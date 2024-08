Magia do peixe-boi no teaser do fotógrafo da vida selvagem

Tão claro quanto cristal do fotógrafo americano Jason Gulley é a única fotografia subaquática entre as 15 imagens escolhidas pelo Museu de História Natural de Londres (NHM) para fazer uma prévia do prestigiado Concurso de Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano deste ano, o 60º evento anual.

Tornou-se um costume para o NHM, que organiza o concurso, divulgar uma seleção de imagens altamente recomendadas antes do anúncio dos vencedores do WPotY em outubro.

Na foto de Gulley para o Subaquático categoria, tirada em Hunter Springs, no Crystal River da Flórida, o fotógrafo olha através de águas claras para um peixe-boi e um filhote à deriva entre ervas marinhas. Ele diz que a expressão no rosto do filhote e as bolhas saindo de suas nadadeiras, combinadas com uma história de fundo esperançosa, tornaram-na uma das favoritas de suas muitas imagens de pares de mãe e filhote.

Uma proliferação de algas causada pelo escoamento agrícola levou a um declínio nos bancos de ervas marinhas do rio, dos quais os peixes-boi dependem para alimentação. No entanto, neste caso, a comunidade local agiu para restaurar o habitat e melhorar a qualidade da água – o que significou que mais peixes-boi do que nunca foram registrados no inverno de 2022/23.

(Tirado com uma Nikon Z6 + lente 14-30mm f/4; caixa Nauticam + porta de conversão grande angular WACP-2, 1/50 em f/4, ISO 1000).

Três outras fotografias da vida marinha provavelmente farão sucesso entre os mergulhadores, mesmo que tiradas na superfície. Indo na onda pela fotógrafa britânica Tamara Stubbs e inscrita no Animais em seu ambiente categoria mostra focas comedoras de caranguejo no gelo marinho do Mar de Weddell.

Indo na onda (© Tamara Stubbs e Atlantic Productions / Fotógrafa de vida selvagem do ano)

Durante uma expedição de nove semanas da Atlantic Productions, Stubbs percebeu que as focas tinham adormecido ao lado do navio, com as narinas acima da superfície, depois de subirem para respirar.

Existem cerca de 4 milhões de focas-caranguejeiras na Antártida e, embora não sejam consideradas ameaçadas ou em perigo de extinção, elas são protegidas por acordos internacionais de conservação, aguardando mais pesquisas sobre o impacto das mudanças climáticas e do turismo em suas populações.

(Tirado com uma Sony α7R II + lente Canon 24-70mm f/2.8 a 70mm com filtro polarizador; 1/320 em f/7.1, ISO 100)

Também no Animais em seu ambiente categoria, imagem do fotógrafo holandês Theo Bosboom Força em números mostra como os mexilhões se unem para evitar serem levados para longe da costa. Atraído por espécies de importância não apreciada, Bosboom capturou esta imagem de cima na Praia da Ursa, Sintra, Portugal, usando uma lente longa, fina e macro grande angular “sonda”.

Força em números (© Theo Bosboom / Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano)

Os mexilhões desempenham um papel importante na criação de ecossistemas dinâmicos para outros invertebrados marinhos, como crustáceos, vermes e pequenos peixes, melhorando a qualidade da água por meio da filtragem para extrair plâncton, bem como bactérias e toxinas, evitando assim que se acumulem em níveis perigosos.

(Tirado com uma Canon EOS R5 + lente Laowa 24mm Periprobe; 0.6 seg. em f/32, ISO 200; pilha de foco de nove imagens)

Adunco pelo fotógrafo sul-africano Tommy Trenchard foi altamente elogiado na Oceanos: o panorama geral categoria, documentando a captura acidental de um tubarão-réquiem “com o corpo arqueado em um ato final de resistência”.

The Bigger Picture (© Tommy Trenchard / Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano)

Trenchard estava viajando em uma expedição de pesquisa no navio do Greenpeace Nascer do sol ártico, com o objetivo de documentar a captura acidental de tubarões por barcos de pesca que visavam atum e peixe-espada no Oceano Atlântico Sul, e destacando a falta de regulamentação eficaz da pesca em escala industrial em águas internacionais, com 75% de todas as espécies de tubarões agora em risco de extinção.

(Tirado com uma lente Fujifilm X-T2 + 50-230mm f/4.5–6.7; 1/550 em f/5.2, ISO 500)

Todas as entradas WPotY altamente recomendadas pode ser encontrado no site do NHM, que também contém detalhes completos da competição e da exposição. Os vencedores da vida marinha serão anunciados em Divernet em outubro.

Também na Divernet: Ballesta é novamente eleito Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, Concurso de vida selvagem dá cara de jogo, A maior parte da vida na zona-alvo dos mineiros profundos é nova para a ciência, Alga mostarda entre imagens WPOTY altamente recomendadas