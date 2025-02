Amor de mãe decide fotógrafo subaquático do ano de 2025

Depois de analisar 6,750 imagens enviadas por fotógrafos subaquáticos do mundo todo, os três jurados chegaram a um veredito: o vencedor do concurso Fotógrafo Subaquático do Ano (UPY) de 2025 é Álvaro Herrero.

O painel de fotógrafos subaquáticos experientes encarregado da decisão foi Peter Rowlands, Tobias Friedrich e Alex Mustard, e os vencedores foram anunciados ontem à noite (19 de fevereiro) em uma cerimônia de premiação no centro de Londres, organizada pelo Propriedade da Coroa, que administra o fundo marinho ao redor da Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte.

O fotógrafo espanhol Herrero liderou a categoria Grande Angular no concurso anual sediado no Reino Unido com sua fotografia Ligação Radiante, retratando o relacionamento especial entre uma mãe baleia jubarte e seu filhote recém-nascido na Polinésia Francesa.

David Alpert foi nomeado Fotógrafo Subaquático Britânico do Ano 2025 por sua imagem O Selo Curioso, retirado da Ilha Lundy.

Outros destaques que podem ser vistos entre os vencedores e segundos colocados mostrados abaixo são Shunsuke Nakano Se enfrentam, mostrando um confronto memorável entre dois bodiões asiáticos e o retrato de Abdulaziz Al Saleh Hidratação:, uma vista de camelos bebendo água no deserto, tirada abaixo da linha d'água.

Bryant Turffs venceu a categoria Compacto com A beleza do pântano, uma foto de GoPro de um peixe-agulha pré-histórico, enquanto o fotógrafo coreano Ruruka foi nomeado como PADI Fotógrafo subaquático promissor do ano de 2025 para Aurora subaquática, um mergulhador nas águas multicoloridas de um México cenote.

Robert Marc Lehmann da Alemanha tornou-se o Fundação Save Our Seas Fotógrafo de Conservação Marinha do Ano 2025 por sua 1 em 200,000,000, uma imagem perturbadora de pescadores indonésios puxando um grande tubarão-tigre para a praia.

O concurso UPY foi realizado pela primeira vez em 1965, quando Phil Smith foi nomeado Fotógrafo Subaquático do Ano. Hoje, ele tem 13 categorias, incluindo três para fotografias tiradas em águas britânicas. As duas melhores fotografias em cada categoria são mostradas abaixo com os comentários dos juízes, e detalhes completos dos resultados e regras da competição podem ser encontrados em o site da UPY.

Vencedor do prêmio Grande Angular e Fotógrafo Subaquático do Ano 2025

Radiant Bond © Alvaro Herrero aka Mekan (Espanha) / UPY 2025

“Todo ano, durante o inverno do sul, viajo para a Polinésia Francesa para fotografar esses animais majestosos”, disse Mekan sobre sua foto vencedora, tirada em Moorea e mostrada acima. “Meu momento favorito do dia é o início da manhã, porque a luz é suave e angulada, permitindo-me encontrar o ângulo perfeito para definir claramente a forma desses animais em azul.

“Para mim, esta foto mostra o amor de uma mãe por seu filhote, comunicando a fragilidade e a beleza dos nossos oceanos e revelando uma das espécies incríveis com quem compartilhamos nosso mundo natal.”

“Que foto!” comentou o juiz Tobias Friedrich. “Costumamos ver muitas imagens de baleias jubarte durante o julgamento das competições da UPY, mas esta imagem nos fez parar imediatamente. Ela realmente mostra a excelência do fotógrafo ao ver o momento e também reconhecer a imagem certa depois, enquanto navega por elas no computador.

“A luz vinda do canto superior esquerdo, bem como o movimento perfeito da baleia jubarte e do filhote, além do excelente enquadramento e composição, fazem deste um vencedor geral verdadeiramente merecido.”

“Uma interação comovente entre mãe e bebê, em uma pose perfeitamente cronometrada de ambos os animais majestosos que parecem tão confortáveis ​​em seu lar subaquático”, disse Alex Mustard. “A foto nos convida a observar, enquanto dá às baleias seu espaço, tanto no quadro quanto do fotógrafo. A luz penetrante é dramática, enquanto a sombra que o filhote está projetando sobre sua mãe é sutil.

“Mekan ganhou o título de Fotógrafo de Conservação Marinha do Ano em 2022 com as imagens mais tristes de baleias jubarte; este retrato de família edificante é um contraponto perfeito.”

Peter Rowlands acrescentou: “A imagem vencedora geral nos representa como uma competição, e nossa comunidade como um hobby/esporte/profissão, para o mundo todo durante um ano inteiro e às vezes é muito difícil decidir entre eles, mas este ano, para mim, este estudo delicado, porém poderoso, do vínculo entre uma mãe e seu filhote diz tudo o que há de bom e grandioso em nosso mundo.

