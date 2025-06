Olho triste brilha em fotocomposição do WOD da ONU

Os vencedores da 12ª edição anual foto concurso para o Dia Mundial dos Oceanos das Nações Unidas foi anunciado hoje (8 de junho) como parte das celebrações do Dia Mundial dos Oceanos da ONU que ocorrerão em Nice, com o júri selecionando quatro vencedores do primeiro lugar entre milhares de inscrições de fotógrafos amadores e profissionais.

A competição deste ano apresentou categorias de anos anteriores — Grandes e Pequenos Rostos Subaquáticos, Paisagens Marinhas Subaquáticas e Paisagens Marinhas Acima da Água — e uma nova adição, Maravilha: Sustentando o que nos Sustenta, que também é o tema do WOD da ONU de 2025.

Os vencedores das categorias são Andrey Nosik (Rússia), Dani Escayola (Espanha), Leander Nardin (Áustria) e Rachel Moore (EUA). foto, que liderou a categoria Maravilha e é vista acima, foi tirada em Moorea, Polinésia Francesa, no ano passado e mostra o olho de uma baleia jubarte chamada Sweet Girl.

“Quatro dias depois de eu ter registrado esse momento íntimo, ela foi atingida e morta por um navio em alta velocidade”, diz Moore. “Sua morte serve como um lembrete doloroso das 20,000 baleias perdidas em colisões com navios todos os anos.”

Estamos usando a história dela para defender proteções mais fortes, peticionando por leis de velocidade mais rígidas no Taiti e na Moorea durante a temporada de caça às baleias. Espero que o legado de Sweet Girl gere mudanças reais para proteger esses animais incríveis e evitar mais perdas sem sentido.

O júri do concurso incluiu os fotógrafos subaquáticos Ipah Uid Lynn (Malásia), William Tan (Singapura) e Marcello Di Francesco (Itália), além da fotógrafa francesa de vida selvagem Vanessa Mignon. Desde sua criação em 2014, o concurso tem sido organizado pela fotógrafa belga de vida selvagem e subaquática Ellen Cuylaerts.

Maravilha: Sustentando o que nos sustenta

(Luis Arpa Toribio / www.unworldoceansday.org)

O segundo colocado, atrás de Moore, na categoria Maravilha, foi a foto do fotógrafo espanhol Luis Arpa Toribio de um peixe-morcego pinado juvenil no Estreito de Lembeh, na Indonésia. A foto foi tirada com velocidade lenta do obturador, luz fraca e movimento de câmera deliberado para criar uma sensação de movimento e drama.

Os peixes-morcego pinados juvenis têm corpos negros marcantes com contornos laranja vibrantes, embora percam essa coloração em poucos meses, à medida que amadurecem. "Capturar esta imagem exigiu paciência e persistência ao longo de dois mergulhos, já que esses peixes jovens e ativos correm constantemente em busca de abrigo em fendas, tornando a captura particularmente desafiadora", diz Toribio.

Em terceiro lugar na categoria, ficou uma fotografia tirada no santuário de tubarões Jardines de la Reina, em Cuba. Steven Lopez, dos EUA, retratou um tubarão-de-recife-do-caribe serpenteando por entre um grupo de tubarões-seda perto da superfície.

Usando um obturador lento e flashes enquanto o tubarão girava bruscamente, "o movimento ficou borrado em um arco ondulado em sua cabeça, iluminado pelos tons dourados do pôr do sol".

(Steven Lopez / www.unworldoceansday.org)

Rostos grandes e pequenos

Andrey Nosik, vencedor da categoria Rostos Grandes e Pequenos, avistou um cocar japonês no Mar do Japão, a cerca de 80 km de Vladivostok. "Encontrei o peixe ornamentado a uma profundidade de cerca de 30 m, sob a popa de um naufrágio", conta. "Esta espécie não parece ter medo de mergulhadores — pelo contrário, parece gostar da atenção — e até tentou pousar na cúpula da minha câmera."

(Andrey Nosik / www.unworldoceansday.org)

Giacomo Marchione, da Itália, ficou em segundo lugar nesta seção. “Em um dos meus muitos mergulhos em águas escuras em Anilao, nas Filipinas, meu guia e eu avistamos algo se movendo erraticamente a uma profundidade de cerca de 20 m, com cerca de 10 a 15 cm de tamanho. Rapidamente percebemos que se tratava de um cobertor raro.” polvo.

