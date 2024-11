Atrações subaquáticas para aumentar a conscientização sobre as Baleares 

O quinto concurso anual MARE para a observação marinha do Mar Balear e do Mediterrâneo fotografia revelou seus vencedores em 15 de novembro. Os organizadores do “Concurso Audiovisual para a Conservação do Mar Balear” realizaram sua cerimônia de premiação em Mercadal, na ilha de Menorca.

Duzentos fotógrafos subaquáticos, competindo em subcategorias de suas seções Expert Adult, Amateur Adult e Youth, enviaram cerca de 1,400 fotografias, competindo por 10,000 euros em prêmios em dinheiro e equipamentos subaquáticos. Houve 26 vencedores de prêmios, incluindo menções honrosas para inscrições nas categorias adicionais Marine Protected Areas e Water Quality.

O júri foi composto pela conservacionista Debora Morrison, foto- o jornalista e documentarista Pep Bonet e o fotógrafo subaquático Rafael Fernández Caballero, e o trabalho que eles selecionaram fará parte de uma exposição que percorrerá as Ilhas Baleares em 2025.

“Quando os desafios ambientais que nosso mar enfrenta são cada vez mais evidentes, o comprometimento de cada um de vocês assume uma relevância única”, disse Toni Periano, diretor de projetos sustentáveis ​​do Menorca Island Council, aos competidores e patrocinadores. “Este concurso não é apenas uma vitrine de talento artístico, mas também um poderoso chamado para a conservação e o respeito ao mundo natural.”

Especialista Adulto

Cormorão e Pomfret (Victor de Valles Ibañez)

Vistas de Ibiza (Ainhoa ​​Ezkurra)

Salve a Posidonia (Cláudio Palmisano)

Margalida do Mar (Néstor Carda Aroca)

Amador Adulto

Espanador de penas (Ivan Ruiz Llobera)

Peixe Post Mortem (César Vicente-García)

Cavalo marinho (José Salmerón Pérez)

Artesão de Alças (Fernando Estarelas Calderón)

antenas (Alex Morell)

Jovens

Floresta de espinhos (Cati Sans Tous, 10)

Simbiose Moray (Kenzo Segura Barajas, 12)

Cracas (Luna Mas Escandell, 13)

Asas de Dragão (Joana Sans Tous, 13 anos)

Vida nova (Pablo Ángel Wenham Martínez, 15)

Áreas Marinhas Protegidas

Agora você me vê, agora você não (Tato Damiani)

Olhares Cruzados (Tony Juan)

Sob o Surf (Xavier Mas Ferrà)

Qualidade da água

Corredor de Areia (Victor de Valles Ibañez)

Diálogos no Crepúsculo da Medusa (Theo Belafonte)

Oásis de cores no mar das Baleares (Pedro Riera Llompart)

Voto popular

A fotografia que recebeu mais votos do público (350 de 3,376) não estava entre as seleções do júri – foi No final do verão por Miquel Gomila.

No final do verão (Miquel Gomila)

O MARE foi concebido e apoiado financeiramente pela Fundação Marilles para conscientizar sobre a necessidade de conservação do Mar Balear, e é apoiado pela maioria dos órgãos de conservação das Ilhas Baleares e nove de seus centros de mergulho.

Desde que a competição começou em 2020, o MARE diz que das mais de 5,000 imagens recebidas, quase metade foi doada para fins de conservação.

“Há centenas de fotografias que nos mostram a beleza de tudo o que existe no fundo do mar, mas também nos lembram da crescente pressão sobre este ecossistema e da necessidade urgente de unir forças para protegê-lo”, disse o diretor da Fundação Marilles, Aniol Esteban.

“Já o dissemos no ano passado e infelizmente não podemos atualizar estes dados porque a proteção não aumentou: apenas 0.07% do mar que nos rodeia está altamente protegido, enquanto espécies como escapou ou peixes-guitarra desapareceram recentemente, e outros, como cavalos-marinhos, são uma raridade.

“O MARE celebra a vida marinha com paixão e comprometimento, mas também nos desafia a agir. É hora de trabalharmos juntos para encher nossas águas com vida e esperança para as gerações futuras!” Descubra mais sobre a competição anual MARE.

