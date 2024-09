Sunbursts pontuam no primeiro Underwater Awards Australasia

The inaugural edition of the Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 foto competition has been judged, and the winning entries were revealed on stage today (28 September) at the Show de Mergulho ANZ em Sydney.

O novo concurso de imagens subaquáticas é organizado por DivePhotoGuide (DPG), Australasia Subaquática e a Imagens da UW, que no início de junho apelou Divernet e em outros lugares para fotógrafos subaquáticos de todo o mundo enviarem suas fotos mais imagens e vídeos cativantes e envolventes da região da Australásia.

O painel de jurados foi composto pelos especialistas Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith e William Tan.

Entrants competed in eight categories for prizes of resort and liveaboard diving holidays and foto e a vídeo gear valued at more than Aus $50,000 (c £37,400).

Portfólio

O vencedor geral da competição – o “Best of Show” – foi Gabriel Guzman, com a coleção de imagens de sunburst que ficou em primeiro lugar na categoria Portfólio.

“Sunburst fotografia is a technique that utilises the sun as a focal element to enhance the visual impact of underwater images,” says Guzman. “By positioning the subject in front of the sun, the resulting rays create a natural halo effect, adding depth and drama to the scene. This approach emphasises the interaction between light and the marine environment, making the subject stand out in a striking manner.

“Este portfólio inclui seis imagens: uma arraia, um peixe-leão, uma arraia-manta, uma tartaruga, um bodião-de-cabeça-corcunda e um peixe-balista-titã. Essas espécies foram capturadas por meio de uma mistura de fotos planejadas e oportunidades espontâneas.

“While most images feature the classic sunburst effect, the foto of the sting ray (acima) é única. Tirada durante a hora dourada, ela captura os raios do sol penetrando na água com um tom dourado e quente, criando uma atmosfera diferente, mas igualmente cativante. Essa técnica me cativou por anos, e dediquei um tempo considerável à prática.

OURO: As criaturas do sol e do mar (Gabriel Guzman, Chile / Austrália). Peixe-leão, Coral Bay, Austrália Ocidental (1/200, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, caixa Aquatica, 2x Ikelite DS160 strobes). Esta fotografia também levou Prata na categoria Austrália

OURO: The Sun And Sea Creatures (Gabriel Guzman, Chile / Austrália). Manta Rays, Nusa Penida, Indonésia (1/200, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, caixa Aquatica, 2 flashes Inon Z-330)

OURO: As criaturas do sol e do mar (Gabriel Guzman, Chile / Austrália). Tartaruga marinha verde, Saxon Reef, Grande Barreira de Corais (1/200, f/14, ISO 250, Nikon D500, caixa Aquatica, 2 flashes Ikelite DS160)

OURO: As criaturas do sol e do mar (Gabriel Guzman, Chile / Austrália). Bodião-de-cabeça-corcunda, Norman Reef, Grande Barreira de Corais (1/250, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Carcaça Aquatica, 2 flashes Ikelite DS161)

OURO: As criaturas do sol e do mar (Gabriel Guzman, Chile / Austrália). Peixe-balista titã, recife Moore, Grande Barreira de Corais (1/200, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, caixa Aquatica, 2 flashes Inon Z-330)

“Conseguir a foto perfeita do sol não é fácil. Ela requer condições ideais, incluindo águas calmas para que os raios solares penetrem claramente, luz solar plena e o sujeito posicionado o mais próximo possível da superfície. A criatura deve estar exatamente no lugar certo, e é preciso ter a câmera e os flashes ajustados perfeitamente para capturar o momento.

“O processo envolve muitas tentativas fracassadas, pois o alinhamento de todos esses fatores é raro. Este portfólio representa o melhor desses esforços – uma coleção de imagens onde tudo finalmente se encaixou.”

