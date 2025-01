Mono se destaca no concurso de fotografia Ocean Art

Os vencedores do 13º Concurso Anual de Fotografia Subaquática Ocean Art foram anunciados. A edição de 2024 do concurso contará com inscrições de mais de 90 países, o que, segundo o organizador, indica um alcance maior do que nunca.

O prêmio Best in Show foi para Eduardo Labat por Dancing Whitetips, uma foto em preto e branco tirada no remoto arquipélago de Revillagigedo, no México.

A categoria Preto e Branco foi destacada pelo organizador do evento, o americano Guia de fotografia subaquática (UPG) como provando ser altamente competitivo este ano. A categoria Conservação também foi destacada por chamar a atenção para o impacto devastador da pesca fantasma.

“O concurso Ocean Art deste ano foi nada menos que extraordinário”, comentou o organizador do concurso, Nirupam Nigam, que é UPGeditor-chefe e presidente da Bluewater Photo.

“Essas imagens fazem mais do que ganhar prêmios; elas cativam corações e mentes, alcançando milhões globalmente e nos lembrando de nossa responsabilidade compartilhada de proteger a beleza do oceano. É uma honra ver a competição crescer em escopo e impacto a cada ano.” O alcance das imagens vencedoras é baseado em sua exibição por mais de 250 veículos de mídia globais – como Divernet.

O painel de jurados, como de costume, incluiu os fotógrafos Tony Wu, Marty Snyderman e Mark Strickland, embora com um novo membro, Ipah Uid Lynn, se juntando a eles para julgar as categorias Arte Digital Subaquática e Moda Subaquática.

A Ocean Art distribuiu mais de US$ 60,000 em prêmios de equipamentos de câmera subaquática e viagens de mergulho doados por resorts de mergulho e operadores de liveaboard. Veja abaixo as imagens vencedoras em cada uma das 14 categorias:

Vencedor da categoria Grande Angular:

Hwanhee Kim / Luz

(Hwanhee Kim / Arte Oceânica)

“Na semana anterior à captura desta foto, chuvas torrenciais caíram em Cancún [México]”, diz Kim. “Sedimentos e nutrientes do lava-jato próximo foram levados para o cenote, criando cores impressionantes devido à diferença de concentração. A chuva é tipicamente um desafio para a fotografia subaquática, mas, neste caso, produziu tons vibrantes raramente vistos debaixo d'água.

“A luz do sol, com sua forte vitalidade, atravessou as águas avermelhadas, revelando um momento mágico. A luz serviu como uma conexão entre a terra e o mundo subaquático, bem como entre a natureza e os humanos. Eu me senti privilegiado em testemunhar essa beleza e sortudo por ter conseguido documentá-la.”

Prêmio: Viagem de mergulho de quatro noites para duas pessoas no Atmosphere Resorts & Spa nas Filipinas.

Tirada com uma Nikon D850 + Nikon 8-15mm em caixa Nauticam, luz natural. 1/125, f/7.1, ISO 1100

Vencedor da macro:

Adam Martin / Peixe-morcego juvenil

(Adam Martin / Arte Oceânica)

Este peixe-morcego juvenil foi encontrado a 26 m de profundidade em Tulamben, Bali, na Indonésia. Um snoot foi usado para tentar isolar o estroboscópio do objeto, sem iluminar muito o fundo. A iluminação destaca a textura e a estrutura do corpo do peixe, enfatizando suas linhas graciosas e coloração vívida.

Prêmio: Viagem de mergulho de nove noites para Komodo ou Raja Ampat com Mermaid Liveaboards

Tirada com uma Sony A7RV + Canon 100mm Macro em caixa Nauticam, estroboscópio Inon com snoot. 1/250, f/13, ISO 320

Vencedor do prêmio Comportamento da Vida Marinha:

Yoichi Sato / Nascido da Boca

(Yoichi Sato / Arte Oceânica)

“Numa noite de verão, enquanto a maioria das criaturas dormia profundamente, um macho Ostorhinchus properuptus, tendo completado um período de incubação de uma semana, convocou toda a sua energia e, com um movimento trêmulo, liberou um enxame de larvas de sua boca”, diz Sato, que capturou a foto em Minamisatsuma, Kagoshima, Japão. “Para minimizar o estresse nos peixes, observei o processo sob uma luz vermelha fraca.

“Durante o momento da eclosão, usei iluminação vermelha com uma configuração especial que desligou a luz vermelha assim que o pré-flash do estroboscópio foi detectado. Essa configuração efetivamente eliminou a interferência da luz vermelha na fotografia, garantindo que a imagem capturasse o momento da forma mais natural possível.”