“Nós enfrentamos nossos desafios, é verdade, mas o aumento da população de baleias em todo o mundo mostra o que pode ser alcançado.”

(Tirado com uma Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8 s, caixa Isotta, luz natural. f/8, 1/640, ISO 1100)

Segundo lugar na categoria Grande Angular

Paisagem lunar etérea © Álvaro Herrero também conhecido como Mekan (Espanha) / UPY 2025

Isto mostra uma das cavernas favoritas do fotógrafo na Península de Yucatán, em Tulum, México. “Usar rebreathers nas cavernas nos permite passar muito mais tempo explorando suas profundezas e melhora minhas fotos, pois nos dá a oportunidade de iluminar a cena com precisão”, diz Mekan.

“Ao não emitir bolhas, também ajudamos a proteger as características da caverna e perturbamos muito menos partículas, o que é particularmente vantajoso ao fotografar pontos menos frequentados. Os rebreathers também oferecem tempos de descompressão muito mais eficientes. Para iluminar esta sala, usamos 60,000 lúmens de luz quente de duas luzes de vídeo BigBlue.”

"Cenotes criam alguns dos cenários mais espetaculares do mundo subaquático, mas acessá-los requer treinamento extensivo, equipamento de mergulho especializado e verdadeira dedicação, mesmo antes de tirar uma foto”, comentou Mustard.

“Recebemos muitas cenote fotos, mas isso realmente se destaca tanto pela qualidade desta sala requintada quanto pela qualidade fotográfica da iluminação e composição.”

(Tirado com uma Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8s, caixa Isotta, BigBlue COB 30.000 PII. f/5.6, 1/30, ISO 2000)

Vencedor macro

Retroiluminação mágica © Paulo Bondaschi (Itália) / UPY 2025

No final de um mergulho em Secret Bay, em Anilao, nas Filipinas, Bondaschi avistou outros dois fotógrafos subaquáticos e sinalizou para seu guia verificar o que estavam fotografando. “Depois de perceber que era um dos meus assuntos favoritos, um camarão peludo, esperei pacientemente pela minha vez e usei o tempo para planejar e me preparar para a foto.

“Eu escolhi tirar a foto de perfil, com contraluz e um snoot. Meu guia e meu companheiro desempenharam um papel fundamental no gerenciamento especializado da luz do snoot. Depois de algumas fotos de teste para encontrar a configuração certa, finalmente consegui a foto que estava procurando.”

“Execução e imagem perfeitas!” disse Friedrich. “Adoro a abordagem minimalista de um assunto que é pequeno e não é fácil obter uma foto nítida.

“A posição perfeita do camarão peludo é quase boa demais para ser verdade, mas esses animais são muito ariscos e concluímos que essa é a perfeição natural, que também é enfatizada ao máximo pela iluminação muito seletiva do fotógrafo.”

(Tirado com uma Canon EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 Macro USM + lente úmida AOI UCL-90 PRO, caixa Marelux MX-R7, Backscatter MF-1 + snoot de Backscatter OS-1. f/16, 1/200, ISO 100)

Macro Vice-campeão

Donut Doto Deslumbrante © Bryan H Blauvelt (EUA) / UPY 2025

Blauvelt esteve em Bali, na Indonésia, e queria sair com uma imagem única de Doto greenamyeri, “um dos assuntos mais marcantes em Tulamben. Criei um efeito brilhante dramático no nudibrânquio com meu estroboscópio e focinho, e completei o quadro iluminando o hidroide hospedeiro com uma luz azul sutil para equilibrar a composição.

“Obrigado ao meu incrível guia Rudolfi Sikome em Alam Batu por segurar uma tocha na posição para o efeito de luz de fundo nesta imagem e por uma semana produtiva e divertida de fotografia! "

“Os padrões detalhados deste nudibrânquio só são equiparados pelo controle preciso da luz e da composição nesta imagem”, disse Mustard. “A lesma do mar está sentada em um delicado hidroide que se move na corrente. Deve ter sido necessária uma dedicação tremenda para criar uma moldura tão perfeita.”

(Tirado com uma Sony A1 + FE 90mm f/2.8 Macro G OSS, caixa Nauticam NA-A1, Backscatter MF-2 com OS-1 Snoot, Lanterna com Blue Gel. f/22, 1/200, ISO 160)

Vencedor dos destroços

Naufrágio Profundo © Alex Dawson (Suécia) / UPY 2025

A Frota do Golfo nº 31 naufrágio em Shaabruhr Umm Qammar no Egito fica no recife a cerca de 104 m de profundidade. Quando o navio afundou, ele ficou preso entre a parede do recife e um pequeno recife, então há um nado abaixo dele. “Fizemos um tempo de fundo de 25 minutos e cerca de duas horas e meia de deco para produzir esta imagem”, disse Dawson.