Os outros vencedores da categoria foram Talia Greis (Sydney), Jenny Stock (Over-Under), Selanie Waddilove (Smartphone), Emma Turner (Environmental), Lewis Burnet (Australian), Luc Rooman (International Waters) e Ste Everington (Reels Showcase). As inscrições colocadas em ouro e prata são mostradas abaixo:

Sydney

OURO: Pufe (Talia Greis, Australia). Clifton Gardens. “This unusual, undocumented behaviour cannot be explained by even the most skilled of scientists, specialising in frogfish / anglerfish behaviour. I was experimenting with wide-aperture fotografia at a local dive-site when this striated anglerfish (clearly having devoured a huge meal) regurgitated a smoke-like substance. Never having witnessed such an occurrence, I sat and observed the behaviour for over an hour. Experts can only speculate that the angler had cannibalised an egg sac (intentionally or non-intentionally). This likely would have led to swelling of the stomach, causing the individual to cough up chunks of it at a time. Nature at its best.” (1/250, f/5, ISO 320, Sony A1, caixa Isotta, estroboscópio Inon Z-330, snoot de retrodispersão)

PRATA: Percepção de profundidade (Rowan Dear, Reino Unido). Reserva Aquática Cabbage Tree Bay. “Essas águas-vivas foram vistas às centenas em cada um dos últimos três anos, reunindo-se na baía em uma das praias populares de Sydney. Este ano em particular, havia mais do que eu já tinha visto, com algumas seções com vários metros de profundidade e densamente povoadas. Nadando na lama e atirando para baixo na concentração mais profunda das águas-vivas, eu esperava criar esta imagem sobrenatural com bastante profundidade, mostrando quantas delas eram.” (1/200, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, caixa Ikelite, 2 flashes Inon Z-330)

Acima-Abaixo

OURO: Calm Tongan Nursery (Jenny Stock, Reino Unido). “Aqui, uma baleia jubarte mãe e seu novo filhote descansam logo abaixo da superfície nas águas calmas e mornas de Vava'u. Fêmeas jubarte grávidas chegam todo ano em julho. Após darem à luz, elas ficam neste berçário até que os filhotes estejam grandes o suficiente para fazer sua primeira viagem à Antártida. Ao tirar imagens divididas, geralmente é sensato usar um snorkel em vez de mergulhar com cilindro, pois você cria menos bolhas na superfície, o que pode distrair na imagem.” (1/125, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, caixa Nauticam, 2 flashes Inon Z-240)

PRATA: Tartaruga bebê (Gabriel Guzman, Chile/Austrália). Queensland. “Capturada na Ilha Heron, um local vital de nidificação para tartarugas marinhas, esta foto dividida revela o momento do primeiro nado de um filhote de tartaruga após a eclosão. A imagem transita graciosamente entre as águas rasas e o horizonte expansivo, mostrando a jornada da tartaruga desde seu local de nascimento até o vasto oceano além. Tomei cuidado para evitar usar luzes estroboscópicas ou artificiais, respeitando a natureza delicada desses recém-nascidos. Depois de tirar algumas fotos, permiti que o filhote continuasse sua jornada sem estresse adicional.” (1/250, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Habitação aquática)

Smartphones

OURO: Posso ajudar? (Selanie Waddilove, Australia). “Sometimes a foto is asking to be taken… The playful pose of this pup in contrast with the abandoned rope was both confronting and beautiful. Often the New Zealand fur seal pups at Baranguba will play tug-of-war and chase with drifting seaweed, letting it go to dive and spin around you and then picking it back up again before another pup can steal it. This early April morning, instead of seaweed, the pups were playing with some rope and other plastic debris that had been washed in by the swell and winds of the previous week. I snapped a few photos to capture their fun and gently tugged on the end of the rope, hoping to distract them with a game so that I could eventually collect it. As the seals played, I gradually rolled it up in my hand and hid it in my wetsuit to be disposed of properly when we returned to shore.” (1/120, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, caixa Aquatech, punho de obturador Bluetooth AxisGO)

PRATA: Peixe-sapo em pé (Selanie Waddilove, Austrália). “Durante um mergulho de snorkel no verão em Wagonga Inlet, Narooma, este peixe-pescador preto estriado foi visto se movendo lentamente entre as ervas marinhas. O sol da tarde forneceu iluminação perfeita para destacar as texturas e detalhes incríveis desta estranha criaturinha. Da boca grande e virada para baixo à fascinante 'isca' e barbatanas peitorais usadas para 'andar' no fundo do oceano, esses peixes são muito interessantes de ver e fotografar.” (1/100, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, caixa Aquatech, punho de obturador Bluetooth AxisGO)