Prêmio: Sete noites com 12 mergulhos para dois no Meridian Adventure Dive Resort, Raja Ampat, Indonésia.

Tirada com uma Canon EOS R5 + EF-S 60mm F2.8 Macro USM em caixa Nauticam, duas INON Z330, uma RG Blue S02RE-SNC. f/13, 1/125, ISO 400

Vencedor do retrato:

Stefano Cerbai / Envio Excepcional

(Stefano Cerbai / Arte Oceânica)

“Eu estava em lua de mel na Austrália, e entre os muitos lugares incríveis que visitamos estava o sul da Austrália, onde tive a chance de mergulhar e procurar o esquivo dragão-marinho – um animal que eu sonhava em ver há anos.

“Tive muita sorte não só de encontrar e observar um, mas também de capturar uma fotografia dele carregando seus ovos, que ele estava protegendo nas costas, perto da cauda.”

Prêmio: Luz estroboscópica subaquática Ikelite DS230 com luz de modelagem.

Tirada com uma Nikon D7200 + Tokina 10/17 em uma caixa Isotta, flash Ikelite. f/16, 1/160, ISO 250

Vencedor do Coldwater:

James Emery / Corvo-marinho Curioso

(James Emery / Arte Oceânica)

“Durante um mergulho em Monterey [Califórnia], eu estava fotografando os campos de Metridium quando notei um corvo-marinho nadando em nossa direção. Para minha surpresa, ele começou a bicar a cabeça da minha esposa, mas ela não se abalou nem um pouco.

“Nadei rapidamente para tirar algumas fotos, e então a atenção do corvo-marinho mudou para o reflexo na porta do domo da minha câmera. Ele ficou conosco por cerca de 20 minutos, nadando para cima para respirar antes de retornar para nos verificar novamente. Foi um momento único e lúdico que me deu um vislumbre da curiosidade do corvo-marinho”.

Prêmio: vale-presente Ultralight de US$ 300

Tirada com uma Sony A7III + Canon 8-15mm com adaptador Metabones em uma caixa Nauticam, flashes Kraken KS160. 1/80, f/13, ISO 500

Vencedor do Nudibrânquio:

Borut Furlan / Nudibrânquios Encapuzados

(Borut Furlan / Arte Oceânica)

“Esta foi minha primeira visita à Ilha de Vancouver em outubro de 2024 e minha primeira visita ao Canadá”, diz Furlan. “Eu não tinha muito conhecimento sobre a área, então decidi usar uma lente zoom grande angular na maioria dos meus mergulhos por causa de sua diversidade.

“Quando cheguei à floresta de algas com nudibrânquios encapuzados, fiquei simplesmente chocado. Nunca tinha visto tantos nudibrânquios em um só lugar. Havia milhares deles e eles estavam por toda parte, no fundo, nas algas e até nadando. Tirei centenas de imagens diferentes deles e esta é uma desta série.”

Prêmio: Até 10 noites na Oceania saindo do Walindi Plantation Resort, PNG

Tirada com uma Nikon D850 + Nikkor 28-80 / 3.3-5.6 + Nauticam WACP (convertida para Seacam), dois flashes Seacam 150D. 1/40, f/14, ISO 400

Vencedor da Blackwater:

Kyungshin Kim / Caça

(Kyungshin Kim / Arte Oceânica)

“Eu capturei esta foto durante um mergulho em águas negras em Anilao [Filipinas] em novembro passado”, diz Kim, que a princípio notou duas lulas grudadas e presumiu que elas estavam acasalando. “Em uma inspeção mais detalhada, percebi que elas não estavam acasalando – uma lula estava comendo a outra, uma lula menor.

“Sabe-se que lulas se envolvem em canibalismo, mas é raro testemunhar pequenas lulas comendo umas às outras durante um mergulho em águas negras. Eu as segui e observei cuidadosamente, conseguindo capturar algumas fotos.

“Após cerca de 10 minutos, a cor da lula menor começou a desbotar. Finalmente, ela soltou um jato de tinta preta. Pouco depois, a lula que havia terminado de comer desapareceu lentamente na distância, enquanto a lula que se tornou sua presa afundou nas profundezas escuras do mar.”

