Análise da câmera Canon EOS R5 Mk II

Esta unidade trouxe atualizações substanciais ao modelo principal da Canon, diz NIRUPAM NIGAM, que a colocou à prova debaixo d'água e tirou todas as fotos aqui. Nigam é editor-chefe do Underwater Photography Guide, sediado nos EUA, e presidente da Bluewater Photo

Nos últimos quatro anos, a popularidade da R5 da Canon não cessou. A sucessora desta câmera inovadora é a Canon EOS R5 Mk II. Comparado com o R1, consideramos o R5 Mk II como o da Canon verdadeiro câmera principal, devido às suas velocidades de leitura mais rápidas, sistema de foco automático aprimorado e gravações de vídeo em 8K/60p RAW.

Faltando apenas o sistema de obturador global da A9 III, a Canon R5 Mk II parece ter (quase) tudo. Certamente para fotografia subaquática, essas melhorias são bem empolgantes. Afinal, a R5 II foi a primeira câmera sem espelho que usamos que rastreou consistentemente e com sucesso peixes, leões marinhos e tudo mais.

Essas melhorias são significativas o suficiente para justificar uma atualização? Mudar para a Canon R5 Mk II é a decisão óbvia se você tem mantido sua Câmera DSLR Canon 5D Mark IV. Se você atualmente fotografa debaixo d'água com a Canon EOS R5, uma das câmeras subaquáticas mais populares do mundo, você terá mais a considerar ao atualizar para a R5 Mk II.

Todas as mudanças parecem ótimas no papel. No entanto, testar a R5 Mk II com uma das caixas subaquáticas que estão apenas começando a chegar ao mercado é a única maneira de determinar se essas atualizações são ou não tão notáveis ​​no campo.

Testamos o R5 Mk II em uma caixa Ikelite em Port Hardy, British Columbia, durante um workshop de fotografia subaquática. Mesmo em condições de mergulho abaixo da média, ele forneceu alguns resultados espetaculares. Bluewater Photo, Bluewater Travel e UB Diving apoiaram esta análise.

Nudibrânquio encapuzado fotografado com a Canon EOS R5 Mk II em uma caixa Ikelite com a lente olho de peixe Canon 8-15mm (f/22, 1/160, ISO 200)

Especificações da Canon R5 Mark II

Novo sensor CMOS empilhado com iluminação traseira e full frame de 45 megapixels

Montagem de lente RF

Processador DIGIC X com coprocessador DIGIC Accelerator

Disparo em rajada RAW de 30 fps no modo de obturador eletrônico

Velocidade de sincronização do flash mecânico 1/250, velocidade de sincronização do flash eletrônico 1/160

Modo de disparo pré-contínuo

Novos modos Dual Pixel Intelligent AF e AF: Prioridade de ação, Canon Eye Control AF aprimorado

Estabilização de imagem corporal aprimorada

Gravação de vídeo 8K/60p e 4K/120p

Capacidade de gravação RAW e C-Log2

Slots de cartão duplos: CFexpress Tipo B e UHS-II

Visor eletrônico OLED de 5.76 milhões de pontos

Bateria LP-E6P com saída de energia aprimorada

Dimensões: 138.5 x 101.2 x 93.5mm

Peso: 746g

Preço de varejo recomendado: $ 4,299 (£ 3,300)

Uma cena clássica de recife de água fria fotografada com a Canon R5 Mark II. O foco automático foi excepcional – mesmo com pouca luz (f/11, 1/50, ISO 400)

EOS R5 Mk II contra EOS R5

À primeira vista, as duas câmeras Canon são relativamente semelhantes, apresentando dimensões e controles semelhantes e um sensor de 45 MP. No entanto, os corpos são diferentes o suficiente para que cada câmera exija um único habitação subaquática.

Comparando as duas câmeras, descobrimos que as atualizações mais impressionantes incluem um novo sistema de foco automático, AF de controle de movimento dos olhos, um novo sensor empilhado com disparo contínuo e velocidades de leitura mais rápidas, taxas de quadros de vídeo 8K mais rápidas e gravação C-Log2.

