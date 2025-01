Mestres da fotografia subaquática nomeados

Os vencedores da Competição de Imagens Subaquáticas DPG Masters de 2024, que podem dividir US$ 80,000 em prêmios entre eles, foram anunciados hoje (31 de janeiro).

O concurso anual é para imagens estáticas e curtas-metragens, e o organizador sediado nos EUA DivePhotoGuide diz que “milhares de fotógrafos e cineastas de dezenas de países” postaram inscrições na categoria de oito imagens e um vídeo.

As inscrições foram avaliadas por um painel de seis fotógrafos subaquáticos: Nicolas Remy, Steven Kovacs, Shane Gross, Tanya Houppermans, Imran Ahmad e Andy Sallmon. Quinze por cento das taxas de inscrição são doadas diretamente para esforços de conservação marinha

O Grande Mestre do DPG 2024 foi o cinegrafista canadense Eiko Jones, cujo filme A Jornada foi considerado como tendo “capturado brilhantemente” o dramático ciclo de vida do salmão nos rios canadenses e conquistado o primeiro lugar na categoria Curta-metragem.

Da compilação de sequências do livro mais longo de Jones Batimento cardíaco do rio, disse o cineasta: “Meu objetivo ao produzir este curta-metragem é mostrar a incrível jornada que o salmão dos rios Campbell e Quinsam, na Ilha de Vancouver, faz ao completar seu ciclo de vida.

“É um triunfo sobre adversários e obstáculos que já dura milênios ao longo da costa da Colúmbia Britânica e dos Estados Unidos.”

(Tirado com uma Nikon Z6, ZCAM E2-S6, Sigma AF 8–16mm f/4.5–5.6, Nikon AF-S 60mm f/2.8Macro, caixas Aquatica e Nauticam, Nauticam EMWL, Laowa Macro Probe e luzes de vídeo Keldan).

Abaixo estão as entradas de ouro e prata nas outras categorias (exceto somente ouro no Portfólio):

Tradicional / Dourado:

Mobula Dance por Vanessa Mignon (Austrália)

(Vanessa Mignon/UnderwaterCompetition.com)

Mignon estava em Baja Califórnia, México, esperando testemunhar sua famosa agregação de raias mobula. “Tínhamos visto alguns grupos migrando na baía, mas a visibilidade não era boa nas águas rasas. Então decidimos ir para o mar, procurando por águas mais profundas e azuis.

“Logo, vimos o que esperávamos: mobulas saltando para fora da água. Pulamos e encontramos uma bola compacta de mobulas circulando e nadando em uníssono, uma dança linda e hipnótica.

“Testemunhar grandes aglomerações como as de Baja Califórnia em certas épocas do ano, você pode pensar que as raias mobula estão indo bem. Infelizmente, a Lista Vermelha da IUCN indica que a população geral está diminuindo e lista essas raias incríveis como Vulneráveis.”

(Tirado com uma Canon EOS 5D Mark IV ≠ EF 8–15mm Fisheye, caixa Nauticam. f/4, 1/500, ISO 500)

Tradicional / Prata:

O Lado Negro de Renata Romeo (Itália)

(© Renata Romeo / UnderwaterCompetition.com)

A foto foi tirada em Marsa Alam, Egito. “No final de um mergulho de verificação, durante minha parada de segurança sob o barco com meu grupo, eu estava olhando ao redor dos mergulhadores, perto do recife e no fundo arenoso”, diz Romeo. “Eu vi algo nadando no meio da água e não reconheci o que era a princípio.

“Cheguei mais perto dele e, para minha surpresa, vi que era um torpedo pantera! Foi a primeira vez em 15 anos que pude ver um torpedo nadando tão longe da areia e não no fundo. Geralmente, eles ficam no fundo e se cobrem com areia para camuflagem durante o dia.

“Ajustei rapidamente meus flashes e configurações de câmera porque o torpedo estava se movendo rápido, e eu tinha espaço suficiente para me espremer embaixo dele e tirar algumas fotos antes que ele nadasse rapidamente para águas mais profundas. Finalmente consegui ver seu 'outro' lado!”

(Tirado com uma Canon EOS R7 + EF 8–15mm Fisheye, caixa Easydive Leo3wi, dois flashes Inon Z-330. f/11, 1/200, ISO 200)

Macro / Ouro:

Werefish de Andrea Michelutti (Itália)

(© Andrea_Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

“Foi profundamente comovente testemunhar esta cena de um peixe-escorpião devorando um peixe-lagarto”, diz Michelutti sobre esta fotografia tirada em Anilao, Batangas, nas Filipinas.

