Mikhail Lermontov, que fica na costa da Nova Zelândia.

Grande tubarão branco

John Magee analisa mais de perto o majestoso e muito difamado tubarão branco, o maior peixe predador dos oceanos.

Australia

Libby Sterling exalta as virtudes dos ricos e variados locais de mergulho em Norman Reef, na borda externa da Grande Barreira de Corais.

Novidades

Novos produtos chegando ao mercado, incluindo a caixa Sealife Sportdiver Ultra, o relógio de mergulho Pelagic da Fourth Element, XDEEP's o mais novo moletom com capuz, as luzes de vídeo Scubalamp PV53 e PV73 e as novas cores da lâmina Supernova da Scubapro.

Teste extra

O diretor editorial Mark Evans avalia e analisa a edição especial do 50º aniversário do Apeks MTX-RC de alto desempenho regulador.