“Sem dúvida, uma das minhas fotos favoritas de toda a competição”, comentou Mustard, “e também, como aprendi agora, uma das mais profundas. Esta imagem está repleta de sentimento de aventura, em uma composição finamente trabalhada que atrai você com camada após camada de interesse, de corais em primeiro plano às nuvens de peixes acima do naufrágio.

“Qualidade compreensível, uma vez que você sabe que foi tirada pelo Fotógrafo Subaquático do Ano do ano passado!”

(Tirado com uma NikonZ9 + 8-15 olho de peixe, caixa Nauticam Z9, luz ambiente. f/4.5, 1/80, ISO 800)

Vice-campeão de naufrágios

Aves do fundo do mar © Wojciech Dopierala (Polônia) / UPY 2025

“Aqaba é bem conhecida entre a maioria dos mergulhadores e estava no topo da minha lista de desejos por anos”, disse Dopierala sobre esta foto do naufrágio do Lockheed L-1011-500 TriStar na Jordânia. “Finalmente, uma oportunidade perfeita foi criada por Carlos Diesel (o ágil mergulhador livre que você pode ver nesta foto) em colaboração com o Diverse Divers Diving Centre.

“Tivemos a sorte de fazer mergulho livre em volta dos naufrágios de Aqaba durante a semana. Esta foto foi tirada em nossa segunda visita a este ponto de mergulho em particular.

“A ideia surgiu de repente, bem no final do nosso tempo. Fizemos apenas uma tentativa para esta foto. Felizmente, Carlos fez um trabalho incrível. Olhando para a cena, antes mesmo de apertar o obturador, já tive a sensação de que provavelmente é a melhor foto da viagem.”

“Adoro as imagens frescas que o mergulho livre fotografia está trazendo para fotografia subaquática como um todo”, disse Mustard. “Criar uma composição e um momento tão perfeitos exige habilidades particularmente altas quando tanto o fotógrafo quanto a modelo estão em mergulhos de prender a respiração.”

(Tirado com uma Sony A1 + 12-24 f4, caixa SeaFrogs A1, luz ambiente. f/6.3, 1/125, ISO 250)

Comportamento Vencedor

Enfrentar © Shunsuke Nakano (Japão) / UPY 2025

Esses dois machos de bodiões-de-cabeça-de-ovelha-asiáticos foram fotografados em Sado, Niigata, no Japão. “A forma única dessa espécie é característica dos machos, que formam haréns e reivindicam territórios durante a temporada de reprodução”, disse Nakano.

“O da esquerda é o rei do harém, que defende seu território há mais de 10 anos e tem cerca de 30 anos, enquanto o da direita é um jovem desafiante.

“Embora eu tivesse planejado cuidadosamente a captura das imagens, a temporada de 2024 foi mais difícil de prever do que o normal e, apesar de ficar lá por uma semana durante a temporada de reprodução, consegui observar essa cena apenas uma vez, por apenas 10 segundos.

“E esta foi a única fotografia que consegui tirar. A visão deles lutando em suas chamativas roupas brancas foi tão magnífica, que ainda consigo me lembrar vividamente.”

“Perfeitamente cronometrado para capturar o momento do contendor desafiando o rei”, disse Rowlands. “A luta pela hierarquia é a forma mais forte de comportamento. Bem iluminada, sem fundo que distraia, essa imagem saltou imediatamente e continuou a ser a que derrotou os desafiantes.”

(Tirado com uma Nikon D850 + AF Nikkor 28-70mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1, caixa Nauticam, Inon Z330. f/16, 1/250, ISO 200)

Comportamento Vice-campeão

O Momento © Eduardo Acevedo (Espanha) / UPY 2025

Novembro-dezembro na Baía Magdalena em Baja Califórnia, México são os melhores meses para tentar obter bons encontros com o marlin azul, de acordo com Acevedo. “No entanto, obter imagens fortes desses peixes na vida selvagem é muito difícil porque eles atacam as sardinhas e a cavala em altíssima velocidade.”

“Esta foto é toda sobre o momento, enquanto o marlin azul ataca e o cardume aterrorizado se dispersa”, disse Mustard. “Adoramos que o fotógrafo tenha se lembrado de incluir um reflexo tão bonito na composição, apesar da brevidade da oportunidade fotográfica.”

(Tirado com uma Canon 5D MK IV + 15mm, caixa Seacam. f/9, 1/500, ISO 400)

Vencedor do Retrato

Hidratação © Abdulaziz Al Saleh (Kuwait) / UPY 2025

Esta imagem vencedora foi tirada no deserto de Al Wafra, no Kuwait. “Eu tinha a ideia de fotografar os camelos bebendo água há cerca de um ano e meio”, disse Al Saleh, que nunca tinha visto uma foto dessas ser feita antes.

