Por que até mesmo os profissionais de mergulho devem ter cuidado com os CESAs

12:54h

Uma nova pesquisa sobre o impacto fisiológico em mergulhadores ao realizar CESAs (Subidas de Emergência Controladas por Natação) em situações de treinamento revelou que esses exercícios podem causar estresse pulmonar, mesmo que não haja sinais externos disso.

CESAs são um procedimento padrão de segurança em mergulhos para prevenir lesões por expansão excessiva dos pulmões durante uma situação de falta de gás. No entanto, os riscos pulmonares associados ao exercício foram mal documentados no passado, de acordo com a equipe de pesquisa sediada na França.

Ele diz que em incidentes relacionados a CESAs as complicações variaram de sintomas leves, como tosse e hemoptise (tosse com sangue), a resultados graves, como pneumotórax, pneumomediastino (ar ou gás entre os pulmões) e embolia gasosa arterial cerebral.

Os entusiastas do treinamento CESA argumentam que, quando ocorrem lesões, elas são causadas principalmente por técnicas inadequadas, especialmente expiração insuficiente, e enfatizam a necessidade de monitoramento contínuo pelos instrutores durante a subida.

Sob supervisão

Os autores do estudo, os especialistas médicos de mergulho Olivier Castagna, Vianney Hamar, Bruno Schmid e Arnaud Druelle, afirmam que incidentes ocorreram mesmo sob supervisão rigorosa, sugerindo que fatores mecânicos além da técnica de expiração podem contribuir para o estresse pulmonar.

O estudo foi conduzido em duas fases, envolvendo grupos separados de mergulhadores militares experientes na Escola Militar Francesa de Mergulho em Saint-Mandrier, no sul da França. Usando equipamentos de mergulho autônomo de circuito aberto em água do mar a 18 °C, vestindo roupas de mergulho, eles respiravam nitrox 40.

Na primeira fase, sete mergulhadores foram convidados a realizar dois mergulhos em águas abertas a uma profundidade de 10 m cada. Um deles era um mergulho de controle, respirando normalmente através de um regulador, e o outro um mergulho CESA envolvendo expiração contínua sem bocal na subida.

Antes e depois de cada mergulho, os pesquisadores obtiveram “cometas pulmonares de ultrassom” ou ULCs, que são imagens que mostram aumento de água extravascular nos pulmões, como ocorre em casos de edema pulmonar ou doença pulmonar intersticial.

A segunda fase envolveu quatro mergulhadores realizando CESAs de 5 m e 10 m para registrar sua “cinética ventilatória” — a velocidade e a eficiência com as quais o corpo ajusta sua frequência e profundidade respiratórias para atender às demandas variáveis de oxigênio da atividade física.

Estresse nos pulmões

Embora nenhum dos mergulhadores tenha apresentado sintomas, seus ULCs aumentaram significativamente após os mergulhos com CESA – mas não após os mergulhos de controle. Isso sugeriu que os CESAs estavam causando estresse pulmonar subclínico, com análises revelando uma variabilidade acentuada entre os mergulhadores.

Os acúmulos moderados de água extravascular pulmonar revelados pelos ULCs provavelmente estavam relacionados às variações de pressão e volume durante a subida.

“Essas descobertas indicam que mesmo mergulhadores treinados não conseguem equilibrar consistentemente o esforço expiratório com a expansão do gás, aumentando potencialmente o estresse mecânico nos pulmões”, afirma a equipe. “O treinamento CESA pode, portanto, expor indivíduos saudáveis ao estresse alveolar silencioso, destacando a necessidade de ferramentas de monitoramento aprimoradas e avaliação ventilatória individualizada durante o treinamento de subida.”

Os pesquisadores agora querem determinar se a exposição repetida a esses estressores breves, como pode ocorrer com profissionais de mergulho, pode resultar em lesões alveolares de longo prazo ou predispor os indivíduos a problemas pulmonares posteriores.

“Essas descobertas desafiam a suposição de que a ausência de sintomas equivale à ausência de lesão”, afirmam. “Elas corroboram o conceito emergente de 'dano alveolar silencioso', que pode se estender além da fisiologia do mergulho para contextos clínicos mais amplos.”

O estudo pode ser lido no Journal of Applied Physiology

