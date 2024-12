Top 5 locais de mergulho da Ilha Uepi

Top 5 locais de mergulho da Ilha Uepi e como fotografá-los

Situada na barreira de corais do norte da deslumbrante Lagoa Marovo, a Ilha Uepi está idealmente posicionada para acessar os melhores locais de mergulho que esta área renomada tem a oferecer. Com as correntes ricas em nutrientes do New Georgia Sound ao norte e as águas biodiversas da lagoa ao sul, alguns desses locais incríveis ficam a apenas cinco minutos de barco do resort!

A experiência local é essencial para mergulhar nesses locais da melhor forma possível e, com mais de 30 anos de experiência, os proprietários da Uepi, Jill e Grant Kelly, junto com sua dedicada equipe de mergulho, conhecem esses locais como a palma de suas mãos.

Tive a sorte de ser guiado pessoalmente por Jill e Grant em quase todos os locais, e gostaria de compartilhar meus cinco favoritos – junto com algumas dicas sobre como fotografá-los!

#1 Ponto Uepi

Situado na ponta noroeste da Passagem Charapoana, entre a Ilha Uepi e a vizinha Ilha Charapoana, o Ponto Uepi é amplamente considerado o local de mergulho exclusivo desta parte da Lagoa Marovo – e por um bom motivo.

O “ponto” é um dos vários locais ao longo da barreira de recifes do norte onde antigas linhas de falhas geológicas elevaram ilhas e esculpiram passagens para a lagoa. A largura, profundidade e topografia subaquática únicas da Passagem Charapoana criam um cenário ideal para águas ricas em nutrientes das bacias profundas do New Georgia Sound fluírem e nutrirem o recife.

Varrido por essas correntes carregadas de nutrientes, Uepi Point oferece um vislumbre do mundo subaquático como a Mãe Natureza pretendia. Você encontrará corais moles deslumbrantes, enormes gorgônias filtrando as águas ricas e uma deslumbrante variedade de vida marinha, incluindo um número impressionante de tubarões-cinzentos-de-recife patrulhando o azul.

Há tanto para ver aqui que pode ser desafiador decidir em que focar, mas para mim, Uepi Point é um mergulho excepcional de ângulo aberto. Ele realmente brilha durante uma maré alta no início da manhã ou no final da tarde. Nessas horas, a combinação de águas mais claras do New Georgia Sound e a luz suave e angular dão vida ao local.

Ao mergulhar em Uepi Point, confio na minha câmera Nikon Z8 emparelhada com a versátil lente Z14-30mm. Com 14mm, ela é perfeita para capturar grandes leques-do-mar e vibrantes jardins de corais. O excelente alcance de zoom da lente e a capacidade de foco relativamente próximo permitem uma variedade de composições, possibilitando fotografar uma variedade de assuntos – tudo em um único mergulho!

#2 Cotovelo Uepi

Uepi Elbow marca o ponto mais ao norte da ilha, estendendo-se até o estreito de New Georgia e, portanto, a melhor chance de avistar pelágicos passando, levados pelas correntes oceânicas.

O próprio “cotovelo” apresenta uma parede inclinada que mergulha nas profundezas do Sound. Esta parede é adornada com uma impressionante variedade de leques-do-mar, vibrantes chicotes-do-mar e magníficos corais moles.

De uma perspectiva fotográfica, Uepi Elbow é um mergulho excepcional de ângulo aberto. A abundância de assuntos marcantes na parede requer uma lente grande angular para fazer justiça a eles, e você definitivamente não quer ser pego com uma lente macro se uma espécie pelágica aparecer!

Dito isso, para aqueles que gostam de fotografia macro, o rico ecossistema do muro oferece inúmeras oportunidades de descobrir objetos menores e fascinantes escondidos entre os corais.

Para mim, no entanto, Uepi Elbow é melhor explorado com uma configuração grande angular. Mais uma vez, recorro à minha lente Nikon Z14-30mm, que captura todo o esplendor da vida vibrante da parede, ao mesmo tempo em que me mantém pronto para qualquer encontro surpresa com pelágicos que passem.

#3 Ponto Charapoana

Situado na ponta da Ilha Charapoana, do outro lado da passagem de Uepi Point, Charapoana Point é como uma versão um pouco menos dinâmica de seu famoso vizinho.