“O clima estava crítico, e levei várias semanas para conseguir as melhores fotos possíveis. Na primeira semana, os camelos estavam um pouco hesitantes em beber água enquanto minha câmera estava debaixo d’água e apenas alguns se reuniram para beber, o que não era o que eu queria. Mas depois de vários dias, os camelos já tinham me aceitado e meu equipamento.

“Depois da minha primeira semana fotografando os camelos, troquei meus flashes por cabos de sincronização eletrônica em vez de cabos de fibra ótica por causa de problemas – e finalmente as fotos saíram boas.”

“Uma imagem tão alegre e um retrato de camelos certamente nos pegaram de surpresa agradável”, disse Rowlands. “Ótimo contato visual, ângulo bem escolhido e distorções de superfície dão a você muito o que olhar e a boca inferior, infantil e atrevida adiciona um final comovente a uma fotografia de qualidade, que é muito mais do que apenas um assunto atraente.”

(Tirado com uma Nikon Z8 + Nikkor 8-15mm olho de peixe, caixa Nauticam NA-Z8, duas Inon Z330. f/18, 1/100, ISO 100)

Retrato Vice-campeão

Silhueta de golfinho do rio Amazonas © Hussain Aga Khan (Suíça) / UPY 2025

“Passei duas semanas em Manaus, no Brasil, onde cerca de 10 operadores alimentam os botos, que atraem turistas. Visitamos um pontão com quatro residentes botos e uma praia que atrai cerca de sete pessoas diariamente.

"botas parecem muito incomuns em comparação a outros golfinhos, com rostras incrivelmente longas – com pelos vestigiais neles – olhos minúsculos e corpos grossos. A ideia aqui era tentar obter uma visão inesperada de um animal surpreendente sobre o qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Eu também queria deixar claro que eles vivem sob a copa da floresta em águas cor de Coca-Cola.

“Ver esses golfinhos todos os dias durante duas semanas tornou a tarefa de tirar fotos deles cada vez mais fácil, pois nos familiarizamos com sua forma, movimento e comportamento e até mesmo, até certo ponto, com suas características individuais.”

“A simetria atraente é combinada com elementos gráficos minimalistas e uma paleta de cores restrita para criar uma composição poderosa que comunica claramente a anatomia incomum e o habitat do golfinho de rio”, observou Mustard. “Tudo isso e com uma luz linda também.”

(Tirado com uma Canon EOS R5 + EF8-15mm f/4L Fisheye USM, caixa Nauticam NA-R5, luz natural. f/9, 1/125, ISO 1250)

Vencedor dos recifes de corais

Caleidoscópio de cores © Catherine Holmes (Reino Unido) / UPY 2025

A localização de Holmes era a Passagem Gorgoniana na Ilha Wayil Batan, Misool em Raja Ampat, Indonésia. “Tive a sorte de encontrar condições perfeitas com água limpa e cardumes de peixes isca girando entre os cânions de um grande bommie de coral, adornado com corais moles verdejantes. Meu objetivo era capturar o recife repleto de vida e cor para inspirar todos nós a proteger este habitat valioso.”

“Esta imagem simplesmente grita 'coral'!” disse Friedrich. “Também é raro ver uma imagem vertical que funcione bem de um recife de coral. A distribuição de luz na imagem é absolutamente linda e o recife cheio de cor.”

(Tirado com uma Nikon D500 + Fisheye 8-15 (3.5-4.5) @12mm, caixa Nauticam, flashes Retra Pro com difusores. f/11, 1/160, ISO 320)

Vice-campeão dos recifes de corais

Jardins do tubarão de recife do Caribe © Estoque Jenny (Reino Unido) / UPY 2025

“Preenchendo meu quadro com leques-do-mar roxos e varas-do-mar porosas, acomodei-me baixo no fundo do mar, escondendo a mim e minha câmera o máximo possível na esperança de uma passagem próxima do tubarão-de-recife-do-caribe circulando”, disse Stock. “Agachado, esperei pelo momento perfeito.

“Finalmente, esta criatura nadou elegantemente para dentro do meu quadro, seu arrepio visível no fundo, adicionando profundidade dramática à minha imagem.

“Jardines de la Reina em Cuba é um parque marinho nacional protegido com sucesso desde 1996. Hoje, a pesca e o número de visitantes são restritos e seu arquipélago de recifes de 90 milhas de comprimento é famoso por corais imaculados e vida marinha florescente. Tubarões de recife do Caribe podem crescer até 3 m de comprimento e são um dos maiores predadores de topo no ecossistema de recifes.”

“Um ótimo exemplo de como os predadores de ponta florescem em um parque marinho protegido”, disse Rowlands. “O ângulo baixo dramático enfatiza o poder do assunto principal e a luz adicional congela a ação e realça as cores saudáveis.”

