Fotógrafo de Tubarões do Ano: Os vencedores

A instituição de caridade sediada no Reino Unido Shark Trust escolheu o Dia da Conscientização sobre Tubarões (14 de julho) para anunciar os vencedores do concurso Fotógrafo de Tubarões do Ano de 2025.

Inscrições de 34 países representaram 76 das 1,200 espécies de tubarão, raia, arraia e quimera, e uma exposição das imagens dos finalistas ficará em exibição durante o restante do "Mês do Tubarão", em julho, em Plymouth, sede do Shark Trust.

O título de Fotógrafo de Tubarões do Ano de 2025 foi para Julian Hebenstreit por sua foto de um tubarão-leopardo, tirada em um local de mergulho popular na Baía de Byron, em Nova Gales do Sul, Austrália.

“Lembro-me do forte contraste entre o mundo selvagem e desconfortável lá fora e o mundo calmo e tranquilo debaixo d’água”, disse ele sobre a imagem. “Eu estava praticando mergulho livre naquele dia, e o tubarão passou por mim a cerca de 15 metros de profundidade, e foi então que decidi tentar capturar a beleza deste animal da melhor maneira possível.”

“Selecionei esta imagem porque ela me lembra por que faço o que faço... Não se trata apenas de documentar a vida selvagem; trata-se de transmitir a beleza frágil do oceano de uma forma que faça as pessoas se importarem.”

“Esta fotografia é, à primeira vista, bastante simples, mas com uma profundidade que recompensa visualizações repetidas”, comentou Simon Rogerson que, com Charles Hood e Nick Robertson-Brown, foi um dos três jurados.

A forma dourada do tubarão-leopardo do Indo-Pacífico contrasta intensamente com a rocha escura e a areia branca. Colocá-lo em um local pequeno cria uma sensação de drama em vez de distância. Para mim, isso sugere a existência precária dos nossos tubarões restantes, esta espécie dourada que representa um tesouro em tempos sombrios.

Hebenstreit ganhou um pacote de mergulho com tubarões e estadia nas Bahamas do Ministério do Turismo das ilhas e da Diverse Travel, além de um troféu.

Vencedor das Ilhas Britânicas

(© Hector Clarke / Shark Trust)

Hector Clarke liderou a categoria Ilhas Britânicas com sua fotografia de um pequeno tubarão-gato deitado sobre uma massa de estrelas-ocas a uma profundidade de 20 m em Loch Carron, na Escócia.

“Parecia muito confortável com a minha presença, permitindo-me chegar excepcionalmente perto”, disse ele. “Gostei de como esta imagem captura a densidade e a diversidade da vida nesta área, desde as estrelas-de-bico-fino multicoloridas até o tubarão-gato com padrões requintados.”

O estreitamento do lago perto de sua junção com o Atlântico força enormes quantidades de água rica em nutrientes a passar por um pequeno canal. "Apesar das fortes correntes de maré, esses estreitos são meu lugar favorito no Reino Unido para encontrar tubarões-gatos-de-bico-fino", disse Clarke.

Vencedor estrangeiro

(© Martin Broen/Shark Trust)

Clarke e o vencedor da categoria Overseas, Martin Broen, venceram cada um o Mares dive-computadores por seus esforços. A mono-fotografia dividida de Broen retrata a migração da raia-mobula no México.

Todos os anos, milhares de raias, conhecidas por seu nado sincronizado e saltos aéreos, reúnem-se no Golfo da Califórnia, rico em nutrientes. A migração é considerada um evento ecológico vital e, nos últimos anos, os esforços de conservação têm se intensificado para conter a captura acidental, proteger habitats críticos e regulamentar as práticas turísticas.

“Abaixo da superfície, um denso cardume de raios forma um balé luminoso e geométrico, com seus corpos captando raios de sol que se filtram pelo oceano”, foi como Broen descreveu sua imagem. “Acima, um pequeno barco com observadores flutua silenciosamente, testemunha silenciosa de um dos espetáculos mais graciosos da natureza.”

Vencedor do Programa Oceânico

(© Byron Conroy / Shark Trust)

O Shark Trust trabalha globalmente para melhorar o status de conservação de tubarões, raias e arraias, e prêmios adicionais foram concedidos a inscrições que se alinham estreitamente com seus projetos atuais.

Seu Programa Oceânico tem como objetivo a conservação de tubarões e raias oceânicas, que ele descreve como algumas das espécies mais emblemáticas e funcionalmente importantes, mas excepcionalmente ameaçadas pela pesca excessiva.

Byron Conway, que venceu esta categoria com uma foto de tubarões-seda na superfície do Parque Nacional Jardines de la Reina, em Cuba, usou uma velocidade de obturador lenta para obter movimento natural na imagem.

“Isso também me permitiu usar a janela de Snell ao pôr do sol para gravar algumas cores lindas do pôr do sol acima e mostrar a relação que esses tubarões têm com a superfície”, disse ele. “Uma experiência memorável, um dos melhores encontros com animais de grande porte que já tive.”

Vencedor do Living With Sharks

(© Gillian Marsh / Shark Trust)

Living With Sharks é um novo projeto interdisciplinar da Shark Trust que busca identificar problemas emergentes e cocriar soluções equitativas com as comunidades afetadas, com foco em banhistas, pescadores recreativos e participantes de atividades de ecoturismo com tubarões e arraias, como mergulho autônomo ou com snorkel.