“Manter o foco para tirar a foto não foi fácil. A foto captura o contraste gritante entre a beleza da natureza e sua dura realidade. Um snoot foi utilizado para concentrar a luz do meu estroboscópio, mantendo o fundo escuro e discreto.”

(Tirado com uma Sony RX100 Mark VII, caixa Marelux, flash Inon Z-330, Snooty Optical Snoot. f/11, 1/500, ISO 100)

Macro / Prata:

O Pequeno Diabo na Boca de Wen Chou Wu (Taiwan)

(© Wen Chou Wu / UnderwaterCompetition.com)

“Acredito que a maioria dos mergulhadores já viu o piolho comedor de língua nas redes sociais”, diz Wen, que tirou sua foto no nordeste de Taiwan. “Ele passa pelas guelras para a boca do peixe, eventualmente substituindo a língua e se tornando parte do peixe.

Um dia em agosto de 2024, quando eu estava fazendo uma parada de segurança de 5m, avistei um blenny escondido em um buraco e tirei algumas fotos para passar o tempo. Não encontrei nada de "anormal" no blenny enquanto estava fotografando, mas quando olhei as fotos no meu computador depois, notei que ele também tinha um "monstrinho" na boca!

“Pensei que o peixe seria torturado pelo piolho comedor de língua, mas os dois pareciam estar vivendo juntos de forma bastante harmoniosa, tornando isso foto “fofo e perturbador ao mesmo tempo.”

(Tirado com uma Olympus OM-D E-M1 Mark III + M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro, caixa AOI, dioptria macro AOI +15, dois flashes SUPE D-Pro. f/18, 1/160, ISO 100)

Grande Angular / Dourado:

Despensa de Donatello, de Massimo Zannini (Itália)

(© Massimo Zannini / UnderwaterCompetition.com)

Cava Valsora nos Alpes Apuanos na Toscana, uma das famosas pedreiras de mármore de Carrara da Itália “oferece um cenário semelhante a uma arena para um adorável tritão alpino italiano (Ictiosaura alpestrisapuana)”, diz Zannini.

“Embora a pedreira ainda produza o famoso mármore branco e cinza-azulado, a extração é evitada da piscina natural onde uma colônia desses tritões coloridos se reproduzem – um exemplo reconfortante de proteção de uma espécie vulnerável.”

(Tirado com uma Nikon D850 ≠ EF 8–15mm Fisheye, caixa Nauticam, dois flashes SUPE D-Pro. f/14, 1/200, ISO 125)

Grande Angular / Prata:

Big Baby de Brittany Ilardi (EUA)

(© Brittany Ilardi / UnderwaterCompetition.com)

“É um bebê muito, muito grande!”, diz Ilardi. “Nada além de sorrisos depois de nadar com esse filhote de baleia jubarte extracurioso nas águas cristalinas da Polinésia Francesa. No inverno, as ilhas polinésias ficam cheias de baleias migratórias, que vêm para procriar e criar seus bebês.

“Neste dia em particular, tivemos muita sorte de encontrar uma mãe e um filhote apenas cinco minutos após lançar o barco. Deslizamos para a água e fomos recebidos por esta jovem fêmea curiosa, que definitivamente não sabia o significado de espaço pessoal. Ela continuou nadando em círculos ao meu redor, chegando perto para dizer 'oi' repetidamente, até que a mãe decidiu que era hora de ir.”

(Tirado com uma Canon EOS R5 + 28–70mm f/3.5–4.5, caixa Nauticam, Nauticam WACP-C. f/8, 1/400, ISO 800)

Acima/Abaixo / Dourado:

Sapo de Luc Rooman (Bélgica)

(© Luc Rooman / UnderwaterCompetition.com)

“A atração pelos anfíbios continua muito forte para mim, embora fotografá-los exija muita paciência, pois eles geralmente não são sujeitos muito dispostos”, diz Rooman sobre esta fotografia tirada em Antuérpia. “No entanto, depois de passar muitas horas na água, finalmente havia um sapo que ficou parado em uma folha de nenúfar.

“De fato, este claramente queria que sua foto fosse tirada: toda vez que eu me movia para fotografar o sapo de um ângulo diferente, ele se virava comigo.”

(Tirado com uma Nikon Z7 II + 16-35mm f/4, caixa Isotta, flashes Subtronic. f/13, 1/200, ISO 100)

Acima/Abaixo / Prata:

Rosa sobre amarelo por Martin Stevens (Reino Unido)

(© Martin Stevens / UnderwaterCompetition.com)

“Medusas-ferrão-malva não são comumente vistas no Reino Unido, mas 2024 foi um ano em que elas apareceram em grande número no extremo sudoeste durante o verão e o início do outono”, diz Stevens. No entanto, ele ainda não tinha visto nenhuma até um dia em que foi definido para fotografar e filmar em poças de maré em Falmouth, na Cornualha.

