16 close-ups u/w: qual você escolheria?

Nada menos que 25 jurados compõem o painel que vem selecionando inscrições para a competição anual Close-up Photographer of the Year (CUPOTY), e as 16 imagens na disputa pelos prêmios na categoria Subaquática já podem ser reveladas.

Os juízes incluem fotógrafos profissionais, editores de revistas, conservacionistas e autores. Foram necessárias cerca de 20 horas de chamadas pelo Zoom para decidir qual das 11,681 fotografias de close-up, macro e micro inscritas em 11 categorias deveria avançar para a fase de pré-seleção da competição de 2024.

As 100 melhores fotos e os vencedores da categoria e geral serão selecionados somente em janeiro. As 16 imagens subaquáticas são mostradas aqui em ordem alfabética de fotógrafo.

O Nautilus (Luis Arpa)

Curioso bebê peixe-boi (Remuna Beca)

Fita Azul (Pietro Cremone)

Peixe-cardeal (Laszlo Foldi)

Faça Amor, Não Faça Guerra (Yury Ivanov)

Está tudo bem (Gabriel Jensen)

Hora do descanso (Kyungshin Kim)

Segurando (Ofek Liepaz)

A Partida (Ferenc Lorincz)

Ovos de Goby (Saeed Rashid)

Garrafa de polvo (Saeed Rashid)

A Refeição (Domenico Roscigno)

Nudis encapuzados (Brian Skjerven)

Simbiose na esponja do mar (Jenny Slack)

Cavalo-marinho barrigudo (Daniel Sly)

As 10 categorias além de Subaquático são Animais, Aracnídeos, Borboletas e Libélulas, Fungos, Insetos, Paisagem Íntima, Retrato de Invertebrados, Plantas, Arte de Estúdio e, para menores de 18 anos, Jovem. Algumas dessas categorias também podem incluir fotografia subaquática.

O prêmio principal é de £ 2,500 em dinheiro e um troféu, e o vencedor de cada categoria recebe £ 250 (o Jovem Fotógrafo de Close-up do Ano recebe uma lente Sigma de £ 700 e um troféu), além de outros prêmios.

Fundada no Reino Unido em 2018 por Tracy e Dan Calder “para revelar a maravilha oculta do mundo”, a CUPOTY pode reivindicar ser a maior competição em seu campo. Ela é apoiada por um boletim informativo e realiza um desafio temático durante todo o mês de novembro. Descubra mais sobre CUPOTY 6 no site.