Prêmio: Pacote de mergulho de sete noites no Dive Resort em Puerto Galera, resort de mergulho nas Filipinas, da El Galleon / Asia Divers

Tirada com uma Nikon Z8 + macro de 60 mm em uma caixa Nauticam, duas Kraken S160 e uma luz Weefine 5000. 1/200, f/20, ISO 200

Vencedor da categoria Conservação Subaquática:

Kimber Greenwood / Afogando-se em plástico

(Kimber Greenwood / Arte Oceânica)

Esta imagem tirada em High Springs foi criada como parte de um projeto de conscientização para o Florida Springs Council sobre o impacto do engarrafamento de água na Florida Springs local. Mais de 300 garrafas de água são produzidas a cada minuto em plantas de engarrafamento de água, como aquelas localizadas a minutos da fonte onde esta imagem foi tirada.

“Não apenas essas garrafas estão indo parar em aterros sanitários e introduzindo microplásticos em nosso meio ambiente, mas o engarrafamento de “água de nascente” está causando uma perda de água do Aquífero da Flórida, o que está reduzindo os níveis e o fluxo de água, causando a deterioração das nascentes e rios”, diz Greenwood.

“As garrafas usadas para esta imagem foram doadas por um ativista de conservação local que as tirou da esteira de produção de uma fábrica de engarrafamento local.” As imagens são usadas em mídias sociais e campanhas publicitárias impressas para encorajar indivíduos a mudar para garrafas de água reutilizáveis.

Prêmio: Dois Strobes Marelux Apollo S mais Lumilink

Tirada com uma Sony A7IV + 24-70mm F2.8 GM. 1/500º f/3.5, ISO 400

Vencedor do concurso de Arte Digital Subaquática:

Unkoo Kim / Desejo

(Unkoo Kim / Arte Oceânica)

O mar em Seogwipo, na Ilha de Jeju, Coreia do Sul, é próximo ao coração de Kim, mas está longe de ser um ambiente ideal para fotografia subaquática, frequentemente turvo e com fortes correntes. "As águas de Seogwipo foram ainda mais impactadas pelo aumento da temperatura do mar, pela falta de assuntos e outros fatores", diz Kim, que não tinha certeza de como capturar a beleza das criaturas marinhas de lá antes de decidir usar a luz como plano de fundo para destacá-las.

“Tirei esta imagem durante a melhor estação do ano. Para capturar uma imagem frontal do gobi azul de hana, passei inúmeras horas observando e me aproximando deles. Imaginando a interação dinâmica do gobi azul de hana com luzes bokeh, usei ferramentas que havia preparado com antecedência e uma lente vintage modificada para combinar múltiplas exposições com imagens bokeh de fogos de artifício.

“Embora capturar imagens de fogos de artifício não seja particularmente difícil, requer preparação meticulosa, esforço, prática e, mais importante, tempo para construir uma conexão com os objetos.”

Prêmio: Marelux SOFt Lite Snoot mais dock.

Tirada com uma Nikon D850 + lente macro de 60 mm / alteração Bell & Howell Filmovara em uma caixa Nauticam, dois flashes Ikelite DS230, lanterna subaquática Sofirn. 1/160, f/11, ISO 100

Vencedor do Preto e Branco + Melhor da Exposição:

Eduardo Labat / Dançando Whitetips

(Eduardo Labat / Arte Oceânica)

“Foi nosso último mergulho do dia, à tarde, com a luz do sol desaparecendo”, diz Labat. Em Roca Partida [Revillagigedos, México], a maioria dos tubarões-de-pontas-brancas se reúne em pequenos grupos em várias saliências ao longo da formação rochosa.”

Uma grande aglomeração de galha-branca começou a se formar a alguma distância da rocha, com dezenas formando um grupo compacto a cerca de 8 m de profundidade, mas sem caçar ou exibir comportamento agressivo.

“Depois de testemunhar esse evento raro da periferia da formação, subi lentamente para pairar logo acima dela. Foi onde tirei essa foto. De cima, os tubarões pareciam estar nadando em sincronia em um movimento circular. Foi lindo de testemunhar.

“Decidi usar preto e branco para esta imagem tanto por causa da aparência geométrica da formação neste estilo quanto pelo contraste natural que se pode apreciar em preto e branco em relação às pontas dos tubarões em relação ao resto do corpo.

Prêmio: Quatro noites para dois com 7 mergulhos no All 4 Diving / Akaya Bali

Tirada com uma Sony A6600 + Tokina 10-17mm F/3.5-4.5 Fish-eye em uma caixa Nauticam, flashes Sea & Sea YS-D3 DUO. 1/160, f4.0, ISO 640

Vencedor do concurso Moda Subaquática:

Lucie Drlikova / Viva a Rainha!