“Chegamos à praia e encontramos centenas de águas-vivas se lavando e nadando nas piscinas, devido aos fortes ventos da costa. Fui para casa, troquei de roupa e wetsuit, e então mergulhei com snorkel nas piscinas na beira da água, onde muitas águas-vivas rosa-brilhantes estavam se reunindo. Elas faziam um belo contraste com as algas amarelas, as cores vibrantes contra o céu cinza tempestuoso acima.”

(Tirado com um OM System OM-5 + Olympus 7–14mm Pro, caixa Isotta, dois flashes Sea&Sea YS-D3 II. f/13, 1/200, ISO 400)

Conservação / Ouro:

Sufocando por Matthew Mak (Canadá)

(© Matthew Mak / UnderwaterCompetition.com)

Mak estava perseguindo uma bola de isca na Baía de Magdalena, Baja, México, e ela atraiu fragatas, gaiados e leões-marinhos da Califórnia. “Entre o grupo de leões-marinhos estava este macho. Enrolado em seu pescoço estava o que parecia ser restos de rede de pesca. Apesar das probabilidades, ele foi visto caçando com sucesso, parecendo em condições razoáveis ​​e não emaciado.

“Nós o encontramos em dois baitballs diferentes, onde ele participou entusiasticamente da ação. Foi incrivelmente de partir o coração ver como ele havia se enredado, mas também notável como ele ainda conseguiu.

“Há uma quantidade alarmante de resíduos plásticos se acumulando em nossos oceanos, e esta imagem serve como um lembrete severo de como isso está impactando a vida selvagem e o meio ambiente. Apesar de como os animais podem estar se adaptando, precisamos fazer melhor para minimizar nosso impacto no planeta se quisermos coexistir harmoniosamente com seus habitantes.”

(Tirado com uma Sony a1, Sigma 14–24mm f/2.8 DN DG Art, caixa Ikelite. f/7.1, 1/1250, ISO 2000)

Conservação / Prata:

O Último Salpico de Tinta de Pasquale Vassallo (Itália)

(© Pasquale Vassallo / UnderwaterCompetition.com)

“Um dos meus projetos fotográficos recentes tem sido documentar o impacto das redes de pesca no meu ambiente marinho local”, diz Vassallo, que estava na Ilha de Ischia quando essa oportunidade surgiu. “Nesta foto, uma lula presa está tentando, com todas as suas forças, se libertar de uma rede, liberando um jato de tinta como se tentasse destruir a terrível armadilha na qual está enredada.

“Principalmente no verão, as sépias se aproximam da costa para depositar seus ovos, mas um grande número delas é capturado, o que, no mínimo, tira sua chance de desovar.

“Alguns pescadores têm permissão para pescar na costa e obedecem às regras. Outros praticam pesca excessiva e parecem mostrar pouco respeito pelo meio ambiente.”

(Tirado com uma Canon EOS R5 + RF 15–35mm f/2.8, caixa Seacam, dois flashes Seacam 160D. f/22, 1/160, ISO 250)

Água Preta / Ouro:

A Ascensão do Argonauta de André Moyo (França)

(© André Moyo / UnderwaterCompetition.com)

“Das profundezas insondáveis, onde a luz desaparece e o silêncio reina, um argonauta começa sua jornada em direção à superfície”, diz Moyo. “Fechado em sua delicada concha, uma obra-prima da arquitetura natural, ele sobe, levado por uma misteriosa corrente.

“Como um sonho à deriva do abismo, ele encontra uma folha flutuante, uma companheira improvável em sua peregrinação. A folha, separada de uma árvore desconhecida, parece dançar, guiada pelos caprichos da água. Juntos, eles flutuam – a concha iridescente e o berço gentil da natureza – unidos em uma dança silenciosa. O nautilus, um viajante das profundezas, alinha-se com a leveza da folha, como se o próprio oceano oferecesse um momento fugaz de poesia.” Tudo aconteceu em Anilao, nas Filipinas.

