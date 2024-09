'Como doses de tequila': mergulho profundo afunda reivindicação de seguro de mergulhador

Reivindicar uma apólice de seguro de viagem que cobre mergulho autônomo de até 30 m em caso de doença de descompressão (DCI) é uma coisa – mas o que acontece se você já tiver completado um mergulho mais profundo com segurança no dia em que o incidente ocorre? O cenário foi testado recentemente na Austrália.

Um casal havia contratado um seguro de viagem conjunto para uma viagem de 10 dias para um destino estrangeiro não especificado no ano passado (2023). A apólice estava em nome da parceira, com o mergulhador que sofreu DCI, nomeado apenas como JC, como beneficiário. Mergulho autônomo a uma profundidade máxima de 30 m era permitido pelos termos da apólice.

Em 17 de outubro, JC realizou um mergulho de 39 m, saiu da superfície por um intervalo de uma hora e então realizou um segundo mergulho de 29 m, após o qual passou mal e desmaiou.

Um médico (Dr. EG) foi chamado, diagnosticou DCI e prescreveu tratamento, levando o parceiro de JC a posteriormente fazer uma reclamação pelas despesas médicas significativas no exterior e despesas de viagem adicionais resultantes.

A Mitsui Sumitomo Insurance recusou-se a pagar, argumentando que se a JC não tivesse feito o mergulho anterior fora dos termos da apólice, o DCI não teria ocorrido, e a disputa entre as partes foi levada à Autoridade Australiana de Reclamações Financeiras (AFA).AFCA) ombudsman.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking emitem with that interpretation.

“JC participou de uma atividade que foi impedida pelos termos da apólice e ficou doente como resultado”, decidiu o ombudsman. “Seria injusto exigir que a seguradora pague uma indenização em circunstâncias em que ela não concordou em cobrir o risco associado a essa atividade.”

3 principais fatores de risco

O relatório do Dr. EG à seguradora após a realização de uma revisão médica identificou três fatores de risco principais que contribuíram para a DCI do mergulhador: profundidade, repetição de mergulhos e aplicação de paradas de descompressão.

À medida que a pressão aumenta, também aumenta o risco de acidentes, disse o Dr. EG, concluindo que a DCI ocorreu não apenas por causa do mergulho de 29 m, mas pela combinação dos dois mergulhos.

Outro especialista médico, o Dr. MN, afirmou que o risco de DCI estava fortemente correlacionado com a eficácia com que o corpo administrava o estresse de descompressão após uma série de exposições a mergulhos, com "exposição" significando um dia de atividades de mergulho.

JC havia se envolvido em dias de mergulho único nos dias 15 e 16 de outubro, mas sua exposição em dois tanques no dia 17 pode ser considerada como “moderadamente provocativa” – tornando difícil atribuir o início dos sintomas somente ao último mergulho.

“Para fazer uma analogia, assim como consumir várias doses de tequila afeta gradualmente o estado de uma pessoa, não podemos apontar a última dose como a única causa da doença”, disse o Dr. MN.

O argumento do parceiro de que não havia evidências conclusivas de que o mergulho de 39 m foi a única causa da DCI de JC foi anulado pelo julgamento de que provavelmente ocorreu devido a um efeito cumulativo de mergulhos realizados no dia — e possivelmente também nos dias anteriores.

O mergulho de 39m invalidou a alegação e a AFCA mantida decisão da seguradora.