(Tirado com uma Canon 5D IV + 16-35mm, caixa Nauticam, luzes Retra. f/14, 1/125, ISO 800)

Vencedor Preto e Branco

Perseguindo Golfinhos © Enric Gener (Espanha) / UPY 2025

“Esta imagem foi capturada no norte do Mar Vermelho durante uma expedição de mergulho livre em busca de golfinhos-nariz-de-garrafa”, afirmou Gener. “O momento retrata um ritual de acasalamento íntimo, onde vários machos – quatro visíveis na imagem, embora outros estivessem por perto – estavam brincando de perseguir uma fêmea.

“Era uma exibição dinâmica e ritualística, com os machos se envolvendo em escaramuças amigáveis ​​e ocasionalmente acasalando com a fêmea, seus corpos se juntando brevemente por apenas alguns segundos. Notavelmente, a fêmea não estava tentando escapar; ela participava ativamente, brincando e esperando por eles.

“Todo o grupo nadou graciosamente e em um ritmo lento e deliberado, criando uma cena subaquática hipnotizante.”

“Esta imagem mostra a definição de preto e branco fotografia; a composição ganha vida com a conversão pensada para monocromático,” foi o veredito de Friedrich. “Imagem fantástica.”

(Tirado com uma Canon 5D Mark IV + EF 16-35mm 1:2.8 L III USM, caixa Seacam, luz natural. f/4, 1/500, ISO 160)

Vice-campeão em Preto e Branco

Água Zen © James Rokop (EUA) / UPY 2025

Esta imagem foi tirada no evento de despedida das Olimpíadas de Los Angeles para a equipe de natação artística dos EUA no LA Expo Centre. “Como fotógrafo do evento, eu pude fotografar a equipe tanto debaixo d’água quanto da terra”, disse Rokop.

“Nesta cena, o nadador está se aquecendo antes da demonstração da equipe das rotinas das Olimpíadas de Paris de 2024, ficando de pé no fundo da piscina, envolvido em um exercício de respiração.

“Nadadores artísticos têm uma capacidade pulmonar incrível e são capazes de realizar feitos incomuns, como ficar de pé no fundo da piscina sem esforço. Esta foi a única nadadora que usou o fundo da piscina assim para seu aquecimento e a visão incomum imediatamente capturou minha atenção. A imagem evocou uma sensação de paz e calma.”

“Uma composição precisa que funciona tão brilhantemente em preto e branco, criando uma bela imagem cheia da tranquilidade do mundo subaquático”, disse Mustard. “Não sabíamos disso durante o julgamento, mas particularmente amamos que essa imagem tenha sido observada e não posada.”

(Tirado com uma Canon R3 + 35mm, caixa Ikelite, luz natural. f/3.2, 1/1000, ISO 125)

Vencedor em ascensão e fotógrafo subaquático em ascensão do ano de 2025

Aurora subaquática © Ruruka (Coreia) / UPY 2025

“Eu viajei pela primeira vez para Cancún, México, para uma sessão de fotos há dois anos e desde então fiquei cativado pelo seu charme”, disse Ruruka. “Atualmente, eu me pego visitando Cancún com frequência. De onde eu moro, é uma viagem muito longa – cerca de 24 horas de avião – mas este lugar se alinha perfeitamente com a direção da minha fotografia e oferece uma variedade de oportunidades de tiro.

“Para capturar esta foto em particular, visitei o local durante a estação chuvosa do verão e trabalhei com um guia coreano local como meu modelo.”

“Imagem extraordinária com alto padrão técnico e pós-produção perfeita dela!” disse Friedrich. “O mergulhador está bem posicionado na proporção áurea, sem estar na frente de nada. O equilíbrio da luz de fora que cai na caverna é apenas uma excelente repetição e mostra do que se trata a imagem.”

(Tirado com uma Nikon Z8 + Z 24-50mm F4 + Nauticam WACP-1, caixa Nauticam, luz natural. f/9, 1/60, ISO ISO 800)

Vice-campeão em ascensão

Contatos Imediatos do Tipo Gigante © Cabana Cristã (Singapura)) / UPY 2025

“Fotografar as baleias jubarte de Tonga estava na minha lista de desejos há muito tempo, e definitivamente não decepcionou”, disse Hut. “Toda vez que você entra na água é diferente, com cada baleia tendo uma personalidade única, e com sua atitude em relação aos nadadores frequentemente mudando ao longo do dia.

"O mais emocionante, é claro, são os encontros em que a curiosidade das baleias corresponde à sua, e esse foi claramente o caso com essa dupla mãe e filhote. Pudemos passar várias horas com elas enquanto navegavam pelas ilhas Vava'u, alternando entre viagem, descanso e brincadeira.

“Esta foto, tirada quando o casal cruzou um recife raso, continua sendo uma das minhas imagens favoritas daquele dia incrível.”