Embora a R5 original ostente excelente autofoco, se você quiser fotografar com o melhor sistema do mundo, a Mk II pode ser a melhor opção. Se você gosta mais de gravar vídeos e ainda não usa a Canon EOS R5, considere as especificações incríveis da Mk II.

Teremos que esperar para descobrir se os novos invólucros subaquáticos para o Mk II serão compatíveis com o punho de resfriamento da bateria, então, até lá, a R5 C continuará sendo mais atraente para alguns.

Uma das maiores vantagens da R5 Mk II em relação à R5 é que as partículas na água têm menos probabilidade de atrapalhar o rastreamento do servo de foco automático contínuo.

Características chave

Com um conjunto robusto de novos recursos que parecem bons no papel, detalharemos os recursos essenciais da Canon EOS R5 Mk II, incluindo o que eles são, o que pretendem alcançar e se são melhorias funcionais em nossos testes de campo de fotografia subaquática.

Canon EOS R5 Mk II

Velocidades de leitura melhoradas

A última tendência em fotografia subaquática é atingir velocidades de leitura mais rápidas, impulsionadas por inovações como o obturador global da Sony com a Sony a9 III.

Embora a R5 Mk II não tenha um obturador global, ela compensa com transferência de dados de alta velocidade do sensor para o processador, graças ao seu coprocessador DIGIC Accelerator. Um componente vital dessa velocidade é seu novo sensor “empilhado” de 45 megapixels.

Este sensor avançado reduz significativamente o efeito do obturador giratório, resultando em imagens mais nítidas de objetos em movimento rápido ao usar o obturador eletrônico e minimizando a distorção em filmagens de vídeo. Em nossos testes subaquáticos, até mesmo o vídeo portátil foi notavelmente estável.

Outra vantagem do sensor empilhado é a impressionante capacidade de disparo contínuo da câmera – até 30 quadros por segundo em RAW. Para uma câmera de 45 megapixels, isso é notável.

Embora fotógrafos subaquáticos que usam flashes nem sempre precisem de velocidades tão altas, o Mk II pode sincronizar com flashes mesmo no modo de obturador eletrônico (com uma velocidade de sincronização limitada a 1/160s). Usar flashes de reciclagem rápida, como o Sea & Sea YS-D3 Duo ou o Marelux Apollo III, torna a captura de assuntos rápidos em águas escuras mais viável, mesmo com menor potência de flash.

No entanto, assim como acontece com outras câmeras com sensores empilhados, como a Nikon Z8 ou Z6 III, pode haver uma pequena compensação na faixa dinâmica pela velocidade adicional.

Os testes iniciais da Petapixel sugerem que o R5 Mk II mostra um pouco mais de ruído em comparação ao R5 original, embora durante nossas fotos subaquáticas a diferença tenha sido quase imperceptível. Isso não será uma preocupação para a maioria dos fotógrafos, embora aqueles que frequentemente fotografam cenas com uma faixa altamente dinâmica (como fotos de grande angular com raios de sol) possam preferir ficar com a R5 original.

Dito isso, a Mk II se destaca entre outros modelos de ponta, como a Nikon Z8, a Sony a9 III e a Nikon Z6 III, até mesmo em termos de lentes solares.

Embora o sensor da Canon R5 Mk II seja empilhado, ele ainda produz excelente qualidade de imagem profissional. Esta imagem mostra a faixa dinâmica capaz com o sensor (f/22, 1/250th, ISO 200)

O melhor sistema de foco automático do mundo

A EOS R5 Mk II sem dúvida introduziu o melhor sistema de autofoco no mercado. Enquanto o autofoco Dual Pixel da Canon já é altamente avaliado – frequentemente comparado ao rastreamento de autofoco de detecção de assunto da Sony – esta nova iteração traz ainda mais inovação.

A melhoria mais significativa para fotógrafos subaquáticos é a capacidade do Mk II de ignorar objetos que passam na frente de um sujeito rastreado. Isso é incrivelmente útil ao fotografar vários peixes ou sujeitos em movimento.

Durante nossos mergulhos nas águas turvas do noroeste do Pacífico, onde as partículas eram abundantes, a câmera permaneceu consistentemente travada no assunto pretendido sem problemas. Além disso, quando colocamos a câmera no servo de foco automático com uma ampla área de foco automático, ela não teve problemas para identificar e rastrear peixes e leões-marinhos.