O lado norte de Charapoana Point oferece muito para explorar, com vida marinha densamente concentrada ao redor do ponto onde as correntes varrem a esquina. No entanto, minhas experiências mais memoráveis ​​foram além do ponto e mais para dentro do canal, onde as águas são mais abrigadas.

Surpreendentemente, essa área mais calma frequentemente revela uma riqueza de assuntos fascinantes, tanto grandes quanto pequenos.

Fotograficamente, Charapoana Point é versátil, oferecendo oportunidades para fotografia grande angular e macro. Pessoalmente, prefiro mergulhar aqui equipado para macro grande angular e minha configuração preferida é uma lente zoom olho de peixe Nikon 8-15mm pareada com uma pequena porta dome.

Esta lente, originalmente projetada para DSLRs Nikon, funciona perfeitamente na minha câmera sem espelho Nikon Z8 quando usada com o adaptador FTZ. Em 8 mm, a lente produz um efeito olho de peixe circular e, em 15 mm, funciona como um olho de peixe padrão – nenhum dos quais é ideal para macro grande angular.

Para adaptar, uso o teleconversor Kenko 1.4, que muda o alcance focal para um zoom de 14-22 mm, quando combinado com a pequena porta de domo, e oferece excelente versatilidade para fotografia macro grande angular.

Capaz de foco extremamente próximo, a lente permite que você chegue bem perto de assuntos cooperativos, capturando-os junto com seus arredores para criar imagens únicas e atraentes. A área protegida no início do canal é um local particularmente gratificante para encontrar esses assuntos, tornando-a uma das minhas áreas favoritas para explorar e fotografar.

#4 Uepi Welcome Jetty

Nenhuma visita a Uepi estaria completa sem um encontro com o cardume residente de tubarões-cinzentos-de-recife da Lagoa Marovo no Welcome Jetty.

Situado na borda do canal principal, o píer é melhor mergulhado em uma maré alta. A chave para uma experiência inesquecível é se posicionar bem na frente do píer a cerca de 5 metros e esperar pacientemente. Os tubarões, acostumados com mergulhadores e naturalmente curiosos, frequentemente se aproximam para investigar.

Jill e Grant Kelly mergulham e fazem snorkel com os tubarões do Marovo há mais de 30 anos e dizem que nunca se sentiram ameaçados por eles. Na verdade, da maneira como Jill descreveu, os tubarões ficam confortáveis ​​e curiosos perto dos mergulhadores porque nunca foram ameaçados por eles!

Fotograficamente, os tubarões são assuntos excelentes. Sua curiosidade frequentemente os aproxima o suficiente para fotos impressionantes de grande angular. Eu recomendo usar uma lente Nikon Z14-30mm para composições clássicas de grande angular ou a Nikon 8-15mm fisheye emparelhada com uma configuração macro grande angular para capturar imagens impressionantes de foco próximo que mostram tanto os tubarões quanto seus arredores.

#5 Deku Dekuru

Por último, mas não menos importante, está o incrivelmente fotogênico Deku Dekuru, uma maravilhosa série de cavernas e passagens subaquáticas localizadas a cerca de 25 minutos do Uepi Resort.

Essas cavernas são melhor exploradas no final da manhã ou no início da tarde, quando o sol está alto no céu e a luz do sol entra pelas aberturas acima, lançando raios de luz que iluminam a paisagem subaquática de uma forma quase etérea.

É perfeitamente seguro entrar nas cavernas, mas para navegar por elas é necessário um guia experiente para garantir que você tenha as melhores rotas e vistas.

Deku Dekuru é um mergulho de grande angular por excelência, então certifique-se de levar sua lente mais ampla para capturar as cavernas e a interação de luz e sombra.

Don Silcock

Don é o editor sênior de viagens da Scuba Diver e está baseado em Bali, na Indonésia. Seu site www.indopacificimages.com tem extensos guias de localização, artigos e imagens sobre alguns dos melhores locais de mergulho na região Indo-Pacífico e experiências de “animais grandes” em todo o mundo.

Fotografe Uepi com um dos melhores!

Fotografe Uepi com um dos melhores e leve sua fotografia e processamento de imagem de Bom para Ótimo! De 21 a 28 de fevereiro, Don liderará alguns selecionados em um Workshop e Retiro de Fotografia Subaquática com curadoria, na Ilha Uepi. O espaço é extremamente limitado, então não perca sua chance de participar.

Para todos os detalhes ou para reservar seu lugar, envie um e-mail para olá@uepi.com imediatamente!