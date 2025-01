Por que os mergulhadores devem levar a investigação das mortes a sério

Dois terços das vítimas das mais de 300 mortes por mergulho com snorkel e mergulho livre na Austrália neste século estavam acima do peso ou eram obesas — e quase metade delas tinha problemas de saúde subjacentes que as predispunham a incidentes relacionados à arritmia cardíaca.

Essas e outras estatísticas preocupantes surgiram do que pode ser o maior conjunto de dados de mortes relacionadas ao mergulho com snorkel e mergulho livre já analisado, em uma nova revisão de 317 fatalidades registradas na Austrália entre 2000 e 2021.

Projetado para identificar com mais exatidão as causas de morte e as medidas de enfrentamento, a pesquisa foi realizada pelo especialista em medicina de mergulho Dr. John Lippmann, fundador da DAN Ásia-Pacífico e detentor de um prêmio da Ordem da Austrália por serviços de segurança, ressuscitação e primeiros socorros em mergulho autônomo.

A revisão é baseada em dados mantidos pela Australasian Diving Safety Foundation, da qual Lippmann é presidente e CEO, e pelo National Coronial Information System. O departamento de saúde pública e medicina preventiva da Monash University e a Royal Lifesaving Society também estavam envolvidos no estudo.

Relatórios anteriores do estudo já consideraram dados de 2001-2013 e 2014-2018 para determinar tendências durante esses períodos.

Embora se estime que 88,000 australianos com 15 anos ou mais pratiquem mergulho com snorkel ou livre todos os anos, locais como a Grande Barreira de Corais (GBR) e Ningaloo também atraem centenas de milhares de visitantes internacionais. 56% de todas as mortes ocorreram em Queensland porque, para muitos turistas estrangeiros de meia-idade ou mais velhos, o "mergulho com snorkel na superfície" na GBR é uma atividade imperdível.

A análise também abrange os mergulhadores livres e pescadores submarinos, geralmente mais experientes, que morreram participando de esportes subaquáticos competitivos ou praticando apneia.

De todas as mortes registradas, 198 vítimas (62%) provavelmente eram praticantes predominantemente de mergulho de superfície, enquanto 113 (36%) realizavam alguma forma de mergulho com apneia.

Principalmente masculino

As vítimas eram predominantemente homens – 88% deles, com uma idade média de 48 anos. As mulheres tendiam a ser mais velhas, com uma idade média de 60 anos, enquanto os homens praticantes de mergulho livre tinham uma idade média de 35 anos e as mulheres, 58 anos.

Muitas das fatalidades de mergulho com snorkel eram homens com 50 anos ou mais. Eles eram frequentemente mergulhadores com snorkel inexperientes e acima do peso, com condições médicas preexistentes que poderiam ter levado a incidentes de arritmia cardíaca (batimento cardíaco irregular).

Os mergulhadores livres, por outro lado, eram geralmente relativamente jovens, saudáveis ​​e experientes, mas com potencial para sucumbir ao afogamento primário, geralmente devido à hipóxia apneica (baixo nível de oxigênio no sangue).

44% de todas as vítimas eram turistas estrangeiros com idade média de 60 anos; 8% eram turistas australianos e o restante australianos praticavam mergulho local. 15% nunca tinham praticado mergulho com snorkel antes, 24% eram inexperientes e 33% eram supostamente experientes (a especialização não foi especificada em outros incidentes).

34% das vítimas praticavam mergulho com snorkel com operadores comerciais (principalmente na GBR), 63% faziam turismo, 20% praticavam pesca submarina e 11% mergulhavam para coletar mariscos e/ou crustáceos.

Estado de saúde

post mortem relatórios de exames estavam disponíveis em 92% dos casos, com índice de massa corporal (IMC) registrado para 248 vítimas. O IMC médio foi de 27.5, com 41% das vítimas classificadas como sobrepeso (IMC 25-29.9) e 26% obesas (IMC acima de 30).

Condições de saúde preexistentes encontradas em quase metade das fatalidades incluíam doença cardíaca isquêmica (DIC) e hipertrofia ventricular esquerda (HVE), ambas as quais predispunham a vítima a incidentes de mergulho com snorkel relacionados à arritmia.

Um terço das vítimas provavelmente ficaram incapacitadas por arritmias cardíacas e pelo menos 137 mortes foram por afogamento primário, 34 delas após hipóxia apneica.

A DCI e a HVE predispõem muitas pessoas idosas à morte durante o mergulho com snorkel e, crucialmente, Lippmann observa que esse risco poderia ser “um pouco atenuado” por meio de exames de saúde direcionados.

Até 11% de todas as vítimas se afogaram após hipóxia apneica por prender a respiração por muito tempo, oito em piscinas e seis com outras pessoas por perto, mas sem monitorá-las de perto. 32% estavam praticando mergulho livre sozinhos e apenas 25% morreram na presença de outra pessoa.

O relatório diz que, para mitigar os riscos, os mergulhadores livres precisam praticar em um ambiente controlado e se concentrar mais na formação de duplas eficaz e na supervisão aprimorada, especialmente se não tiverem experiência.

