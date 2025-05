SeaLife SportDiver S abriga telefones de até 30 m

O SeaLife SportDiver S é uma nova caixa subaquática projetada para proteger smartphones até o limite padrão de mergulho recreativo de 30 m. Baseado no modelo anterior SportDiver, ele é compatível com todos os iPhones (incluindo os tamanhos Max) e com a maioria dos celulares Android.

Outra novidade da SeaLife são duas novas luzes de mergulho (abaixo).

Feito de policarbonato, aço inoxidável, alumínio anodizado rígido e vidro de grau óptico, o gabinete do SportDiver S pesa 641 g e oferece flutuabilidade quase neutra quando submerso, dependendo do telefone em seu interior.

O SportDiver S possui uma mola e abas de borracha para segurar smartphones de diferentes tamanhos com segurança e oferecer proteção adicional contra impactos. A capa se conecta automaticamente ao telefone usando a tecnologia sem fio Bluetooth Low Energy (LE) 5.

A operação deve ser fácil mesmo com o uso de luvas, diz o fabricante

Uma grande alavanca do obturador e botões de controle traseiros foram projetados para facilitar a operação, mesmo com o uso de luvas de mergulho, diz Scubapro, que distribui produtos SeaLife no Reino Unido e na Europa. Isso permite o controle das configurações da câmera, como foto/vídeo, zoom, ajuste de exposição, foco automático/manual, balanço de branco, seleção de lente e modo RAW/JPEG.

Dizem que o interior protege componentes sensíveis e eletrônicos contra danos caso gotas de água entrem ao abrir a porta após o mergulho. Uma cápsula Moisture Muncher SL911 pode ser usada para evitar o embaçamento.

Sensores de água e alarmes estão instalados

A caixa incorpora dois alarmes de vazamento, indicando umidade interna e monitorando a pressão de vácuo interna. Um teste de pressão pré-mergulho fornece um aviso na tela caso a vedação à prova d'água esteja comprometida.

Um filtro de correção de cor opcional pode ser adicionado ou removido durante o mergulho, se necessário, enquanto lentes opcionais e um suporte de lente de 52 mm/67 mm também estão disponíveis. A caixa SportDiver S vem com o aplicativo de câmera SeaLife SportDiver para iOS e Android.

A configuração pode ser expandida usando o Sea Dragon subaquático foto- luzes de vídeo e lentes grande-angulares/macro. O SportDiver S possui uma barra de montagem de acessórios com três suportes de tripé padrão de 1⁄4-20.

Barra de montagem de acessórios

Dizem que o novo gabinete é compatível com a maioria dos smartphones (Tobias Friedrich)

A energia do SportDiver S vem de duas pilhas AAA, que supostamente oferecem mais de 50 horas de uso contínuo. A caixa mede 21.3 x 12.57 x 5.48 cm externamente e 16.5 x 8 x 0.97 cm internamente, mas a compatibilidade do modelo do telefone pode ser verificada usando um guia de ajuste no site SeaLife.

Para comparação com o SeaLife SportDiver Ultra, maior e mais pesado, esse modelo tem capacidade para 130 m de profundidade, inclui um filtro vermelho e sete suportes para acessórios. O Sealife SportDiverS custa £ 249.

Mini luzes SeaLife Sea Dragon

Lanterna de mergulho SeaLife Sea Dragon Mini 1600

Outra novidade da SeaLife são duas lanternas de mergulho, a Sea Dragon Mini, nos formatos Power Kit de 1600 e 1200 lúmens.

O compacto Sea Dragon Mini 1600 tem capacidade para profundidades de até 100 m e utiliza um LED Luminus SFT-40. Projetado para combinar brilho com um feixe de luz estreito e de longo alcance (4.5° debaixo d'água), ele é adequado para visualização de longo alcance e para mostrar a vida marinha a outros mergulhadores.

A luz tem um corpo de alumínio anodizado e foi projetada para operação com uma mão ao alternar entre seus cinco modos: potência máxima, meia potência, um quarto de potência, piscando por 1 segundo e SOS.

Inclui uma bateria de íons de lítio 18650 de 3500 mAh e um carregador USB. A bateria, segundo informações, oferece autonomia de 1 hora em potência máxima. Há um indicador de carga e uma válvula de segurança para alívio de pressão, que alivia o acúmulo de pressão caso a bateria seja danificada. O Mini 1600 custa £ 180.

O Sea Dragon Mini 1200 Power Kit custa £ 160. Ele também utiliza um LED Luminus SFT-40 e oferece um feixe de luz estreito e focado, com um ângulo de feixe subaquático de 6°. A bateria é uma unidade 18650 de 2600 mAh, mas é possível atingir 108 minutos de autonomia com potência máxima usando a bateria de 3500 mAh.