O autofoco de controle ocular da Canon, que apareceu pela primeira vez na R3, também está presente na R5 Mk II. Esse recurso permite que você mova o ponto de foco simplesmente olhando para o seu objeto. Infelizmente, essa tecnologia não tem um desempenho bom o suficiente ao usar uma máscara de mergulho ou visor ampliado para ser útil para fotógrafos subaquáticos.

A R5 Mk II não teve problemas em obter foco com esses leões marinhos estelares rápidos (f/13, 1/250, ISO 320)

Melhorias em vídeo 8K e capacidade de gravação

A Canon introduziu a gravação de vídeo 8K em uma câmera sem espelho com o lançamento da R5 original. Agora, ela construiu a tecnologia ao oferecer vídeo 8K a até 60 quadros por segundo na Mk II, colocando-a no mesmo nível de modelos como a Nikon Z8 e Z9.

O Mk II também oferece estabilização de imagem corporal aprimorada, tornando os vídeos subaquáticos portáteis muito mais suaves, conforme demonstrado nos vídeos capturados durante nossos testes.

Gravar vídeo em resolução 8K oferece flexibilidade extra, especialmente para aqueles que gravam em macro e podem cortar para 4K para enquadramento mais preciso ou b-roll adicional. O Mk II também pode gravar em até 120 quadros por segundo em 4K, perfeito para fotos em câmera lenta e estabilização adicional.

Além disso, ele suporta gravação de vídeo RAW e um novo perfil C-Log2. Os perfis de log capturam mais detalhes em realces e sombras, oferecendo maior alcance dinâmico e flexibilidade de edição. Embora o vídeo RAW seja normalmente reservado para filmagens de produção de ponta, o perfil C-Log2 será uma ferramenta valiosa para muitos cinegrafistas.

Preocupações com superaquecimento

Preocupações foram levantadas sobre a tendência da Canon R5 original de superaquecer ao gravar em altas resoluções e taxas de quadros. Em nossos testes iniciais, a R5 conseguiu durar apenas cerca de 20 minutos ao gravar vídeos 8K ou 4K/120p. Uma atualização de firmware posteriormente melhorou isso, e a Canon R5C foi projetada com resfriamento aprimorado para eliminar esses problemas.

O Mk II tem um acessório de resfriamento opcional, embora não esteja claro se as caixas subaquáticas o suportarão. Embora não tenhamos realizado um teste completo de superaquecimento durante esta análise, o Mk II não superaqueceu durante a filmagem de vídeo 4K/60p em nenhum dos nossos mergulhos.

Caixas subaquáticas

Como esperado com o lançamento de uma câmera tão popular, os principais fabricantes estão oferecendo caixas subaquáticas. Unidade de alumínio anodizado da Nauticam, bem como Marelux e Carcaça de policarbonato R5 Mk II da Ikelite, estão disponíveis na Bluewater Photo, e mais caixas certamente serão disponibilizadas em breve.

Caixa subaquática Ikelite Canon R5 Mk II

Lentes subaquáticas

Os assuntos da fotografia subaquática são tão variados quanto os fotógrafos que os fotografam, exigindo uma seleção de lentes. Quer você goste de macro e supermacro, prefira capturar animais e paisagens maiores ou goste de dar às suas imagens um toque mais artístico, você encontrará a lente perfeita para combinar com sua EOS R5 Mk II.

Macro

Capturar imagens de criaturas pequenas – ou mesmo microscópicas – debaixo d’água requer uma lente macro. Entusiastas da Canon indo para um dos principais destinos de macrofotografia vai querer levar uma das lentes macro compatíveis da Canon com sua R5 Mk II:

Canon RF 100mm f/2.8L Macro IS USM: Melhor para fotografar criaturas tímidas, permitindo uma distância de trabalho maior. Você também pode adicionar uma dioptria macro para fotografar imagens supermacro. A ampliação é maior com a RF quando comparada com a EF, permitindo que você capture fotos em uma proporção impressionante de 1.4:1. Observe que o anel de controle de aberração esférica da Canon RF 100mm não é recomendado para fotografia subaquática.

