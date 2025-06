Imagens da Canon apoiam laboratório de criação de corais nas Seychelles

at

at 7h

Por algum tempo, a jardinagem de corais, um sistema no qual fragmentos de corais são retirados de recifes existentes, cultivados em viveiros e transplantados de volta para áreas degradadas, tem sido a abordagem padrão para a restauração de recifes.

No entanto, isso resulta em recifes povoados por corais geneticamente idênticos, e muitos especialistas acreditam que estes não serão resilientes o suficiente para suportar eventos de branqueamento de corais a longo prazo.

Canon 5DMKIII macro 100 mm, f/4.5, 1/30, ISO 400 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/8, 1/80, ISO 640 (Canon / Coral Spawning Lab)

Uma alternativa é a reprodução sexual de corais em terra, que evita o que é considerado essa “fraqueza crítica” ao cultivar corais saudáveis ​​e diversos a partir de larvas coletadas durante eventos de desova de corais.

Agora fabricante de câmeras Canon EMEA apoiou o conceito e está patrocinando um laboratório terrestre de criação de corais, considerado o primeiro do tipo no oeste do Oceano Índico.

Lançado em cooperação com uma equipe de pesquisa sediada no Reino Unido Laboratório de Desova de Corais (CSL) e instituições de caridade locais Natureza, seychelles, o desenvolvimento empregará a mais recente tecnologia de imagem como parte de uma tentativa de aumentar a resiliência dos recifes contra as mudanças climáticas.

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5 6 pilhas de imagens @ f/8.0, 1/100, ISO 2500 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon 5DMKIII macro 100 mm, f/11, 1/60, ISO 800 (Canon / Coral Spawning Lab)

A Canon está financiando a Nature Seychelles para construir e operar a instalação, além de fornecer o equipamento de imagem necessário para aprimorar a observação dos eventos de desova de corais e sua documentação, para uso em ciência cidadã e educação. Exemplos de suas imagens de corais podem ser vistos aqui.

Espera-se que a recuperação assistida de corais ou ARC da Nature Seychelles permita uma compreensão mais profunda do tempo de reprodução dos corais, do crescimento e da sobrevivência pós-colonização, facilitando ao mesmo tempo a fotomicrografia, a fotogrametria e a produção de imagens de alta qualidade e vídeos para os pesquisadores.

O ARC criará um banco genético de corais resilientes construído pelo CSL, que também fornecerá treinamento para os operadores da instalação.

Canon 5DMKIII MPE65mm @x1 pilha de imagens, f/8, 1/160, ISO 640 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/7.1, 1/30, ISO 1000 (Canon / Coral Spawning Lab)

'Canon 5DMKIII MPE65mm @x4 pilha de imagens, f/6.3, 1/100, ISO 1600 (Canon / Coral Spawning Lab)



“Atualmente, estamos essencialmente clonando corais, criando recifes de espécies geneticamente idênticas”, explica o Dr. Nirmal Shah, CEO da Nature Seychelles. “A evolução prospera na diversidade – os fortes, os fracos, os saudáveis ​​e tudo o mais.”

Para construir recifes verdadeiramente resilientes, precisamos abraçar a verdadeira diversidade. A parceria da Canon, aliada à expertise do Coral Spawning Lab, nos permite fazer exatamente isso, permitindo a reprodução de corais e a criação de um banco genético de espécies resilientes.

“A tecnologia da Canon também nos permitirá desvendar os segredos da reprodução dos corais, levando a estratégias de conservação mais eficazes e, em última análise, inspirando uma verdadeira mudança na maneira como protegemos e regeneramos esses ecossistemas vitais.

Canon 5DMKIII MPE65mm @x3 pilha de imagens, f/3.5, 1/80, ISO 800 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/8, 1/160, ISO 640 (Canon / Coral Spawning Lab)

“Os recifes de coral são a base da nossa economia, do nosso meio ambiente e do nosso modo de vida”, afirma Shah. “Esta parceria com a Canon não visa apenas restaurar os recifes; trata-se de salvaguardar o futuro das Seychelles.”

O Coral Spawning Lab é descrito como pioneiro na reprodução sexuada de corais em terra. "Como ex-cinegrafista subaquático, conheço o poder das imagens para comunicar conceitos científicos complexos e inspirar ações", afirma seu cofundador, o biólogo marinho Dr. Jamie Craggs.

“Ao fazer parceria com a Canon, podemos compartilhar a beleza e a fragilidade dos recifes de corais com o mundo.”

Também na Divernet: ESTIMULADOR DE LARVAS PARA OS RECIFES DE CORAL DOENTES DE BONAIRE, PROJETO DE CORAIS DE RECIFE BEM-VINDO NAS MALDIVAS, DESOVA DE CORAIS NA GRANDE BARREIRA DE CORAIS, GRANDE AUMENTO DE RESISTÊNCIA AO CALOR COM OS SUPERCORALES DA SECORE