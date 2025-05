Análise subaquática da Nikon Z6III

Esta câmera é um híbrido versátil para fotógrafos e cinegrafistas subaquáticos – e um retorno à forma para a Nikon, relata NIRUMPAM NIGAM, editor-chefe do Underwater Photography Guide e presidente da Bluewater Photo, que tirou todas as fotos aqui

A câmera mirrorless full-frame Z6III da Nikon combina tecnologia avançada com recursos acessíveis, oferecendo uma experiência poderosa e intuitiva. Ela é especialmente adequada para usuários de DSLRs Nikon que consideram a mudança para mirrorless, pois traz atualizações em foco automático, estabilização de imagem e gravação de vídeo – todas as principais melhorias herdadas da Z9 da Nikon e Z8 série.

A Z6III ostenta o que é considerado “o primeiro sensor CMOS parcialmente empilhado do mundo”, projetado para aumentar as velocidades de processamento e minimizar os efeitos do obturador de rolamento.

No entanto, testes recentes de sensores indicam uma ligeira redução na faixa dinâmica em ISOs mais baixos em comparação com a Z6II, o que pode preocupar alguns fotógrafos. Fotógrafos subaquáticos, especialmente aqueles que fotografam cenas grande angulares com alto contraste (como "bolas de sol"), podem notar isso em casos extremos.

Realizamos testes completos do Z6III em uma caixa subaquática Ikelite Z6III enquanto mergulhávamos locais de mergulho locais favoritos no sul da Califórnia, expandindo os limites da faixa dinâmica para demonstrar o desempenho da câmera na área em que foi mais criticada. Agradecemos a Dave, da Diving Catalina, por apoiar esta análise – confira seu novo caminhão no Avalon Dive Park!

Uma cena de floresta de algas com alta faixa dinâmica capturada com a Nikon Z6III em uma caixa Ikelite com a lente olho de peixe Canon 8-15mm (f/16, 1/160, ISO 100)

Principais especificações da Nikon Z6 III

Sensor CMOS parcialmente empilhado de quadro inteiro de 24.5 MP

Estabilização de imagem corporal de cinco eixos (até oito pontos)

Processador EXPEED 7 para desempenho mais rápido

Montagem de lente Z (compatível com lentes de montagem F e adaptador FTZ)

Disparo contínuo de 14 qps com obturador mecânico e 20 qps com obturador eletrônico

Gravação de vídeo com sobreamostragem de 6K/30p, 5.4K/60p e 4K/60p

Gravação N-Log, N-RAW e ProResRAW

Conector HDMI 2.1 de tamanho normal

Velocidade de sincronização de 1/200 de segundo

Foco automático aprimorado com detecção e rastreamento de assunto

Sensibilidade AF em pouca luz até -10 EV

10.46 pontos de faixa dinâmica em ISO 100

Slots de cartão duplos: CFexpress tipo B e UHS-II

Dimensões: 14 10 x x 7.5cm

Peso: 670g

Uma análise mais detalhada do novo sensor

Com resolução semelhante à de suas antecessoras, a Z6III apresenta o primeiro sensor "parcialmente empilhado" da Nikon, com velocidades de leitura 3.5 vezes mais rápidas que a Z6II. O obturador giratório é praticamente eliminado, uma vantagem para fotografar objetos em movimento rápido em ação, vida selvagem e fotografia subaquática.

Espere imagens mais nítidas de golfinhos, tubarões ou peixes-veleiro quando a velocidade deles normalmente desafia o desempenho da câmera.

Nosso teste de faixa dinâmica revela uma ligeira redução na faixa dinâmica, mas a maioria dos fotógrafos subaquáticos não notaria. Esta foto deveria ter tido uma exposição mais baixa, mas conseguimos obter um nível decente de detalhes (f/13, 1/30º, ISO 100)

Uma desvantagem é o Z6III faixa dinâmica reduzida em ISOs mais baixos. Na maioria das situações de iluminação, os fotógrafos dificilmente notariam isso. No entanto, muitos ambientes subaquáticos exigem a maior faixa dinâmica possível.