(Lucie Drlikova / Arte Oceânica)

A Rainha Má do Branca de Neve O conto de fadas é levantado por seus demônios nesta foto, parte do projeto pessoal de Drlikova “Era uma vez um sonho em Waterland“, no qual ela vem trabalhando há sete anos.

“Este projeto representa um retorno aos meus sonhos de infância – todos os figurinos, cenas e adereços são feitos à mão por mim”, ela diz. A foto foi tirada em uma piscina de 8m de profundidade no Aquapalace Praha, na República Tcheca.

Prêmio: vale-presente Bluewater Photo de US$ 400

Tirada com uma Nikon D810 + Nikor 17/35 f2/8 em uma caixa Nauticam, flashes Subtronic. 1/160, f/8, ISO 500

Vencedor da Compact Wide Angle:

Marco Lausdei / Caçando na Noite

(Marco Lausdei / Ocean Art)

Mergulhando no famoso sítio arqueológico Maya Thila, nas Maldivas, Lasdei notou um tubarão-de-pontas-brancas-de-recife se movendo em padrões cíclicos, visivelmente atraído por uma nuvem de traças posicionadas ao longo do penhasco de thila.

“Usando uma pedra próxima como cobertura, escondi e minimizei cuidadosamente minhas bolhas, tentando chegar o mais perto possível sem perturbar o comportamento do predador”, ele diz. “Depois que o tubarão se acostumou com minha presença, esperei que um de seus movimentos cíclicos o trouxesse para o alcance do flash.

“Cronometrei a foto para capturar não apenas o tubarão, mas também o movimento evasivo da nuvem de presas em potencial. A foto foi tirada de um ângulo de baixo para cima, incluindo intencionalmente a superfície do mar para adicionar profundidade e dimensão à imagem. Entender os hábitos e o comportamento do sujeito foi essencial para o sucesso desta foto.”

Prêmio: Viagem de sete noites a bordo Bilikiki nas Ilhas Salomão

Tirada com uma Sony RX100m5 + domo Seafrog em uma caixa Seafrog. 1/160, f/10, ISO 200

Vencedor do Compact Macro:

Naomi Springett / Peixe-falcão-de-nariz-longo

(Naomi Springett / Arte Oceânica)

“Para nossa lua de mel, participamos de uma viagem de mergulho liveaboard para a Grande Barreira de Corais. Esta foto foi tirada em um dos mergulhos mais legais da viagem: um coral bommie próspero com vida macro abundante. Empoleirado orgulhosamente no coral-sol preto, este peixe-falcão de nariz longo não estava muito preocupado com a minha presença e, para minha alegria, ficou parado tempo suficiente para que eu tirasse algumas fotos antes que ele nadasse para longe.

“Com tantos peixes tropicais sendo tímidos diante das câmeras, isso foi um deleite raro. O coral-sol negro está entre meus corais favoritos; as cores verdes ricas forneceram um fundo contrastante para esse peixe impressionante.”

Prêmio: Viagem de mergulho de oito dias para Galápagos em Aqua liveaboard da Andean Travel Company.

Tirada com uma Olympus TG-4 em uma caixa PT-056, dois flashes Sea e Sea. 1/40, f/8, ISO 200

Vencedor do Comportamento Compacto:

Naomi Springett / Mutualismo

(Naomi Springett / Arte Oceânica)

Este bodião limpador de listras azuis e o peixe-lagarto variegado foram avistados na Grande Barreira de Corais da Austrália, um exemplo de simbiose mutualística. “Normalmente, os peixes-lagarto são bem ariscos, não tolerando que os fotógrafos cheguem muito perto, mas este indivíduo ficou bem contente em posar para fotos durante sua limpeza”, diz Springett sobre sua segunda foto vencedora.

“Fiquei surpreso ao ver os peixes menores se lançarem sobre o peixe-lagarto, até mesmo em sua boca, demonstrando uma confiança incrível por parte dos peixes menores, acabando por se acomodar bem em cima da cabeça do peixe-lagarto!”

Prêmio: como acima

Tirada com uma Olympus TG-7 em uma caixa PT-059, dois flashes Sea e Sea. 1/80, f/13, ISO 200

Essas imagens, juntamente com todas as fotos dos segundos colocados e dos honrosamente mencionados, podem ser vistas com histórias de fundo no site do organizador. Guia de fotografia subaquática.