A imagem vencedora, de Gillian Marsh, mostrou um tubarão-azul bem longe da costa da Cornualha com um fotógrafo subaquático. A imagem, com luz natural, foi tirada durante um mergulho de snorkel.

“Os tubarões-azuis eram ousados e curiosos, e nós, quatro mergulhadores, tivemos muitas interações positivas com eles, mas eu particularmente gosto da interação nesta imagem”, explicou ela. “É tentador imaginar o tubarão perguntando ao fotógrafo: 'Você viu o meu melhor lado?'”

Vencedor do Programa Mediterrâneo

(© Linda Mazza / Shark Trust)

O Mar Mediterrâneo abriga quase 80 espécies de tubarões e raias, das quais pelo menos 53% estão em risco de extinção, afirma a Shark Trust. Cercado por 22 países em três continentes e com mais de 77,000 pequenas embarcações, o Mar Mediterrâneo está sujeito a uma ampla gama de pressões pesqueiras diversas.

Trabalhando por meio de uma rede de parceiros regionais, o fundo afirma que seu Programa Mediterrâneo abrange engajamento político, programas de recuperação específicos para espécies e engajamento comunitário.

A vencedora da categoria, Linda Mazza, na verdade não capturou sua imagem de um tubarão-gato criticamente ameaçado no Mediterrâneo, porque encontrá-los lá se tornou muito difícil, mas apostou corretamente que isso poderia impressionar os jurados.

Ela encontrou esse espécime em uma pequena ilha ao norte de Lanzarote, nas Ilhas Canárias, e esperava que sua representação crua destacasse tanto sua vulnerabilidade quanto sua natureza incompreendida.

“Morando nas Ilhas Canárias, vejo tubarões-anjo na maioria dos meus mergulhos, mas nunca tinha estado cara a cara com um como este. Foi um momento verdadeiramente especial”, explicou ela.

“O que eu amo nisso foto é que ele não captura a silhueta clássica, em forma de anjo, mais comumente vista – geralmente tirada de cima para mostrar suas marcas únicas, camuflagem e perfeição evolutiva. Em vez disso, este é um retrato em close-up, tirado puramente por acaso.

Eu estava observando outro tubarão quando de repente me vi cara a cara com este. Por sorte, eu tinha minha câmera pronta. Rapidamente dei zoom e capturei o momento antes de me afastar silenciosamente para não perturbá-lo.

A imagem resultante mostra uma perspectiva incomum e talvez menos lisonjeira. Revela a cabeça achatada, os olhos, a boca ligeiramente aberta, os barbilhões e a textura da pele em detalhes vívidos – até mesmo as feridas e imperfeições.

“Para mim, isso foto quebra a barreira habitual entre espectador e tubarão. Cria uma intimidade inesperada. Naquele momento, me senti incrivelmente privilegiado – pude sentir a sensibilidade e a expressividade silenciosa do tubarão.”

Vencedor da Grande Caça aos Ovos

(© Grant Evans / Shark Trust)

A Great Eggcase Hunt é o principal projeto de ciência cidadã do Shark Trust, que convoca as pessoas a ficarem vigilantes enquanto caminham nas praias ao redor do mundo e também, principalmente, mergulhadores e praticantes de snorkel que procuram por ovos vivos em desenvolvimento debaixo d'água.

Grant Evans fotografou esta caixa de ovo de tubarão de pijama enrolada em um leque na Cidade do Cabo, África do Sul, nos destroços do HMSAS Pietermaritzburg, um navio de guerra naufragado na Baía Falsa em 1994 como um recife artificial.

“Tirei esta foto porque achei uma visão curiosa, e é importante reconhecer os estágios de vida dos tubarões antes de se tornarem um tubarão totalmente formado, que é frequentemente visto planando pelas florestas de algas próximas”, disse ele.

Isso também destaca a importância do fundo do mar para esses animais, pois eles precisam desses leques para proteger seus ovos. A pesca de arrasto de fundo ameaça esses corais e os locais de deposição de ovos dos tubarões-gatos na África do Sul.

Vencedor do prêmio Jovem Fotógrafo de Tubarões do Ano

(© Panitbhand Paribatra Na Ayudhya / Shark Trust)

Por fim, o título de Jovem Fotógrafo de Tubarões do Ano de 2025 foi concedido a Panitbhand Paribatra Na Ayudhya, de 14 anos, por uma imagem de um tubarão-baleia se alimentando na superfície nas Maldivas no início deste ano.

Este foi o primeiro encontro de Panitbhand com a espécie: "Fiquei muito animado ao ver com meus próprios olhos o maior peixe do mundo se alimentando de algumas das menores criaturas vivas do oceano. Para mim, aproveitar este momento não é tudo; precisamos agir para ajudar a garantir a sobrevivência desses incríveis e dóceis gigantes do mar."

“Acredito que juntos podemos ajudar os tubarões-baleia a viver e nadar livremente em seu oceano, permitindo que eles compartilhem este planeta conosco nos próximos anos.”

Estas fotografias vencedoras, juntamente com as inscrições em segundo lugar e altamente recomendadas, podem ser vistas online no Site da Shark Trust, enquanto o livre impressão a exposição permanece no Ocean Studios em Plymouth Jardim Real William até 31 julho.

As imagens serão usadas para apoiar os esforços de conservação de tubarões e arraias "nos próximos anos", diz a instituição de caridade.