“Que encontro dos sonhos de uma mãe e seu filhote!”, disse Mustard. “O recife dá uma fantástica sensação de escala às baleias, realmente mostrando seu tamanho, ao mesmo tempo em que acrescenta interesse e profundidade visual à composição. Fale sobre tudo se encaixando…”

(Tirado com uma Sony A1 + 16-36 f2.8 @ 16mm, caixa Nauticam, luz natural. f/11, 1/250 ISO 800)

Vencedor Compacto

A Beleza do Pântano © Bryant Turfs - Jogadores (EUA) / UPY 2025

Turffs capturou esta imagem em um de seus locais favoritos dentro do Parque Nacional Everglades, atraído por seu ambiente ameaçador, “águas claras, luz filtrada através de ciprestes e espécies de peixes, nativas e introduzidas”.

“Eu revisitei esse local muitas vezes tentando capturar vários assuntos e a luz certa”, ele disse. “Os níveis de água variam significativamente, às vezes secando completamente, durante diferentes épocas do ano.

“As espécies de peixes estão em constante fluxo, e este local é frequentemente dominado por espécies exóticas. Ironicamente, nesta ocasião, eu não tinha pensado muito e estava apreciando o cenário quando este peixe-agulha da Flórida se posicionou perfeitamente no quadro da minha GoPro.”

“Uma composição tridimensional impressionante colocando este raramente visto gar da Flórida em seu habitat de pântano”, observou Mustard. “É, francamente, incrível que esta imagem tenha sido tirada com uma simples câmera GoPro, demonstrando quantas pessoas já têm todo o equipamento de que precisam para capturar belas fotos subaquáticas.”

(Tirado com uma GoPro Hero 7 Black + lente AOI 0.73x Ultra Wide, caixa GoPro Supersuit, luz natural. f/2.8, 1/180, ISO 791)

Vice-campeão compacto

Peixe-sapo gigante © Enrico Somogyi (Alemanha) / UPY 2025

“Enquanto mergulhávamos em Anilao, nas Filipinas, encontramos este lindo peixe-sapo gigante a uma profundidade de cerca de 15 m”, disse Somogyi. “Tentei tirar uma foto com uma luz de fundo colorida e um fundo de peixes pequenos e o sol. Depois de alguns frames, consegui esta foto e fiquei muito feliz.”

“Uma imagem grande de uma pequena compacta, perfeitamente iluminada com apenas destaques complementares suficientes, não muito chamativa”, resumiu Rowlands. “Um toque de raios de sol e um barulho de peixes pequenos produzem uma combinação impressionante para completar o pacote da nossa atual campeã compacta.”

(Tirado com uma Sony RX100vii + lentes Nauticam Emwl 160-Wetlens, caixa Fantasea, dois flashes Backscatter MF2. f/7.1, 1/1000, ISO 125)

Vencedor do British Waters Wide-Angle e Fotógrafo Subaquático Britânico do Ano 2025

O Selo Curioso © David Albert (Reino Unido) / UPY 2025

Alpert considera North Devon “facilmente um dos litorais mais bonitos da Grã-Bretanha. Altos penhascos irregulares golpeados por um mar implacável. Com a segunda maior mudança de maré do mundo, a corrente de saída chicoteia contra as ondas e o vento que vem do Atlântico Norte. Afaste-se e maravilhe-se.

“As janelas de mergulho são limitadas, então fiquei na área por dois meses no ano passado, explorando diferentes locais. Esta foto mostra uma foca cinza na Ilha Lundy, uma Área Marinha Protegida desde 1973.

“Focas são criaturas deliciosamente curiosas, mais interativas do que qualquer outra espécie com a qual mergulhei ao redor do mundo. Resumidamente, eu me tornei um dos poucos privilegiados, cruzando a ponte para o mundo de um animal selvagem senciente.”

“Na competição UPY, geralmente vemos muitas imagens de focas, especialmente nas categorias britânicas”, disse Friedrich. “Eu costumava ser um fraco por essas imagens, mas tendo visto tantas agora, meus padrões são muito altos.

“Esta imagem, no entanto, é realmente deslumbrante! Tão bem enquadrada nas algas e com a luz vindo de trás nas águas rasas. A composição é completada pelo olhar curioso da foca para o fotógrafo. Um retrato excelente.”

(Tirado com uma Canon 5D MKiii + EF 16-35mm f/2.8L iii USM, caixa Nauticam, dois flashes Inon Z330. f/8, 1/200, ISO 200)

British Waters Wide-Angle Vice-campeão

Polvo Enrolado (Eledone cirrhosa) Com Coral Mole © Templo de Simão (Reino Unido) / UPY 2025

“Meus encontros com polvos no Reino Unido geralmente não são planejados”, disse Temple, e este em Lochcarron, na Escócia, não foi exceção. “Era início de maio e a visibilidade era ruim. Escolhi minha lente mais ampla e planejei flutuar ao longo do recife com a maré cheia, capturando o que pudesse entre os corais moles.

