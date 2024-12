As baleias podem viver muito mais do que os cientistas pensavam

A expectativa de vida potencial das baleias é até o dobro das estimativas anteriores, dizem GREG BREED da Universidade do Alasca Fairbanks e PETER CORKERON da Universidade Griffith

Baleias francas do sul têm uma expectativa de vida que ultrapassa os 100 anos e 10% podem viver mais de 130 anos, de acordo com nossa nova pesquisa publicada na revista Os avanços da ciência. Algumas dessas baleias podem viver até 150 anos. Essa expectativa de vida é quase o dobro dos 70-80 anos que se acredita convencionalmente que elas vivam.

Baleias francas do Atlântico Norte também se pensava que tinham uma vida útil máxima de cerca de 70 anos. Descobrimos, no entanto, que isso criticamente ameaçada A expectativa de vida média atual da espécie é de apenas 22 anos, e eles raramente vivem mais de 50 anos.

Essas duas espécies são muito próximas — há apenas 25 anos eram consideradas uma única espécie — então esperaríamos que tivessem uma expectativa de vida igualmente longa.

Atribuímos a grande diferença na longevidade das baleias francas do Atlântico Norte à mortalidade causada pelo homem, principalmente por enredamentos em equipamentos de pesca e colisões com navios.

As curvas de sobrevivência mostram que as baleias francas fêmeas podem viver até idades muito avançadas, mas os humanos estão fazendo com que as baleias francas do Atlântico Norte morram bem aquém do seu potencial. Plotada para comparação está a curva de sobrevivência dos EUA para mulheres, conforme estimado pela Administração da Previdência Social (Greg Breed)

Fizemos essas novas estimativas de idade usando identificação fotográfica de baleias fêmeas individuais ao longo de várias décadas. Baleias individuais podem ser reconhecidas ano após ano a partir de fotografias.

Quando morrem, elas param de ser “reavistadas” fotograficamente e desaparecem. Usando essas fotos, desenvolvemos o que os cientistas chamam de “curvas de sobrevivência” ao estimar a probabilidade de que as baleias desapareçam do registro fotográfico à medida que envelhecem. A partir dessas curvas de sobrevivência, pudemos estimar a expectativa de vida potencial máxima.

Há vinte e cinco anos, cientistas que trabalhavam com caçadores de baleias indígenas no Ártico mostraram que as baleias-da-Groenlândia podiam viver até mesmo mais de 200 anos.

As evidências incluíram a descoberta de pontas de arpão de pedra que não eram usadas desde meados de 1800, incrustadas na gordura de baleias recentemente mortas por baleeiros tradicionais.

Animais com longa expectativa de vida tendem a se reproduzir extremamente lentamente – baleias francas do Atlântico Norte (Santuários Marinhos Nacionais / GRNMS)

A análise de proteínas dos olhos de baleias caçadas forneceu mais evidências de sua longa vida útil. Assim como as baleias francas, antes dessa análise, os pesquisadores pensavam que as baleias-da-groenlândia viviam até cerca de 80 anos, e que os humanos eram os mamíferos que viviam mais tempo.

Nos anos seguintes a esse relatório, cientistas tentaram descobrir o que havia de único nas baleias-da-groenlândia que lhes permitia viver tanto. Mas nossa nova análise da longevidade de dois parentes próximos das baleias-da-groenlândia mostra que outras espécies de baleias também têm vidas potencialmente extremamente longas.

Por que é importante

Entender quanto tempo os animais selvagens vivem tem implicações importantes sobre como melhor protegê-los. Animais que têm uma vida útil muito longa geralmente se reproduzem extremamente lentamente e podem passar muitos anos entre nascimentos.

A história de vida das baleias de barbatanas – particularmente a idade em que as fêmeas começam a procriar e o intervalo entre os filhotes – é fortemente influenciada por sua expectativa de vida potencial. Estratégias de conservação e gerenciamento que não são planejadas adequadamente terão uma chance maior de fracasso.

Isto é especialmente importante dados os impactos esperados das alterações climáticas.

Mãe e filhote de baleia franca austral (Martin Etsebeth)

O que ainda não se sabe

Existem muitas outras baleias grandes, incluindo baleias azuis, de barbatana, sei, jubarte, cinzentas e cachalotes. Como as baleias da Groenlândia e as baleias francas, estas também eram quase exterminado pela caça às baleias.

Atualmente, os cientistas presumem que elas vivem cerca de 80 ou 90 anos, mas era isso que acreditávamos sobre as baleias-da-groenlândia e as baleias-francas até que dados provaram que elas podem viver muito mais.

Quanto tempo essas outras espécies de baleias podem viver? A caça industrial de baleias, que terminou apenas na década de 1960, removeu baleias velhas das populações de baleias do mundo. Embora muitas populações de baleias estejam se recuperando em número, não houve tempo suficiente para que as baleias nascidas após o fim da caça industrial de baleias envelhecessem.

É possível, até provável, que muitas outras espécies de baleias também tenham uma vida longa.

Que outras pesquisas estão sendo feitas

Outras pesquisas concluem que o perda de indivíduos mais velhos das populações é um fenômeno que ocorre na maioria das espécies de animais de grande porte.

Ela diminui o potencial reprodutivo de muitas espécies. Pesquisadores também argumentam que isso representa uma perda real de cultura e sabedoria em animais que degrada seu potencial de sobrevivência diante de condições mutáveis.

Qual é o próximo

Queremos entender melhor como a caça às baleias afetou o número de indivíduos idosos nas populações atuais de baleias e prever quando o número de indivíduos idosos se recuperará aos níveis anteriores à caça às baleias.

Resultados preliminares sugerem que pode levar mais 100 anos até que as populações de baleias realmente se recuperem, mesmo para espécies cujas populações agora são tão numerosas quanto eram antes da caça às baleias.

Para as baleias francas do Atlântico Norte, nossa pesquisa mostra que, mesmo quando a população estava aumentando, as ações de gestão tomadas foram insuficientes para evitar que essas baleias morressem muito jovens.