(Giacomo Marchione / www.unworldoceansday.org)

"À medida que nos aproximamos, ele abriu sua bela manta, revelando seu manto multicolorido. Consegui tirar algumas fotos antes que ele seguisse seu caminho." Dizem que a espécie apresenta um dos dimorfismos sexuais de tamanho mais extremos da natureza, com as fêmeas pesando até 40,000 vezes mais que os machos!

Lars von Ritter Zahony, da Alemanha, ficou em terceiro lugar: “Viagens à Península Antártica sempre proporcionam encontros incríveis com focas-leopardo”, diz ele. “Aproximando-se de mim com ousadia e mostrando os dentes, este indivíduo fez questão de salientar que esta parte da Antártida era seu território. Esta foto foi tirada ao anoitecer, o que resultou numa atmosfera bastante sombria.”

(Lars von Ritter Zahony / www.unworldoceansday.org)

Paisagens marinhas subaquáticas

Na categoria Paisagens Marinhas Subaquáticas, a vencedora Dani Escayola registrou uma visita a um lago de águas-vivas durante uma viagem de liveaboard no sul de Raja Ampat, Indonésia: "Estar cercada por milhões de águas-vivas, que evoluíram e perderam sua capacidade de picar devido à ausência de predadores, foi uma das experiências mais de tirar o fôlego que já tive."

(Dani Escayola / www.unworldoceansday.org)

Em segundo lugar ficou Gerald Rambert, das Ilhas Maurício, que capturou um cardume de arraias descansando em uma estação de limpeza, atraídas pelas fortes correntes locais. "Algumas arraias se acostumaram com os mergulhadores, o que permitiu encontros próximos como este", diz ele.

(Gerald Rambert / www.unworldoceansday.org)

“Infelizmente, após o severo branqueamento que os recifes aqui sofreram no ano passado, tais reuniões se tornaram raras, e temo não testemunhar isso novamente no mesmo local.”

O terceiro colocado, Pedro Carillo, da Espanha, diz que La Rapadura, na costa norte de Tenerife, nas Ilhas Canárias, foi descoberta apenas em 1996, mas é “uma das paisagens subaquáticas mais impressionantes do mundo, consistentemente classificada entre os melhores locais de mergulho do planeta.

“Essas imponentes colunas de basalto são o resultado de processos vulcânicos que ocorreram entre 500,000 e XNUMX milhão de anos atrás”, diz Carillo, que colocou a modelo Yolanda Garcia no cenário.

(Pedro Carillo / www.unworldoceansday.org)

“Localizado em uma região onde a vida marinha foi impactada por práticas de pesca ilegal que antes eram comuns, este impressionante monumento natural tem valor geológico e ecológico, e cientistas e fotógrafos subaquáticos estão defendendo sua proteção.”

O vencedor da categoria Paisagens Marinhas Acima da Água, Leander Nardin, fotografou de uma aeronave um lago sereno cercado por dunas áridas e alimentado por um riacho tranquilo em um trecho remoto da costa perto de Shark Bay, na Austrália Ocidental.

“Esta imagem revela os contrastes poderosos e a beleza oculta onde a terra e o oceano se encontram, lembrando-nos que o oceano é a fonte de toda a vida e que tudo na natureza está profundamente conectado”, diz Nardin.

(Leander Nardin/www.unworldoceansday.org)

A mudança para Nice

No passado, o WOD da ONU foi sediado na sede da ONU em Nova York, mas o evento deste ano foi transferido para a França para acontecer um pouco antes do Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, que acontece em Nice de 9 a 13 de junho.

As fotografias vencedoras serão apresentadas ao vivo na conferência, durante um painel no dia 11 de junho, na Ágora de La Baleine. Elas também serão exibidas em exposições na galeria NEO VogelArtLab, em Nice, e no Explorer's Club (Nova York), ao longo da semana.

A competição foi coordenada pela Divisão das Nações Unidas para Assuntos Oceânicos e Direito do Mar, DivePhotoGuide (DPG), Oceanic Global e a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO.

Gratuito e aberto ao público, o evento convoca anualmente fotógrafos de todo o mundo para comunicar a beleza do oceano e a importância do tema do Dia Mundial dos Oceanos, promovido pelas Nações Unidas. Todos os participantes devem assinar uma carta com 14 compromissos éticos. fotografia.

As inscrições mais bem colocadas em cada categoria podem ser encontradas junto com os vencedores dos anos anteriores no galeria virtual da competição.