“No meio do mergulho, a correnteza surgiu inesperadamente, transformando nossa deriva suave em um passeio rápido. Então eu vi: um polvo empoleirado no alto da parede do recife. Eu chutei forte contra a corrente, levantando minha câmera enquanto ele me observava calmamente.

“A maré estava implacável e eu consegui dar apenas quatro tiros antes que ela me puxasse para longe. Enquanto eu me afastava, olhei para trás para uma última olhada. O polvo permaneceu, aparentemente imperturbável com nosso encontro, mas fora de alcance.”

“Uma excelente foto de um assunto icônico do Reino Unido que está sendo visto cada vez mais em nossas costas”, comentou Rowlands. “A iluminação suave destaca as cores pastéis e o cenário recua para fora do quadro para criar profundidade aperfeiçoada pelo ótimo contato visual e uma pose clássica.”

(Tirado com uma Nikon D500 + 10.5 mm, caixa Aquatica, flash Inon Z-240 Tipo 4. f/8, 1/125, ISO 400)

Vencedor Macro das Águas Britânicas

O Caroneiro © Dan Bolt (Reino Unido) / UPY 2025

“Ocasionalmente me deparei com esta medusa Neoturris pileata in águas abertas mas não tinha tirado uma foto decente de um deles”, disse Bolt sobre esse encontro na Escócia. “Nessa ocasião, no entanto, meu amigo e eu estávamos mirando especificamente neles e em outras criaturas semelhantes para tentar explorar a ideia de oportunidades fotográficas de 'blackwater' no Reino Unido.

“Das muitas, muitas imagens que tirei naquele dia, esta revelou um crustáceo larval dentro do sino da medusa. Os quadros de cada lado desta captura mostram que o caranguejo larval (ou lagosta) está na verdade do lado de fora do sino, mas neste instante estava perfeitamente no lado oposto de mim – daí o efeito de estar contido dentro do corpo transparente.”

“Esta é uma água-viva linda e raramente vista, mas o momento uau realmente acontece quando você avista o camarão pegando carona através do sino transparente”, disse Mustard. “Impressionante, surpreendente e novo.”

(Tirado com uma OM Systems OM-1 + Panasonic 45mm macro, caixa AOI, dois flashes Sea&Sea YS-D3 Duo. f/13, 1/250, ISO 250)

British Waters Macro Vice-campeão

Fluo Spiny Squat Lobster © James Lynott (Reino Unido) / UPY 2025

Esta imagem foi tirada em Inveraray, Loch Fyne na Escócia. “Este local é conhecido por ser o lar de muitas anêmonas de fogos de artifício lindas em profundidades rasas, mas também tem um velho cano coberto de blocos de concreto que é o lar de muita vida, incluindo a lagosta espinhosa.

"Essas lagostas agachadas geralmente são encontradas agarradas de cabeça para baixo em pedras/saliências e desaparecem no instante em que o obturador da câmera é pressionado. No entanto, neste mergulho noturno, elas estavam vagando ao ar livre e não pareciam se importar em tirar algumas fotos.

“Essas lagostas agachadas mostram a fluorescência mais brilhante que já vi em crustáceos e fiquei muito satisfeito neste mergulho por conseguir capturar o animal inteiro no quadro. Usei filtros de excitação em meus estroboscópios, junto com um filtro de barreira amarelo na frente da lente para capturar a fluorescência.”

“A exploração fluorescente de James das águas britânicas revelou outro assunto impressionante quando fotografado com esta técnica”, disse Mustard. “Um pouco mais de contraste no processamento, um pequeno corte e uma rotação para a vertical e esta foto verdadeiramente memorável poderia ter ido até o fim…”

(Tirado com uma lente OM System OM-D E-M1 MkIII + M Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, caixa AOI, dois filtros Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea. f/6.3, 1/50, ISO 500)

Vencedor da British Waters Vivendo Juntos

Refúgio Enferrujado © Dan Bolt (Reino Unido) / UPY 2025

Esta imagem tirada em Lochcarron, na Escócia, “mostra a habilidade da natureza de tirar o melhor de uma situação ruim”, disse Bolt. “O bloco de ferro e a corrente pesada estão, na verdade, segurando uma pequena barcaça no lugar na superfície, onde os mergulhadores de vieiras locais armazenam seus equipamentos.

“A barcaça em si é um sistema de recife flutuante por si só, e os blocos de ancoragem também atraíram muitas espécies.

“Na verdade, eu estava praticando para um diferente fotografia subaquática competição quando tirei esta foto. Por alguns dias antes de uma competição de "splash in" no dia, este caranguejo estava consistentemente nesta posição, ou muito perto. Infelizmente, no dia ele não estava em lugar nenhum. Felizmente para mim, isso significou que pude usar minhas fotos de prática para o UPY!”

