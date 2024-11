Scuba Diver ANZ edição 75 já disponível

Clique aqui para as últimas Edição do Scuba Diver ANZ

Resumo de notícias

Os vencedores do Underwater Awards Australasia, Scuba Diver se funde com o site Divernet e o 50 Great Dives Challenge.

DAN Europa Perguntas e Respostas Médicas

Os especialistas da Divers Alert Network discutem os problemas de mergulhar com dor de ouvido.

Austrália: Grande Recife do Sul

A Dra. Elodie Camprasse continua sua busca para apresentar a subestimada e negligenciada biodiversidade marinha do Grande Coral do Sul.

As Filipinas

Jayne Jenkins é uma visitante regular das Filipinas, mas esta viagem representou sua primeira experiência de vida a bordo no arquipélago.

Vanuatu

Adrian Stacey completa sua odisseia em Vanuatu com uma viagem à ilha de Tanna, que possui alguns ótimos pontos de mergulho, mas também oferece muito para manter os membros da família ou do grupo que não mergulham ocupados.

Masterclass de Mostarda

Alex Mustard volta sua atenção para fotografias atraentes de dois níveis.

Mergulhando com… Andre Borell

PT Hirschfield conversa com o cineasta Andre Borell, que tem a missão de remover as "redes contra tubarões" das praias australianas.

Cantinho da Conservação

Asia Armstrong discute a combinação de ciência cidadã com pesquisa para o sucesso da conservação.

Rede de alerta de mergulhadores Ásia-Pacífico

O DAN Ásia-Pacífico equipe analisa um caso envolvendo forame oval patente (FOP).

TECNOLOGIA: Atol de Bikini, parte três

Nesta terceira parte, Don Silcock se aventura dentro dos naufrágios mundialmente famosos que podem ser encontrados no Atol de Bikini.

Relatório do GO Diving Show ANZ

PT Hirschfield analisa o evento de mergulho da Austrália de 2024 – o GO Diving Show ANZ inaugural.

Argentina

Don Silcock viaja para a Península Valdés, na Argentina, e fica fascinado por seus encontros com majestosas baleias francas austrais.

Novidades

Novos produtos chegando ao mercado, incluindo o smartwatch Garmin Fenix ​​8, que inclui uma função de mergulho recreativo entre sua infinidade de atividades esportivas, oferecendo ar/

nitrox, full deco, compass, etc., e a scooter compacta Edge Smart Drive K5.

Teste extra

PT Hirschfield avalia e analisa o estroboscópio Backscatter Hybrid (HF1).