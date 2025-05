Prêmios Subaquáticos da Australásia estão de volta

As inscrições para o 2º concurso de imagens do Underwater Awards Australasia estão abertas a partir do início de junho. O concurso é organizado em colaboração tripla entre a tradicional Australasia Subaquática, online subaquático foto e recurso de vídeo DivePhotoGuide e distribuidor de equipamentos de imagem subaquática e equipamentos de mergulho Imagens UW.

O evento culminará numa exposição em o Go Diving Show ANZ em setembro, a segunda edição australiana do enorme sucesso Go Diving Show no Reino Unido.

O júri é composto pelos fotógrafos Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Matty Smith, Tanya Houppermans, Scott Portelli e William Tan; e pelos jurados de vídeo Philip Hamilton e Ross Long.

Os prêmios avaliados em mais de AU$ 70,000 (£ 33,000) incluem viagens de mergulho em resorts e liveaboards e mergulhos subaquáticos. foto e equipamento de vídeo, bem como um subaquático foto drone e um DPV com plataforma fotográfica.

Os participantes concorrem a prêmios em nove categorias: Tubarões, Sydney, Conservação, Austrália, Águas Internacionais, Tough TG (usando um Sistema OM ou Olympus Tough Compact), Portfólio (seis imagens), Smartphone/Câmera de Ação e a categoria de vídeo Reels Showcase. A melhor imagem ou vídeo entre os vencedores de cada categoria recebe o prêmio de "Melhor do Show".

Os competidores podem estar em qualquer lugar do mundo, mas, além da categoria Águas Internacionais, eles devem enviar seus trabalhos mais cativantes e atraentes realizados na região da Australásia.

As taxas de inscrição são de US$ 10 (£ 7.40) por imagem ou vídeo e o concurso termina em 20 de julho. Os resultados serão divulgados em UnderwaterCompetition. com, e os vencedores serão divulgados em Divernet.

