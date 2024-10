Enxame de girinos captura fotógrafo de vida selvagem do ano

O Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano é mais uma vez um fotógrafo subaquático – o canadense Shane Gross, cuja O Enxame da Vida ganhou a categoria Wetlands: The Bigger Picture e o prêmio geral no prestigiado evento deste ano. Os vencedores foram anunciados ao vivo no Museu de História Natural de Londres na noite passada (8 de setembro).

O fotojornalista de conservação marinha, que já teve sucesso na competição antes, mergulhou com snorkel no Lago Cedar, na Ilha de Vancouver, na Colúmbia Britânica, por várias horas, através de tapetes de nenúfares, olhando abaixo deles enquanto uma massa de girinos de sapo ocidental nadava. Ele precisava ter cuidado para evitar qualquer perturbação das finas camadas de silte e algas que cobriam o leito do lago.

Girinos de sapo ocidental, uma espécie quase ameaçada por causa da destruição de habitat e predação, nadam das profundezas mais seguras do lago, desviando de predadores em sua tentativa de alcançar as águas rasas para se alimentar. Eles crescem e se tornam sapos de 4 a 12 semanas após a eclosão, mas estima-se que apenas 1% sobreviva até a idade adulta.

(Tirado com uma Nikon D500 + lente olho de peixe Tokina 10-17mm f/3.5–4.5 a 11mm, caixa Aquatica, dois flashes Sea & Sea. 1/200 a f/13, ISO 640)

O Enxame da Vida foi selecionado entre um recorde de 59,228 inscrições de 117 países e territórios para vencer o concurso Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, desenvolvido e produzido pelo Museu de História Natural (NHM).

“O júri ficou cativado pela mistura de luz, energia e conectividade entre o ambiente e os girinos”, disse a presidente do júri e editora Kathy Moran sobre a foto vencedora. “Ficamos igualmente animados com a adição de uma nova espécie ao arquivo do Wildlife Photographer of the Year.

“Nos últimos anos, a competição destacou ambientes e espécies que são frequentemente negligenciados, mas que provocam a mesma admiração e deleite quando compartilhados, como a vida selvagem e os lugares selvagens mais comumente fotografados.”

Imagens subaquáticas

Dos 18 vencedores da categoria, quatro poderiam ser considerados imagens subaquáticas. Cada inscrição foi julgada anonimamente pelo painel internacional de especialistas por originalidade, narrativa, excelência técnica e prática ética.

A categoria Subaquática em si foi vencida pelo fotógrafo britânico/australiano Matthew Smith Abaixo da linha d'água, que mostra uma jovem foca-leopardo curiosa sob o gelo da Antártida em Paradise Harbour.

Under the Waterline por Matthew Smith / Fotógrafo de vida selvagem do ano

Smith usou uma extensão especialmente projetada por ele para a parte frontal de sua caixa subaquática para obter a imagem dividida.

No que foi seu primeiro encontro com uma foca-leopardo, ele a viu fazer várias passagens próximas. “Quando ela olhou direto para o cano da lente, eu sabia que tinha algo bom”, ele disse. Por enquanto, as focas-leopardo continuam espalhadas e abundantes, mas a pesca excessiva, o recuo do gelo marinho e o aquecimento das águas significam que suas principais fontes de alimento – krill e pinguins – estão em declínio.

(Tirado com uma Nikon Z 7 II + lente 14–30mm f/4, filtro graduado de densidade neutra, caixa Aquatica AZ6/7 + porta de domo de disparo dividido Matty Smith de 12 pol., flashes Sea & Sea YS-D3 MKII. 1/200 a f/11, ISO 640)

Golfinhos da Floresta por Thomas Peschak / Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano

Golfinhos da Floresta por Thomas Peschak (Alemanha / África do Sul) ganhou o prêmio Photojournalist Story. Ele mostra um golfinho do rio Amazonas, uma das duas espécies de golfinhos de água doce que vivem nas bacias do Amazonas e do Orinoco e o único que evoluiu para explorar o habitat da floresta sazonalmente inundada.

Os cetáceos ameaçados de extinção, também conhecidos como botos ou botos-de-rio-rosa, têm uma relação complicada com os humanos, diz Peschak. De acordo com as crenças tradicionais da Amazônia, eles podem assumir a forma humana e são reverenciados e temidos, mas outros os veem como ladrões de peixes de redes que merecem ser mortos.