“Um ângulo bem escolhido para incluir apenas o fundo suficiente para combinar profundidade visual com localização”, disse Rowlands. “Os elos da corrente começando poderosos no primeiro plano e então recuando delicadamente para fora da cena, encimados pelo pequeno peixe curioso entrando no topo do quadro. Um vencedor digno.”

(Tirado com uma OM Systems OM-1 + Olympus 14-42mm + Nauticam WWL-1, caixa AOI, dois flashes Sea&Sea YS-D3 Duo. f/7.1, 1/50, ISO 640)

British Waters Living Together - Segundo lugar

Respire fundo © Árvores Guy (Reino Unido) / UPY 2025

“À medida que as algas marinhas fazem fotossíntese ao nosso redor, buscamos refúgio do ritmo acelerado da vida diária sob as ondas, onde é tranquilo”, disse Trees sobre esta fotografia tirada em Balaclava Bay, Portland. “Nós relaxamos, nossa frequência cardíaca diminui; para muitas pessoas, o oceano fornece um lugar para encontrar paz.

“Sem nenhuma configuração prévia e apenas iluminação ambiente, esta foto captura uma mergulhadora livre em um momento de tranquilidade enquanto ela serpenteia por entre as algas. Cedo demais, emergimos para respirar.”

“Belo cenário que se completa com uma posição de modelo muito boa”, resumiu Friedrich. “A atmosfera da cena e o enquadramento legal são realmente bem feitos, com a modelo sorrindo e vestida tão bem. Só as barbatanas poderiam ter ficado também no quadro, nada mais a criticar!”

(Tirado com uma Nikon D850 + 14-24mm f2.8, caixa Nauticam, luz natural. f/2.8, 1/640, ISO 200)

Fotógrafo de Conservação Marinha do Ano da Save Our Seas

1 / 200,000,000 © Roberto Marc Lehmann (Alemanha) / UPY 2025

“Este tubarão-tigre é apenas um dos cerca de 200 milhões de tubarões que perdem suas vidas todos os anos nas mãos de humanos”, disse Lehmann sobre esta fotografia capturada na Indonésia. “Desde que eu tinha seis anos (mais de 35 anos), tenho estudado tubarões intensivamente. Em todos esses anos, quase nada mudou e isso é frustrante.

“Os tubarões protegem seu habitat, o mar, por meio de sua função ecológica como 'polícia da saúde'. Mais de um bilhão de pessoas dependem do mar todos os dias e todos nós respiramos o oxigênio que é amplamente produzido no mar. Se continuarmos a erradicar os animais que guardam nosso maior e mais importante habitat, estaremos tirando nosso próprio sustento.

“E é por isso que tenho lutado para que as pessoas vejam e entendam os tubarões através dos meus olhos. Toda vez que tiro uma foto como essa, dói, mas por meio de imagens posso inspirar milhões de pessoas a entender os tubarões e sua situação e fazer a diferença.”

Alex Mustard descreveu a cena como "uma imagem impressionante e narrativa, com quatro homens puxando esse enorme predador do oceano para a terra. A luz é linda, a composição é envolvente e o timing, capturando o gesto do pescador, é perfeito.

“Embora seja uma ocorrência cotidiana e legal na maioria dos lugares, o homem que tenta impedir a foto revela o que sua consciência considera sobre o que eles estão fazendo. Poderoso fotografia. "

(Tirado com uma Canon CANON R5 + EF 24mm f/1.4L II USM + EF para montagem RF. f/5.6, 1/6400, ISO 1000)

Fotógrafo de Conservação Marinha do Ano da Save Our Seas, segundo colocado

Vítima de colisão de barco © Henley Spiers (Reino Unido) / UPY 2025

Esta foto foi tirada na Baixa Califórnia do México Califórnia Sur, onde o cadáver de uma tartaruga marinha oferece uma janela para a vida e a morte no oceano aberto. “Os cortes na carapaça da tartaruga ofereceram evidências claras de que ela pereceu devido a um choque de barco – uma morte não natural e um lembrete pungente de que esses animais devem compartilhar o oceano com uma presença humana cada vez maior”, disse Spiers.

“Mesmo na morte, no entanto, a tartaruga se tornou um recipiente para a vida. Longe no mar, cada pedaço de destroço, seja natural ou feito pelo homem, se torna uma forma de bote salva-vidas invertido. Pequenos peixes usam qualquer estrutura que podem encontrar para se esconder de predadores. Aqui, o cadáver em decomposição da tartaruga foi rapidamente adotado como refúgio por peixes jovens.”

“Este é um assunto austero e direto à mensagem por si só, mas o ângulo ascendente cria reflexos visualmente impressionantes, coroados pela delicada superfície revelada”, disse Rowlands. “Uma imagem com tantos detalhes visuais, mas apenas uma mensagem. Perfeita e horrível em medidas iguais.”

(Tirado com uma Nikon D850 + Nikonos 13mm, caixa Nauticam, luz natural. f/22, 1/500, ISO 800)

