Scuba Show retorna a Long Beach – reserve seus ingressos agora

O Scuba Show, agora em seu 38ºth ano, retorna ao seu lar espiritual de Long Beach em 2025 e promete uma infinidade de palestrantes interessantes, uma série de atividades e atrações divertidas e uma ampla gama de expositores para ajudar a inspirar e educar os visitantes

No fim de semana de 31 de maio / 1º de junho, o Scuba Show, a maior exposição de mergulho para o consumidor da América, retorna a Long Beach, Califórnia, e qualquer pessoa interessada em mergulho ou na vida nos oceanos encontrará muito o que aproveitar.

Ao longo dos dois dias, o Centro de Convenções de Long Beach abriga centenas de exposições apresentando novos e revolucionários equipamentos de mergulho, barcos de mergulho da Califórnia, governos de ilhas, resorts de mergulho e liveaboards do mundo todo (muitos oferecendo ótimas ofertas e promoções), profissionais de fotografia e vídeo, arte com tema oceânico, joias e roupas, organizações sem fins lucrativos relacionadas ao mar, uma piscina de mergulho experimental, atrações divertidas, um cantinho para crianças e muito, muito mais.

O Centro de Convenções de Long Beach é um espaço para reuniões de classe mundial localizado em um belo porto, a uma curta caminhada de restaurantes à beira-mar, opções de entretenimento, do Aquário do Pacífico e com vista para o famoso Queen Mary. Há amplo estacionamento pago no centro de convenções e nos estacionamentos próximos.

Na tela

O artista digital subaquático e especialista em grandes cenários Jim Hellemn, criador do muro de vidro de 125 metros das florestas aquáticas da Califórnia no Aquário do Pacífico, exibirá enormes impressões de galeria mostrando as cores espetaculares dos recifes de corais ao redor do mundo e imagens de super-resolução das florestas de algas da Califórnia.

O sempre popular New Product Showcase destacará alguns dos produtos mais recentes lançados ou que chegarão ao mercado em breve.

A equipe de mergulho do xerife, completa com seu barco duplo com motor de popa e caminhão, estará no salão mais uma vez.

Venha conhecer uma série de novos equipamentos

Atrações divertidas e práticas

Reúna seus amigos e tire algumas fotos divertidas na "gaiola do grande tubarão branco" ou vá até uma das estações de fotos — completas com uma variedade de acessórios de mergulho e relacionados ao mar — para capturar algumas memórias únicas.

Você pode se cercar da cativante vida marinha no Kelp Dome Theatre ou, se quiser um pouco mais de emoção, veja quanto tempo consegue durar no rodeio do tubarão!

Visite o estande de arte do Scuba Show e crie seus próprios adesivos e esculturas 3D inspirados no oceano. A diretora de arte do California Diving News, Doreen Hann, também convidará crianças (e artistas de todas as idades) a exercitarem suas habilidades artísticas em uma tela inspirada na paisagem marinha da Califórnia. A paisagem marinha finalizada será vendida, e a renda será revertida para instituições de caridade com temática marinha.

A 'Gaiola de Tubarão' é um ótimo acessório para fotos

Expositores

Uma série de estandes aguardam os visitantes do Scuba Show, com agências de turismo, operadoras de turismo, resorts de mergulho, barcos fretados, liveaboards, agências de treinamento, fabricantes de equipamentos, empresas de vestuário, joalherias e muito mais, apresentando seus produtos. Inspire-se para sua próxima aventura de mergulho, sua próxima compra, para concluir sua próxima certificação ou simplesmente para fazer compras!

Seminários

Escolha entre uma programação de mais de 70 seminários divertidos e educativos. Especialistas em mergulho, como Alex Brylske, Dan Orr, Marty Snyderman, Mark Strickland, Jim e Pat Stayer, Gretchen Ashton, Jeffrey Bozanic, Louis Casa, Brett Eldridge, Shelli Hendricks, Jean Henry, Karl Huggins, Capitão John Kades, Andy e Allison Sallmon, e Dale e Kim Sheckler, estarão presentes. Os tópicos incluem comportamento animal, os melhores mergulhos em praias da Califórnia, segredos dos recifes de corais, os Jardins Submarinos do Nemo, uma fórmula de condicionamento físico para mergulhadores, mergulho exploratório, erros cometidos por mergulhadores, sessões de fotos e vídeos tutoriais, mergulho após incêndios, questões de segurança para mergulhadores mais velhos, fatores humanos no mergulho, seminários sobre destinos e produtos, workshops para profissionais e muito mais. Visite. www.scubashow.com para uma lista completa dos seminários, descrições, horários, números das salas, biografias dos palestrantes e atualizações. OBS: Os seminários estão sujeitos a alterações.

Veja quanto tempo você consegue durar no rodeio tubarão

Mais de US$ 50,000 em prêmios

Sorteios serão realizados continuamente durante o evento para você ter a chance de ganhar equipamentos de mergulho novinhos em folha, viagens para destinos de mergulho ao redor do mundo, arte e coisas divertidas. O prêmio de entrada está incluso no ingresso comprado online ou no evento – e você não precisa estar presente para ganhar. Você poderá conferir os prêmios em oferta no site. www.scubashow.com

festa de sábado à noite

Quando o evento terminar, junte-se à equipe do Scuba Show para um encontro informal com música ao vivo, bares e food trucks, e divirta-se com outros mergulhadores. Participe do sorteio para ganhar prêmios incríveis, cuja renda será revertida para uma instituição de caridade com tema oceânico. A entrada é gratuita para todos os participantes do Scuba Show. Confira em www.scubashow.com para anúncios de festas mais próximos da data do evento.

Encontre-se e divirta-se com outros mergulhadores

Scuba Show 2025 – garanta seus ingressos com antecedência!

O Scuba Show acontece no sábado, 31 de maio, e no domingo, 1º de junho, no Pavilhão C do Centro de Convenções de Long Beach. A Rádio Scuba realizará aquecimentos pré-show nos dois dias, das 9.15h10 às XNUMXh – espere diversão, jogos e alguns brindes fantásticos.

Horário de funcionamento

Sábado, 31 de maio – 10h às 6h

Domingo, 1 de junho – 10h às 5h

Bilhetes disponíveis agora

Reserve bilhetes com antecedência aqui e evite filas quando for comparecer.

Fotografias cortesia do Scuba Show