Peschak tirou suas fotos em áreas do Brasil e da Colômbia onde comunidades locais estão criando oportunidades para turistas encontrarem os golfinhos, trazendo a complicação adicional de que, quando alimentados por humanos, eles tendem a ficar doentes, enquanto os indivíduos mais jovens não aprendem a caçar por si próprios.

(Tirado com uma Nikon Z 9 + lente 14–30mm f/4 @ 16mm. 1/320th @ f/6.3, ISO 1250)

O Serengeti do Mar por Sage Ono / Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano

O Serengeti do Mar pelo fotógrafo americano Sage Ono ganhou o prêmio Rising Star Portfolio. A imagem foi tirada nas florestas gigantes de algas do Santuário Marinho Nacional da Baía de Monterey em Califórnia.

Os ovos de peixe-focinho-de-tubo vão desbotando de cor conforme os embriões se desenvolvem, mas Ono os pegou brilhando como rubis ao lado dos auxílios de flutuação dourados, brilhantes e cheios de gás da alga marinha. As bordas serrilhadas verdes das folhas da alga marinha completavam a composição simples.

(Tirado com uma lente Nikon D850 + 60mm f/2.8, caixa Nauticam NA-D850, dois flashes Sea & Sea YS-D2J. 1/160 a f/14, ISO 250)

Luta em zonas húmidas por Karine Aigner / Fotógrafa de vida selvagem do ano

Uma quinta imagem aquosa, embora tirada acima da superfície, foi Luta em zonas húmidas pela fotógrafa americana Karine Aigner, e triunfou na categoria Comportamento: Anfíbios e Répteis. Enquanto liderava um grupo de turistas na Rodovia Transpantaneira, Mato Grosso, no Brasil, ela parou para fotografar alguns veados-do-pantanal quando notou uma forma estranha flutuando na água.

Através de binóculos, ela reconheceu que uma sucuri amarela estava enrolada no focinho de um jacaré e observou os dois lutando, embora ela dissesse que era difícil saber quem era o agressor.

Os jacarés comem cobras, enquanto as sucuris, conforme crescem, incluem outros répteis em sua dieta. Nas costas da cobra, há dois tabanídeos, moscas sugadoras de sangue que atacam répteis.

(Tirado com uma lente Sony α1 + 200-600mm f/5.6–6.3. 1/400 a f/16, ISO 800)

'Defensores do nosso planeta'

“A longevidade do Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano é uma prova da importância vital e da crescente valorização do nosso mundo natural”, disse o diretor do NHM, Dr. Doug Gurr.

“Estamos muito felizes em apresentar imagens tão inspiradoras no portfólio deste ano – são fotografias que não apenas incentivam mais esforços de conservação da vida selvagem, mas que estimulam a criação de verdadeiros defensores do nosso planeta em escala global.”

Comemorando seu 60º ano, a exposição emblemática do WPotY com as 100 imagens premiadas abre no museu no final desta semana (sexta-feira, 11 de outubro)

Em homenagem ao aniversário, a exposição destaca os vencedores anteriores do Grand Title ao longo da história da competição e inclui fotografias, troféus e destaques da tecnologia de câmeras. Também inclui vídeos mostrando o impacto da vida selvagem fotografia pode ter globalmente, juntamente com insights de membros do júri, fotógrafos e cientistas do NHM.

O Museu de História Natural de Londres

A exposição permanecerá no NHM até 29 de junho do ano que vem e também será realizada no Reino Unido e internacionalmente, na Austrália, Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, Itália e Suíça, com mais locais a serem anunciados.

O local fica aberto diariamente das 10h às 5.50h18 e os ingressos para adultos custam a partir de £ 11 e para crianças, £ 15.50 (fora de pico, £ 9.25 e £ XNUMX, respectivamente). As reservas podem ser feitas aqui.

O Portfólio 34 do Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano O livro, editado por Keith Wilson, será publicado hoje (9 de outubro) e custará £ 28.

Participe da 61ª competição Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano O 61º concurso WPotY aberto para inscrições em 14 de outubro e encerra às 11.30h5 GMT em 25 de dezembro. Os fotógrafos podem inscrever até 30 imagens por uma taxa de £ 35, aumentando para £ 28 na semana final a partir de XNUMX de novembro. A taxa é dispensada para adultos que vivem na África, Sudeste Asiático e América Central e do Sul. Participantes com idade entre 18 e 26 anos podem inscrever até 25 imagens gratuitamente, enquanto aqueles com 17 anos ou menos podem inscrever até 10 gratuitamente.