Ambiental

OURO: Mochileiro (Emma Turner, Australia). Anilao, Philippines. “Blackwater diving is my happy place. This female argonaut, actually an polvo with an eggcase ‘shell’, emerged out of the blackness and zoomed past me. This was my opportunity. Was it riding a jellyfish like I’d hoped? As my eyes and camera focus, I wondered what it was actually riding. Metallic? Plastic? Both? A condom wrapper? Oh my gosh, a yoghurt lid! How sad for us both. Was this argonaut surfing humans’ litter right back out of its open ocean home or was it becoming so ‘normal’ to see pollution that it mistook as organic?” (1/250, f/22, ISO 320, Nikon D850, caixa Seacam, flashes Seacam 160D)

PRATA: Um brinquedo de cachorro ou uma armadilha de plástico (Andrii Slonchak, Austrália). Queensland. “Durante um mergulho na Ilha North Stradbroke, de repente notei um wobbegong avançando em minha direção a toda velocidade, saindo da nuvem de sedimentos levantados. Como descobri mais tarde, nosso guia avistou o tubarão preso em um frisbee de cachorro de plástico e tentou remover o brinquedo, mas o wobbegong assustado disparou para longe. Eu tinha menos de um segundo para tirar esta foto antes que o tubarão desaparecesse. Nunca mais vi esse wobbegong e fiquei me perguntando se ele conseguiu remover o brinquedo ou sofreu um destino terrível. Os wobbegongs dependem de se misturar ao ambiente ao caçar, e o frisbee brilhante comprometeria essa habilidade.” (1/125, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, caixa Ikelite, Ikelite DS160 II com difusores de domo)

australiano

OURO: Oblongo (Lewis Burnett, Austrália). Darling Range Escarpment, Austrália Ocidental. “Fotografar a bizarra e maravilhosa tartaruga-de-pescoço-de-cobra debaixo d'água sempre esteve na minha lista de desejos de mergulho no sudoeste. Esses répteis fascinantes são encontrados em corpos de água doce espalhados pela região e são mais comumente vistos em terra na temporada de reprodução, enquanto procuram um parceiro. Encontrei esse indivíduo no meu primeiro mergulho em água doce na região e não poderia estar mais feliz por ter um sujeito tão prestativo para fotografar.” (1/320, f/13, ISO 500, Sony A1, caixa Ikelite, 2 flashes Inon Z-330)

Águas Internacionais

OURO: Salamandra (Luc Rooman, Bélgica). “Todo ano eu mergulho em um dos meus amados lagos de água doce, chamado De Melle, perto de Antuérpia, para fotografar os tritões alpinos entre os nenúfares. Em julho deste ano, fui procurar novamente. Depois de tentar fotografar vários espécimes, descobri um empoleirado em um nenúfar, o corpo da salamandra produzindo uma silhueta interessante através da folha. Depois de tirar uma série de fotos, deixei a criatura sozinha e cuidadosamente segui em frente.” (1/125, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, caixa Isotta, Mini Flash MF-2 de retrodispersão, Snoot Óptico OS-1 de retrodispersão)

PRATA: Árvore anfíbia (Massimo Zannini, Itália). Bolonha. “Na primavera, nas montanhas do norte da Itália, os sapos acasalam em pequenas poças de água, como muitos outros anfíbios. Eu estava tirando algumas fotos desse comportamento de acasalamento quando, por alguns segundos, um sapo pula em suas costas, provavelmente confundindo-os com uma pedra. Surpreso e divertido, tive tempo apenas de tirar três fotos antes que o sapo fosse ejetado pelo sapo macho em cima da fêmea.” (1/50, f/14, ISO 320, Nikon D850, caixa Nauticam, Mini Flash de retrodispersão MF-1, Snoot óptico de retrodispersão OS-1)

Vitrine de bobinas

O vídeo section was won by Australian Ste Everington with Raios no ex-HMAS Brisbane na Sunshine Coast, com águias-pintadas, arraias-pá e arraias-mármore. “Eu absolutamente amo esse naufrágio como um local de mergulho – é meu lugar feliz.

"Por esta vídeo, I wanted to spotlight a single specific dive – one where the rays spent an above average amount of time with us at the stern of the ship. But I also couldn’t resist including some stunning ray encounters from other dives at this location as well.”

Impressões em metal dos vencedores e segundos colocados foram exibidas e disponibilizadas para compra na feira Go Diving, com metade dos lucros a serem doados ao parceiro ambiental da competição. Leve 3 para o mar.

Para obter detalhes completos sobre a competição e todos os vencedores, incluindo Bronze e Altamente Recomendado, visite o Prêmio Subaquático Australásia (UWAA) 2024 site.