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS (com adaptador EF-EOS R): Outra ótima opção para capturar assuntos pequenos e tímidos usando uma distância de trabalho maior. Quando combinada com uma dioptria macro, também é uma ferramenta essencial para fotografia supermacro.

Lente Macro Canon RF 85mm f/2.8: Embora possa parecer uma boa opção por um ótimo preço, seu foco automático é praticamente inutilizável debaixo d'água por causa de seu cilindro de foco surpreendentemente lento.

Pele de estrela do mar capturada com a Canon R5 Mk II com lente macro EOS 100mm

Dioptrias úmidas recomendadas

Nauticam Super Macro Converter: Uma das dioptrias mais nítidas e fortes do mercado, isso ajudará você a capturar fotos macro e supermacro nítidas. Para supermacro, use-o com a lente macro Canon 100 mm f/2.8.

Kraken +13 Dioptria e Weefine +13 Dioptria: Excelentes opções com ampliação espetacular, essas duas dioptrias oferecem a mesma qualidade da Nauticam por um preço mais acessível.

Bluewater +7 Dioptria: Recomendado para iniciantes, o Bluewater +7 pode ter menos ampliação, mas é adequado para uso com lentes de médio alcance e fornece ampliação adicional à lente macro Canon 100 mm. Leia nosso guia completo sobre lentes macro molhadas subaquáticas.

Lentes olho de peixe grande angular

Capture campos de visão ultra-amplos usando uma lente olho de peixe grande angular, perfeita para fotografar os recifes de corais mais espetaculares do mundo. Imagens tiradas com uma lente olho de peixe são frequentemente associadas à distorção nos cantos das fotos; no entanto, essa distorção é naturalmente reduzida debaixo d'água pela refração da luz.

Canon EF 8-15mm f/4L circular fisheye (com adaptador EF-EOS R): A melhor opção para uma lente fisheye full-frame com vinhetas opcionais. Espere vinhetas legais e artísticas em 8 mm e imagens livres de vinhetas quando ampliadas para 15 mm.

Essas anêmonas agregadas foram fotografadas com a Canon EOS R5 Mk II e lente olho de peixe Canon 8-15mm

Lentes retilíneas grande angulares

Escolha uma lente grande angular retilínea para capturar topografia fascinante ou animais grandes sem a distorção criada com uma olho de peixe. Lentes grande angulares retilíneas são perfeitas para mergulhar com tubarões, nadar com baleias ou capturar assuntos à distância.

Canon RF 14-35mm f/4L IS USM: Esta é a nossa principal escolha para parear uma lente grande angular com a EOS R5, graças à sua incrível nitidez de canto. Ela produz vinhetas em 14 mm, então você deve usá-la como faria com uma 16-35 mm.

Lente Canon EF 16-35 f/2.8 III Ultra-Wide Zoom (com adaptador EF-EOS R): se você não tem orçamento limitado, esta é uma excelente escolha.

Lente grande angular Canon EF 16-35mm f/2.8L II (com adaptador EF-EOS R): uma das lentes full frame mais vendidas da Canon há anos, esta lente oferece nitidez nos cantos, velocidade e um preço razoável.

Lente Canon EF 11-24mm f/4L Ultra Grande Angular (com adaptador EF-EOS R): A lente mais ampla do mercado, embora mais pesada e cara, ela oferece a perspectiva necessária para fotografar enormes naufrágios e recifes extensos.

A Canon R5 Mk II é a câmera certa para você?

Se sua fotografia se beneficiaria de um sistema de rastreamento de foco automático de última geração, a Canon R5 Mk II é a melhor do mercado, permitindo que você fotografe seu objeto ignorando qualquer interferência em sua visão.

Lorde irlandês vermelho fotografado com a Canon EOS R5 Mk II em uma caixa Ikelite (f/11, 1/50, ISO 400)

Os cinegrafistas que buscam uma resolução espetacular com vídeo 8k e 60 fps acharão a EOS R5 Mk II a escolha perfeita (supondo que ela resista a testes de superaquecimento).

O resultado final? Se você está procurando a melhor câmera Canon que você pode comprar para fotografia subaquática, é isso. Encontre a crítica original no Guia de Fotografia Subaquática.

