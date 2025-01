Sobreviventes do IPO são 'fortemente aconselhados' a parar de mergulhar

Especialistas médicos internacionais em mergulho elaboraram uma declaração de posição conjunta sobre o tema do edema pulmonar por imersão (IPO), uma condição que passou a preocupar mergulhadores autônomos, praticantes de snorkel e outros nadadores de superfície.

E uma conclusão importante é que o grupo de especialistas aconselha fortemente os mergulhadores com suspeita ou confirmação de IPO a pensarem bastante antes de prosseguir com o mergulho com gás comprimido.

Esses mergulhadores devem consultar um médico ou cardiologista com experiência em medicina de mergulho antes de considerar retomar suas atividades aquáticas, dizem eles, porque sobreviver a um incidente não significa que sobreviverão ao próximo.

Mergulhadores que sofreram IPO também devem ser investigados completamente para identificar qualquer doença que os predispôs à condição, dizem os especialistas, porque isso pode ter implicações não relacionadas a mergulhos futuros. IPO foi descoberto ocorrendo em mergulhadores com doença coronária significativa, doença da válvula cardíaca, cardiomiopatia e estenose da artéria renal, entre outras doenças.

Especialistas médicos pertencentes à influente Sociedade de Medicina Subaquática do Pacífico Sul (ESPUMAS) Neil Banham, David Smart e Simon J Mitchell produziram o relatório em consulta com o Comitê Médico de Mergulho do Reino Unido (UKDMC) membros Peter Wilmshurst, Mark S Turner e Philip Bryson.

Todos participaram de um workshop realizado na 52ª reunião científica anual do SPUMS em Fiji, em maio, para discutir o tópico.

O objetivo da declaração é fornecer aos profissionais médicos orientação sobre IPO e mergulho, e em particular sobre o gerenciamento de emergências e a conveniência de mergulhadores retornarem ao esporte após um episódio em que IPO foi diagnosticado ou há forte suspeita.

Fatores de risco de IPO

IPO é um acúmulo de fluido nos pulmões, afetando a capacidade da vítima de respirar e potencialmente letal. Com o oxigênio não chegando ao sangue e o corpo incapaz de expelir dióxido de carbono, a condição também ocorre em nadadores de superfície e em mergulhadores pode ser exacerbada por seus aparelhos respiratórios.

Os fatores de risco pessoais para IPO identificados até agora incluem ter passado por um episódio anterior; ser mulher; idade; e sofrer de hipertensão e/ou doença cardiovascular preexistente, de acordo com a declaração.

Extrinsic factors include colder waters; reguladores that cause excess negative inspiratory pressures; rebreathers; severe exertion and excessive hydration. Ascents can also be problematic, particularly on open-circuit, with symptoms related to hypoxia occurring or worsening on ascent and/or after surfacing as the partial pressure of oxygen (PO 2 ) diminui.

Se mergulhadores que sobreviveram a um episódio de IPO decidirem mergulhar novamente, apesar do conselho médico, eles devem fazê-lo somente após tratamento satisfatório ou resolução de qualquer doença associada ou fatores de risco identificados, dizem os especialistas.

Eles também devem estar cientes de possíveis estratégias de mitigação de riscos, como usar apenas proteção térmica de alta qualidade e bem ajustada, e a necessidade de evitar esforços intensos, ambientes elevados ou mergulhos descompressivos quando debaixo d'água.

Eles devem mergulhar somente se tiverem certeza de que o oxigênio de emergência estará prontamente disponível e devem evitar a hiperidratação antes do mergulho, enquanto os mergulhadores CCR devem evitar o uso de contrapulmões montados nas costas.

Limitar as profundidades de mergulho não é uma estratégia aceitável de mitigação de risco de IPO, concordam os especialistas, que enfatizam que não existe nenhuma associação conhecida entre IPO e doença de descompressão (DCI).

Se um mergulhador desenvolver IPO em um mergulho profundo, levará mais tempo para emergir e sair da água. Também introduz riscos adicionais, particularmente em circuito aberto, como PO 2 diminui e uma atitude de cabeça erguida na água resulta em respiração com pressão negativa.

Com uma ligação estabelecida entre a experiência de IPO e o desenvolvimento subsequente de hipertensão, os mergulhadores que sobreviveram a IPO devem ter sua pressão arterial verificada regularmente por toda a vida.

sinais e sintomas

Os sintomas da POI podem incluir tosse; falta de ar; expectoração espumosa, às vezes rosada; sons respiratórios úmidos ou estridentes e chiado; aperto no peito; cianose e hipoxemia (baixos níveis de oxigênio no sangue); confusão; agitação; inconsciência e parada cardiorrespiratória.

Os mergulhadores devem estar cientes dos sinais que devem ser observados tanto neles mesmos quanto em um parceiro: os listados acima, bem como respiração rápida aparente devido a bolhas exaladas em circuito aberto ou um medidor de pressão em queda rápida; crença equivocada de estar sem gás respirável ou ter equipamento de respiração com defeito; pânico e compulsão para subir.

Em caso de suspeita de incidente de IPO, o conselho é que os mergulhadores encerrem o mergulho imediatamente e saiam da água o mais rápido possível.

Embora as subidas precisem ser realizadas com segurança, paradas de segurança podem ser omitidas se necessário, assim como paradas de descompressão obrigatórias em casos graves, em que o oxigênio deve ser administrado o mais rápido possível. Os BCs não devem ser inflados demais na superfície e os serviços de emergência devem ser notificados imediatamente.

The casualty’s chest should be supported upright for breathing efficiency and tight diving gear and wetsuit removed, though the diver needs to be kept warm.

Orientações clínicas adicionais sobre tratamento de emergência e avaliação para mergulhos futuros são fornecidas à equipe médica no declaração de posição conjunta, que foi publicado recentemente pela SPUMS em Mergulho e Medicina Hiperbárica Vol 54.