(Tirado com uma Nikon D850 + AF-S 60mm f/2.8 Macro, caixa Seacam, flash Fotocore GTX. f/25, 1seg, ISO 100)

Água Preta / Prata:

Polvo Faminto por Dennis Corpuz (Filipinas)

(© Dennis Corpuz / UnderwaterCompetition.com)

Esta foi outra foto vencedora tirada em Anilao. “Minha equipe e eu estamos acostumados a testemunhar a espetacular migração vertical de criaturas do fundo do mar durante nossos mergulhos em águas negras”, diz Corpuz. “Em um mergulho em particular, avistei um pequeno polvo nadando em um padrão aleatório e errático. Curioso, nadei mais perto para investigar e notei um pequeno caranguejo tentando freneticamente escapar dos tentáculos do polvo.

“Sem hesitar, consegui capturar algumas fotos dessa interação intensa antes do polvo recuou de volta para as profundezas. Foi um golpe de sorte testemunhar um comportamento animal tão interessante.”

(Tirado com uma Nikon D7000 + AF-S 60mm f/2.8Macro, caixa Sea&Sea, flash Fotocore GTX. f/25, 1/250, ISO 250)

Compacto / Dourado:

Interior por Andrea Michelutti (Itália)

(© Andrea Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

“Este trevally azul (Carangoides ferdau) aninhado dentro de um Thysanostoma thysanura as águas-vivas demonstram sua relação simbiótica, uma forma de comensalismo”, diz Michelutti sobre esta, outra foto de Anilao.

“O peixe se beneficia da água-viva ganhando proteção e abrigo, usando-a como escudo contra predadores. Em troca, a água-viva experimenta vantagens indiretas, como a remoção de parasitas ou detritos graças à presença do peixe.

(Tirado com uma Sony RX100 Mark VII, caixa Marelux, dioptria grande angular Inon ZM80, dois flashes Inon Z-330. f/10, 1/250, ISO 250)

Compacto / Prata:

Ghostpipes de Enrico Somogyi (Alemanha)

(© Enrico Somogyi / UnderwaterCompetition.com)

“Enquanto mergulhava nas águas de Dauin [Filipinas], avistei um par de peixes-cachimbo fantasma arlequim movendo-se elegantemente para frente e para trás na corrente”, diz Somogyi. “Seus corpos brilhavam em cores suaves e combinavam perfeitamente com o ambiente.

“Eu assisti fascinado, enquanto eles brincavam nadando um ao redor do outro, como se estivessem realizando uma dança secreta. O sol brilhava através da água e criava um jogo mágico de luz. Eu me posicionei para capturar o mergulhador no fundo e o par de peixes-cachimbo fantasma no primeiro plano.

“O contraste entre a luz cintilante e os peixes delicados era de tirar o fôlego. Quando apertei o obturador, soube que havia capturado um momento único – a beleza do mundo subaquático em uma única imagem.”

(Tirado com uma Sony RX100 Mark VII, caixa Fantasea, Nauticam EMWL com lente objetiva de 160°, dois flashes Backscatter Mini Flash (MF-2), dois snoots DIY, monitor Weefine WED-5. f/8, 1/800, ISO 125)

Portfólio / Ouro:

Ao redor do mundo por Filippo Borghi (Itália)

Destacando diferentes áreas do mundo, o portfólio de Borghi teve como objetivo mostrar diferentes comportamentos de várias criaturas marinhas em seu ambiente natural.

“De grandes mamíferos a criaturas microscópicas que flutuam nas correntes oceânicas, os assuntos variam das profundezas do Mar Mediterrâneo à superfície da Austrália do Sul, às águas frias da Antártida e às águas quentes do Oceano Índico”, ele diz:

'Um tamboril captura uma arraia-torpedo, exibindo suas impressionantes habilidades de caça', Ilha Giannutri, Itália (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Sébas gigantes de cores vibrantes, reunidas para desovar, exibem suas notáveis ​​habilidades de camuflagem e comunicação', Wyalla, Austrália do Sul (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Uma curiosa foca-leopardo, em uma interação emocionante e surreal, brincalhonamente mostra seus dentes', Península Antártica (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Uma mãe baleia jubarte amamenta e cria laços com seu filhote', Ilha da Reunião (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Uma iguana marinha, empoleirada no substrato rochoso, alimenta-se de algas', Ilhas Galápagos, Equador (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Um transparente polvo larva, do tamanho da ponta de um dedo, estende e contrai seus pequenos tentáculos, em busca de comida', Estreito de Lembeh, Indonésia (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

Todas as inscrições vencedoras e altamente elogiadas com suas histórias de fundo podem ser encontradas em Competição subaquática do DivePhotoGuide Páginas.

Também na Divernet: O PASSAGEIRO GANHA OURO EM DPG MASTERS, DPG E WETPIXEL RENOVAM A MARCA DO NOSSO CONCURSO MUNDIAL DE IMAGEM SUBAQUÁTICA