Os fatores predisponentes em mergulhadores livres incluem baixa aptidão física, condições médicas preexistentes, inexperiência, condições adversas do mar, supervisão inadequada e caça ou coleta de frutos do mar em áreas frequentadas por grandes predadores.

Da doença aos crocodilos

As condições de saúde pré-existentes que se acredita terem contribuído para 48% de todas as mortes foram mais comumente cardíacas (112), particularmente DCI moderada a grave, HVE e/ou coração aumentado (cardiomegalia) (73). 56 vítimas tinham DCI substancial e HVE/cardiomegalia.

Pelo menos 101 das fatalidades já tinham recebido cuidados médicos para sua condição identificada ou relacionada. 33 estavam sendo tratados para hipertensão (24 destes acabaram tendo LVH e/ou cardiomegalia), oito para asma, oito para diabetes e seis para convulsões. Álcool ou drogas contribuíram para ou causaram cinco das mortes.

Planejamento ruim – principalmente decidir mergulhar sozinho, se afastar de um companheiro ou sair em condições adversas do mar – provavelmente contribuiu para 43% das mortes. Habilidades ruins e inexperiência foram prováveis ​​contribuintes para pelo menos 26%, enquanto atividades de alto risco, como apneia prolongada sem supervisão adequada, levaram a 15%.

Um mergulhador livre sofreu uma embolia gasosa arterial cerebral após mergulhar e respirar no equipamento de mergulho de um amigo antes de subir (sem expiração adequada).

Mortes por trauma resultaram de encontros com tubarões (9), impactos de barcos (5), encontros com crocodilos (3), ferimentos por arraias (1) e, em um caso, choques com pedras em mar agitado.

Afogamento e arritmia

O afogamento é tradicionalmente registrado como a causa padrão de morte quando alguém é resgatado da água sem efeitos específicos nos pulmões e sem nenhuma outra causa óbvia.

A diferença entre os 61% de mergulhadores cuja causa de morte foi afogamento e os 43% em que asfixia foi citada pode refletir o número de casos em que o afogamento foi secundário a uma arritmia cardíaca, de acordo com o relatório.

Os praticantes de mergulho com snorkel de superfície tinham mais probabilidade de ficarem incapacitados por um evento cardíaco do que os mergulhadores livres (50/15%) e menos probabilidade de ficarem incapacitados por afogamento primário (41/61%).

Pode parecer surpreendente que, apesar de toda a discussão sobre edema pulmonar por imersão (IPO) ou “afogamento por dentro” nos últimos anos, isso tenha sido identificado como a causa da morte em apenas quatro incidentes. No entanto, a condição pode ser tão difícil de distinguir do afogamento que é provável que não seja identificada em muitos casos, como Lippmann reconhece.

Arritmias cardíacas podem ser precipitadas simplesmente por imersão ou submersão, explica a revisão. Como a flutuabilidade neutraliza os efeitos da gravidade, ela estimula a redistribuição do sangue venoso dos membros para o tórax, causando um aumento substancial na carga de trabalho cardíaca.

Essa carga pode ser aumentada ainda mais por fatores como exercícios, ansiedade, vasoconstrição induzida pelo frio (estreitamento dos vasos sanguíneos), resistência respiratória e frequência cardíaca elevada.

A retenção da respiração também pode precipitar arritmias, especialmente em águas mais frias, por mais jovem e saudável que seja o indivíduo, mas não há uma causa definitiva. post mortem teste para determinar se isso ocorreu, diz Lippman.

Seu estudo sugere que “arritmias cardíacas foram o provável precipitante de muitas dessas mortes, muitas vezes silenciosas”, razão pela qual, segundo ele, mergulhadores com 45 anos ou mais são aconselhados a se submeter a um exame médico de mergulho com foco na avaliação cardiovascular.

“Como muitos dos potenciais gatilhos cardíacos descritos acima são comuns a mergulhadores autônomos e praticantes de snorkel, parece prudente que praticantes de snorkel mais velhos, ativos ou em potencial, também conversem sobre sua saúde cardíaca com seus médicos”, conclui o relatório.

Supervisão aprimorada

Lippmann sugere ainda que, se praticantes de mergulho com snorkel que sabem que têm uma condição médica relevante planejam participar de uma excursão comercial de mergulho com snorkel, eles devem declarar sua condição para que o operador possa oferecer medidas de segurança, como supervisão reforçada, uma etiqueta colorida no snorkel ou um auxílio de flutuação.

Como muitos mergulhadores são péssimos nadadores, ele diz que seria útil se eles aprendessem a aderir ao sistema de duplas, principalmente tendo em mente que às vezes é esperado que os vigias designados supervisionem mais mergulhadores de uma vez do que é prático.

Os operadores comerciais de mergulho com snorkel também devem ser obrigados a portar equipamentos de primeiros socorros adequados, incluindo oxigênio e desfibriladores, e ter funcionários treinados para usá-los.

“Apesar das grandes oportunidades, o mergulho com snorkel não é uma atividade benigna e as pessoas devem estar cientes dos desafios potenciais e predisposições adversas e gerenciá-los adequadamente”, disse Lippmann Divernet. Dele revisão foi publicada no Revista Internacional de Pesquisa Ambiental e Saúde Pública.