Nossos testes concluíram que é difícil ver uma perda na faixa dinâmica em uma foto devidamente exposta; no entanto, em uma foto superexposta (acima), a recuperação foi um pouco mais difícil do que seria com a Nikon Z6 ou Z6II. Em nossa opinião, isso incentiva técnicas fotográficas adequadas, em vez de ser uma desvantagem da câmera.

A Nikon Z6 III capturou tanto os raios de luz nesta cena quanto os detalhes nas sombras sob uma densa cobertura de algas. Foto tirada com uma caixa Ikelite Z6III (f / 13, 1/30, ISO 100)

Foco automático aprimorado

Uma das melhorias mais significativas da Z6III está no foco automático. Embora a Z6 e a Z6II tivessem sistemas de foco automático sólidos, muitas vezes ficavam atrás de concorrentes como Sony e Canon. Com a Z6III adotando o mesmo sistema de foco automático das câmeras Z8 e Z9 da Nikon, o rastreamento e a detecção do objeto são muito mais rápidos e precisos.

Durante os testes subaquáticos, o foco deve ser em objetos pequenos ou em movimento rápido, como um pirossomo flutuando em águas abertas (abaixo) foi rápido e confiável, o que o tornou um divisor de águas para a fotografia macro subaquática e de ação.

Não posso enfatizar o suficiente o quanto o sistema de foco automático é uma melhoria em comparação com o da Nikon Z6 II. Até mesmo a caixa de foco automático é menor e mais precisa do que na Z6 II.

A Z6III da Nikon produzirá imagens de maior qualidade ao fotografar em condições difíceis, como mergulho em águas negras. Este nível de precisão coloca a Nikon novamente em competição com A7 IV da Sony e R6 Mark II da Canon na faixa de preço de US$ 2,500 (£ 1,911).

O foco automático da Nikon Z6 III é rápido e ágil – uma grande melhoria em relação à Nikon Z6 e à Nikon Z 6II originais. A lente macro Nikon 105mm Z usada nesta foto é mais lenta do que a versão com montagem F, mas o foco automático foi mais do que aceitável com a Z6III (f / 16, 1/160, ISO 100)

Estabilização de Imagem Corporal (IBIS)

O IBIS de cinco eixos da Z6III, que oferece até oito pontos de correção, é outro grande destaque. Ele permite que os fotógrafos fotografem em velocidades mais lentas do obturador sem causar desfoque de movimento devido à trepidação da câmera.

Isso é particularmente útil para fotógrafos subaquáticos que tiram fotos com pouca luz, onde ISOs mais altos são necessários, ou em condições onde velocidades mais lentas do obturador podem ajudar a capturar mais luz ambiente para fotos dramáticas em grande angular.

Durante nossos testes nas florestas de algas de Ilha Catalina, conseguimos capturar imagens nítidas e sem desfoque a 1/30 de segundo – uma prova da capacidade IBIS da Z6III. Para cinegrafistas subaquáticos, essa estabilização torna as filmagens com a câmera na mão muito mais suaves, proporcionando imagens cinematográficas de alta qualidade.

Não há muita luz ambiente sob a cobertura de uma floresta de algas. A estabilização de imagem aprimorada da Z6III me permitiu reduzir a velocidade do obturador para 1/30 de segundo sem desfoque de movimento devido à trepidação da câmera (f/13, 1/30, ISO 100).)

Visão traseira da câmera

Recursos de vídeo líderes de categoria

A Nikon Z6III também se destaca no quesito vídeo. Ela suporta gravação de vídeo com sobreamostragem em 6K/30p e 4K/60p, com opções para os formatos N-Log, N_RAW e ProRes RAW. Essa flexibilidade é ideal para produção de vídeo de alta qualidade, e a capacidade de gravar em 4K/60p sem cortes a torna uma opção competitiva para câmeras full-frame de médio porte.

Embora a Nikon tenha historicamente tido dificuldades em ajustar o balanço de branco manual em condições subaquáticas mais profundas, conseguimos obter resultados sólidos até 18 m durante nossos mergulhos. Embora as cores ainda não correspondam às das câmeras Sony ou Canon, a Nikon melhorou significativamente nesse quesito.

Sem dúvida, após a aquisição da RED, a Nikon pretende se concentrar em inovação em vídeo no futuro próximo.

Caixas subaquáticas

Graças à popularidade das câmeras da série Z da Nikon, várias marcas importantes já lançaram caixas para a Z6III, incluindo a de alumínio anodizado Caixa estanque Nauticam Nikon Z6III e policarbonato Caixa estanque Ikelite Nikon Z6III.

A caixa Ikelite, que usamos em nossos testes, é particularmente notável por seus controles fáceis de usar, design de mostrador atualizado para operação mais fácil com luvas e anteparo integrado para carregamento e transferência de dados. Esperamos lançamentos futuros de outros grandes fabricantes, como Marelux, Isotta e Aquatica.

Caixa subaquática Ikelite Nikon Z6III no campo na Ilha Catalina

Lentes subaquáticas recomendadas

A versatilidade do Z6III se estende à compatibilidade de lentes, com lentes de montagem Z e F (por meio do Adaptador Nikon FTZ) com desempenho excepcional debaixo d'água. Aqui estão algumas das principais opções:

Lentes macro:

Nikon Z 105mm f/2.8 macro: Uma das lentes macro mais nítidas disponíveis, embora um pouco mais lenta que a versão com montagem F. Seu foco automático aprimorado a torna minha principal escolha para fotografia macro.

Nikon F 105mm f/2.8 macro (com adaptador FTZ): Mais rápida, mas não tão nítida quanto a montagem Z, a F 105mm é perfeita para aproximar-se sorrateiramente de assuntos macro tímidos devido à maior distância de trabalho.

Nikon F 60mm f/2.8 macro (com adaptador FTZ): O foco mais próximo a torna minha escolha favorita para fotografia em águas escuras. Você também pode obter um campo de visão de 154° quando combinado com o Lente de conversão grande angular Kraken KRL-09s.

Texturas da boca de uma anêmona capturadas com a lente macro Nikon Z 105mm e a Nikon Z6III (f/16, 1/160, ISO 100)

Lentes grande angular:

Lente olho de peixe Nikon F 8-15 mm (com adaptador FTZ): Minha lente olho de peixe favorita, ela oferece uma variedade de visualizações para fotos de recifes em close-up e cenas grande-angulares. Perfeita para capturar detalhes coloridos de objetos em recifes.

Lente grande angular retilínea Nikon Z 14-30 mm: Ideal para objetos a uma distância maior, como golfinhos e tubarões, produzindo cantos nítidos. Transforma-se em uma lente olho de peixe quando usada com a Nauticam FCP-1.

Uma cena grande angular capturada com a lente olho de peixe Nikon 8-15mm e adaptador FTZ com a Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100)

Conclusão: o retorno da Nikon à forma

A Nikon Z6III marca um avanço significativo na jornada sem espelho da Nikon, oferecendo um excelente equilíbrio entre recursos de foto e vídeo. Seu foco automático aprimorado, estabilização de imagem integrada e recursos de vídeo a tornam uma forte concorrente aos modelos Sony e Canon na mesma faixa de preço.

Para fotógrafos e cinegrafistas subaquáticos, ele fornece as ferramentas necessárias para capturar imagens e filmagens profissionais de alta qualidade, mesmo em condições desafiadoras.

Embora a redução na faixa dinâmica tenha levantado algumas preocupações online, nossos testes mostram que isso não é um problema para a maioria dos cenários subaquáticos. Desde que você exponha suas imagens corretamente, a Z6 oferece resultados impressionantes, tornando-a uma das melhores câmeras full-frame de médio alcance do mercado atualmente.

Gpaisagem de recife de coral mole orgônio capturada com a Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100)

O revisor Análise subaquática da Nikon Z6III 12 O fotógrafo subaquático e cientista pesqueiro Nirupam Nigam cresceu em Los Angeles e se dedicou à fotografia subaquática nas Ilhas do Canal. Formou-se em ciências aquáticas e pesqueiras e biologia geral, com especialização em Estudos Árticos pela Universidade de Washington. Depois de trabalhar como observador de pesca em barcos no Mar de Bering e no Pacífico Norte, tornou-se editor-chefe do periódico. Guia de fotografia subaquática e presidente de uma varejista de fotos e vídeos subaquáticos Foto de água azul. Veja sua fotografia em www.fotosdomar.com

